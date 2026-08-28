https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rus-vekil-moskovanin-londraya-yonelik-sabri-sinirsiz-degil-1108305552.html

Rus vekil: Moskova’nın Londra'ya yönelik sabrı sınırsız değil

Rus vekil: Moskova’nın Londra'ya yönelik sabrı sınırsız değil

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, İngiltere’nin Ukrayna çatışmasının tarafı haline geldiğini belirterek... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T00:12+0300

2026-08-28T00:12+0300

2026-08-28T00:12+0300

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Sputnik’e konuşan Çepa, İngiltere'nin Ukrayna’daki çatışmaya fiilen dahil olduğunu vurgulayarak, Londra’nın bu meydan okuyan tavrıyla olası karşı tedbirlerin ilk hedefi haline gelebileceğini ifade etti.Çepa, İngiltere Başbakanı Andy Burnham’ın Ukrayna dosyasına aktif biçimde eğildiğini, İngiliz insansız hava araçlarının Rusya’ya yönelik saldırılarda kullanıldığını kabul ettiğini ve Kiev’e Storm Shadow füzelerinin Ukrayna’da üretimine imkan sağlayabilecek teknolojilerin aktarılmasından söz ettiğini de anımsatarak, şunları ifade etti.‘Yanıt konvansiyonel silahlarla da verilebilir’Rusya’nın, İngiltere’yi Ukrayna’daki çatışmanın doğrudan tarafı olarak değerlendirmek için yeterli gerekçeye sahip olduğunun altını çizen Çepa, bu durumun daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından da dile getirildiğini hatırlattı.Londra’nın gerilimi tırmandıran söylemlerinin Rusya’nın simetrik veya asimetrik bir karşılık vermesine yol açabileceğini belirten Çepa, verilecek yanıtın nükleer olmak zorunda olmadığını, konvansiyonel silahlarla da karşılık verilebileceğini sözlerine ekledi.‘Avrupa'dan Londra'ya güçlü destek beklenmiyor’Avrupa ülkelerinin, Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci de dahil olmak üzere geçmişten gelen anlaşmazlıklar nedeniyle Londra’ya güçlü bir destek vermesinin beklenmemesi gerektiğini ifade eden Çepa, Batı’nın 2022’de İstanbul’daki müzakereleri bozduğunu hatırlattı. Çepa, Avrupa ülkelerinin gelecekte kendilerine dayatılan çözüm koşulları için savaşmak zorunda kalabileceğini de vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusya-ukraynanin-saldirilarina-yanit-olarak-ingiliz-askeri-tesisleri-hedef-alinabilir-1108289638.html

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rusya devlet duması, aleksey çepa, i̇ngiltere, londra, moskova, rusya, avrupa birliği, storm shadow, ukrayna, i̇stanbul