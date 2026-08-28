https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rus-akademisyen-plotnikov-finlandiya-ukrayna-ordusuna-gunde-yaklasik-25-uydu-goruntusu-sagladi-1108323150.html
Rus akademisyen Plotnikov: Finlandiya, Ukrayna ordusuna günde yaklaşık 25 uydu görüntüsü sağladı
Rus akademisyen Plotnikov: Finlandiya, Ukrayna ordusuna günde yaklaşık 25 uydu görüntüsü sağladı
Sputnik Türkiye
Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Bilimsel-Analitik Bilgi Merkezi Başkanı Nikolay Plotnikov, Finlandiya’nın geçen yıl Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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Plotnikov, "Rossiya Segodnya" Uluslararası Multimedya Basın Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Finlandiya’nın NATO bünyesindeki tüm koalisyonlarda yer aldığını ve Ukrayna ordusuna istihbarat desteği verdiğini söyledi.Finlandiya’nın, kendi uydularından elde edilen bilgiler de dahil olmak üzere Ukrayna’ya aktif olarak istihbarat aktardığını belirten Plotnikov, "Geçen yıl Ukrayna tarafı uzaydan günde en az bir saat arayla 25’e kadar görüntü alıyordu. Herkes esas olarak ABD uydu grubunun Ukrayna ordusu için çalıştığını düşünüyor ancak durum böyle değil" ifadelerini kullandı.Plotnikov, Finlandiyalı eğitmenlerin Ukraynalı askerleri eğittiğini vurgulayarak, Finlandiya vatandaşlarının Rusya’ya karşı çatışmalara katıldığını ve katılmayı sürdürüyor olabileceğini dile getirdi.Rus akademisyen ayrıca, Finlandiya'nın mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Stubb döneminde açıkça Rusya karşıtı bir politika izlediğini de sözlerine ekledi.‘Çekya, 800'e yakın T-72 tankını modernize etti’Çekya'nın Ukrayna'ya yönelik silah ve mühimmat desteğine de değinen Plotnikov, "Çekya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için en büyük tank partisinin modernizasyonunu gerçekleştirdi; bu yaklaşık 800 adet T-72 tankı demek" dedi.Söz konusu araçların Sovyetler Birliği döneminde Çekoslovakya'da lisanslı olarak üretildiğine dikkat çeken Plotnikov, modernizasyon çalışmalarının ABD ve Hollanda tarafından finanse edildiğini, Çekya'nın ise üretim kapasitesini, uzmanlığını ve personelini sağladığını kaydetti.Çekya'nın "mühimmat koalisyonunda" da önemli bir konumda bulunduğunu ve koalisyon üyelerinin başta 155 milimetrelik top mermileri olmak üzere birçok ülkede aktif olarak mühimmat arayışında olduğunu ifade eden Plotnikov, sözlerini şöyle tamamladı:
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rusya bilimler akademisi şarkiyat enstitüsü, finlandiya, rusya, ukrayna, i̇stihbarat, ukrayna silahlı kuvvetleri, alexander stubb, rossiya segodnya
rusya bilimler akademisi şarkiyat enstitüsü, finlandiya, rusya, ukrayna, i̇stihbarat, ukrayna silahlı kuvvetleri, alexander stubb, rossiya segodnya
Rus akademisyen Plotnikov: Finlandiya, Ukrayna ordusuna günde yaklaşık 25 uydu görüntüsü sağladı
16:26 28.08.2026 (güncellendi: 16:42 28.08.2026)
Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Bilimsel-Analitik Bilgi Merkezi Başkanı Nikolay Plotnikov, Finlandiya’nın geçen yıl Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne günde 25’e kadar keşif amaçlı uydu görüntüsü ilettiğini belirtti.
Plotnikov, "Rossiya Segodnya" Uluslararası Multimedya Basın Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Finlandiya’nın NATO bünyesindeki tüm koalisyonlarda yer aldığını ve Ukrayna ordusuna istihbarat desteği verdiğini söyledi.
Finlandiya’nın, kendi uydularından elde edilen bilgiler de dahil olmak üzere Ukrayna’ya aktif olarak istihbarat aktardığını belirten Plotnikov, "Geçen yıl Ukrayna tarafı uzaydan günde en az bir saat arayla 25’e kadar görüntü alıyordu. Herkes esas olarak ABD uydu grubunun Ukrayna ordusu için çalıştığını düşünüyor ancak durum böyle değil" ifadelerini kullandı.
Plotnikov, Finlandiyalı eğitmenlerin Ukraynalı askerleri eğittiğini vurgulayarak, Finlandiya vatandaşlarının Rusya’ya karşı çatışmalara katıldığını ve katılmayı sürdürüyor olabileceğini dile getirdi.
Rus akademisyen ayrıca, Finlandiya'nın mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Stubb döneminde açıkça Rusya karşıtı bir politika izlediğini de sözlerine ekledi.
‘Çekya, 800'e yakın T-72 tankını modernize etti’
Çekya'nın Ukrayna'ya yönelik silah ve mühimmat desteğine de değinen Plotnikov, "Çekya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için en büyük tank partisinin modernizasyonunu gerçekleştirdi; bu yaklaşık 800 adet T-72 tankı demek" dedi.
Söz konusu araçların Sovyetler Birliği döneminde Çekoslovakya'da lisanslı olarak üretildiğine dikkat çeken Plotnikov, modernizasyon çalışmalarının ABD ve Hollanda tarafından finanse edildiğini, Çekya'nın ise üretim kapasitesini, uzmanlığını ve personelini sağladığını kaydetti.
Çekya'nın "mühimmat koalisyonunda" da önemli bir konumda bulunduğunu ve koalisyon üyelerinin başta 155 milimetrelik top mermileri olmak üzere birçok ülkede aktif olarak mühimmat arayışında olduğunu ifade eden Plotnikov, sözlerini şöyle tamamladı:
Michal Strnad'ın sahibi olduğu büyük özel holding Czechoslovak Group, diğer silah türlerinin tedariki de dahil olmak üzere bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Bu arada, bu grubun temsilcileri bazı BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinde de boy gösterdi. Bu nedenle ilgili Rus makamlarının bu duruma yakından dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum.