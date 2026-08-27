https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusya-ukraynanin-saldirilarina-yanit-olarak-ingiliz-askeri-tesisleri-hedef-alinabilir-1108289638.html

Rusya: Ukrayna'nın saldırılarına yanıt olarak İngiliz askeri tesisleri hedef alınabilir

Rusya: Ukrayna'nın saldırılarına yanıt olarak İngiliz askeri tesisleri hedef alınabilir

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik İngiliz yapımı silahlarla düzenlediği saldırılara karşılık olarak, Ukrayna ve... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T12:22+0300

2026-08-27T12:22+0300

2026-08-27T12:23+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, İngiltere'nin Ukrayna politikası ve silah tedarikine ilişkin uyarılarda bulundu.Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rus topraklarına yönelik saldırılarında İngiliz silahlarını kullanmasına verilecek yanıtın, Ukrayna içinde veya dışındaki her türlü İngiliz askeri tesisi ve teçhizatı olabileceğini belirtti.Savaş suçlarına karışanların eylemlerinin karşılıksız kalmayacağını vurgulayan Rus diplomat, “Sivillere karşı olanlar da dahil olmak üzere, savaş suçu işleyenlerin eylemleriyle orantılı olarak cezalandırılacağı konusunda defalarca uyarıda bulunduk” ifadelerini kullandı.İngiliz vatandaşlarını, Londra yönetiminin yürüttüğü politikaların tehlikeli sonuçlarını görmeye çağıran Zaharova, “İngiliz yönetimine durumu bir kez daha dikkatlice analiz etmesini ve Kiev rejiminin can çekişmesini uzatmaktan, çatışmayı tamamen yeni bir seviyeye taşıma riskinden başka bir işe yaramayan bu düşmanca ve saldırgan çizgiden derhal ve net bir şekilde vazgeçmesini öneriyoruz” diye konuştu.Bakanlık Sözcüsü ayrıca, Storm Shadow seyir füzelerinin Ukrayna'daki tesislerde üretilebilmesi için İngiltere tarafından Kiev'e gerekli teknolojik verilerin aktarıldığına dair bilgilerin Moskova tarafından kayda geçirildiğini ifade etti.

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