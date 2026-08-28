https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rus-uzman-rus-elektronik-harp-sistemleri-ukraynanin-starlink-baglantisini-ciddi-sekilde-kisitliyor-1108328099.html
Rus uzman: Rus elektronik harp sistemleri Ukrayna’nın Starlink bağlantısını ciddi şekilde kısıtlıyor
Rus uzman: Rus elektronik harp sistemleri Ukrayna’nın Starlink bağlantısını ciddi şekilde kısıtlıyor
Sputnik Türkiye
Rus askeri uzman Yuriy Knutov, Rusya’nın elektronik harp sistemlerinin Ukrayna ordusunun haberleşme ve operasyonlarda kullandığı ABD merkezli uydu internet ağı... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T19:49+0300
2026-08-28T19:49+0300
2026-08-28T19:49+0300
ukrayna kri̇zi̇
yuriy knutov
ukrayna
rusya
elektronik harp sistemi
starlink
abd
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna silahlı kuvvetleri
el mundo
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Rus askeri uzman ve hava savunma birlikleri tarihçisi Yuriy Knutov, İspanyol El Mundo gazetesinde yayınlanan ve "Rus elektronik harp sistemlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı Starlink ağını ciddi biçimde sınırladığına" dikkat çeken haberi Sputnik’e değerlendirdi.Knutov, Ukrayna ordusunun iletişim, insansız hava aracı (İHA) yönetimi ve topçu koordinasyonunda kullandığı Starlink bağlantısının, Ukrayna'da “Volna-Kupol-Garant” olarak adlandırılan Rus elektronik harp sistemi tarafından sekteye uğratıldığını ifade etti.Sistemin Simferopol merkezli “Rossiyskiy Kupol” şirketi tarafından üretildiğini belirten Knutov, donanımın altı römork üzerine yerleştirilmiş toplam 12 parabolik antenden oluştuğunu aktardı. Sistemin çalışma prensibine dair detaylar paylaşan uzman, kompleksin Starlink uydularının yer terminallerinden gelen sinyalleri aldığı 14-14.5 gigahertz frekans aralığında güçlü bir parazit yaydığını kaydetti. Frekans aralığının her biri 62.5 megahertz genişliğinde 8 alt banda ayrıldığını belirten Knutov, her antenin kendi kanalında sinyal bozucu etki yaratarak bağlantıyı kopardığını dile getirdi.Uzman ayrıca, tek bir elektronik harp kompleksinin yaklaşık 4'e 5 kilometrelik bir boyuta denk gelen 20 kilometrekarelik bir alanda sinyal bastırma kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.‘Birlikler bilgi açısından izole edilebilir’Haberleşme sistemlerinin bastırılmasının, komuta kademesinin cephedeki birlikleri yönetme imkanını büyük ölçüde ortadan kaldıracağını vurgulayan Knutov, "Bu durumda birlikler komuta merkezleriyle irtibat kuramayacak, sahadaki duruma ilişkin rapor sunamayacak, takviye ve mühimmat talebinde bulunamayacaktır" dedi.Ukrayna ordusunun operasyonel faaliyetlerde Starlink altyapısına büyük ölçüde bağımlı olduğunun altını çizen Knutov, bağlantının kesilmesinin bilhassa teknolojik silahların kullanımını sekteye uğratacağını ifade etti. Knutov, Starlink üzerinden hedeflerin vurulmasına ilişkin veri aktarımı yapan “Hornet” gibi yapay zeka destekli dronların kullanıldığı bölgelerin bu durumdan doğrudan etkileneceğini kaydederek, iletişim kesintilerinin uzun menzilli topçu sistemlerinin yönlendirilmesini ve hücum gruplarının koordinasyonunu da aksatacağını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rus-akademisyen-plotnikov-finlandiya-ukrayna-ordusuna-gunde-yaklasik-25-uydu-goruntusu-sagladi-1108323150.html
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yuriy knutov, ukrayna, rusya, elektronik harp sistemi, starlink, abd, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri, el mundo
yuriy knutov, ukrayna, rusya, elektronik harp sistemi, starlink, abd, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri, el mundo
Rus uzman: Rus elektronik harp sistemleri Ukrayna’nın Starlink bağlantısını ciddi şekilde kısıtlıyor
Rus askeri uzman Yuriy Knutov, Rusya’nın elektronik harp sistemlerinin Ukrayna ordusunun haberleşme ve operasyonlarda kullandığı ABD merkezli uydu internet ağı Starlink’in çalışmasını önemli ölçüde engellediğini belirtti.
Rus askeri uzman ve hava savunma birlikleri tarihçisi Yuriy Knutov, İspanyol El Mundo gazetesinde yayınlanan ve "Rus elektronik harp sistemlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı Starlink ağını ciddi biçimde sınırladığına" dikkat çeken haberi Sputnik’e değerlendirdi.
Knutov, Ukrayna ordusunun iletişim, insansız hava aracı (İHA) yönetimi ve topçu koordinasyonunda kullandığı Starlink bağlantısının, Ukrayna'da “Volna-Kupol-Garant” olarak adlandırılan Rus elektronik harp sistemi tarafından sekteye uğratıldığını ifade etti.
Sistemin Simferopol merkezli “Rossiyskiy Kupol” şirketi tarafından üretildiğini belirten Knutov, donanımın altı römork üzerine yerleştirilmiş toplam 12 parabolik antenden oluştuğunu aktardı. Sistemin çalışma prensibine dair detaylar paylaşan uzman, kompleksin Starlink uydularının yer terminallerinden gelen sinyalleri aldığı 14-14.5 gigahertz frekans aralığında güçlü bir parazit yaydığını kaydetti. Frekans aralığının her biri 62.5 megahertz genişliğinde 8 alt banda ayrıldığını belirten Knutov, her antenin kendi kanalında sinyal bozucu etki yaratarak bağlantıyı kopardığını dile getirdi.
Uzman ayrıca, tek bir elektronik harp kompleksinin yaklaşık 4'e 5 kilometrelik bir boyuta denk gelen 20 kilometrekarelik bir alanda sinyal bastırma kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.
‘Birlikler bilgi açısından izole edilebilir’
Haberleşme sistemlerinin bastırılmasının, komuta kademesinin cephedeki birlikleri yönetme imkanını büyük ölçüde ortadan kaldıracağını vurgulayan Knutov, "Bu durumda birlikler komuta merkezleriyle irtibat kuramayacak, sahadaki duruma ilişkin rapor sunamayacak, takviye ve mühimmat talebinde bulunamayacaktır" dedi.
Ukrayna ordusunun operasyonel faaliyetlerde Starlink altyapısına büyük ölçüde bağımlı olduğunun altını çizen Knutov, bağlantının kesilmesinin bilhassa teknolojik silahların kullanımını sekteye uğratacağını ifade etti. Knutov, Starlink üzerinden hedeflerin vurulmasına ilişkin veri aktarımı yapan “Hornet” gibi yapay zeka destekli dronların kullanıldığı bölgelerin bu durumdan doğrudan etkileneceğini kaydederek, iletişim kesintilerinin uzun menzilli topçu sistemlerinin yönlendirilmesini ve hücum gruplarının koordinasyonunu da aksatacağını sözlerine ekledi.