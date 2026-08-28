https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/panama-kanalinda-rekor-tek-gecis-icin-53-milyon-dolar-1108314921.html
Panama Kanalı'nda rekor: Tek geçiş için 5.3 milyon dolar
Panama Kanalı'nda rekor: Tek geçiş için 5.3 milyon dolar
Sputnik Türkiye
El Nino'nun etkisiyle yaşanan kuraklık Panama Kanalı'ndaki gemi geçişlerini sınırlarken Güney Koreli bir şirket, LPG gemisinin beklemeden geçebilmesi için 5.3... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T12:12+0300
2026-08-28T12:12+0300
2026-08-28T12:12+0300
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lpg
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Panama Kanalı'nda kuraklığın yol açtığı kapasite sorunu, gemilerin geçiş için ödediği ücretleri rekor seviyelere taşıdı. Güney Koreli SK Gas, 'G. Spirit' adlı LPG gemisinin 1 Eylül'de kanaldan geçebilmesi için düzenlenen rezervasyon ihalesinde 5.3 milyon dolar ödedi.Bloomberg'in aktardığına göre şirket bu ödemeyi yapmasaydı gemi yine kanaldan geçebilecekti ancak mevcut yoğunluk nedeniyle 11 güne kadar beklemesi gerekebilecekti.SK Gas'ın ödediği 5.3 milyon dolar, bir ay içinde ikinci kez geçiş rezervasyonu rekorunun kırılması anlamına geliyor. Ayın başında Güney Koreli SK Shipping, 'G. Arete' adlı benzer bir LPG gemisinin geçişi için 4.6 milyon dolar ödemişti.Kuraklık ve Hürmüz krizi etkili olduPanama Kanalı'ndaki rekor ücretlerin arkasında El Nino'nun etkisiyle ağırlaşan kuraklık bulunuyor. Kanalın çalışması için gerekli tatlı su seviyesinin düşmesi, gemi geçişlerinin sınırlandırılmasına yol açtı.Kanal yönetimi, gemilerin taşıyabileceği yükü etkileyen azami su çekimi sınırını düşürdü. Ayrıca 3 Eylül'den itibaren günlük geçiş yapabilecek gemi sayısının da azaltılması planlanıyor.Kapasitenin düşmesine rağmen kanalı kullanmak isteyen gemilerin sayısının yüksek kalması, geçiş rezervasyonları için yapılan ihalelerde tekliflerin hızla yükselmesine neden oldu.Şirketlerin Panama Kanalı'ndan geçiş için milyonlarca dolar ödemesinde Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmanın enerji ticaretine etkisi de rol oynuyor.Hürmüz'deki gelişmeler nedeniyle Basra Körfezi'nden Asya'ya yapılan enerji sevkiyatları azaldı ve LPG fiyatları yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/centcom-hurmuz-bogazindaki-uluslararasi-seyrusefer-hatlari-mayinlarin-temizlenmesiyle-acildi-1108313864.html
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panama kanalı, gemi, lpg, hürmüz boğazı
panama kanalı, gemi, lpg, hürmüz boğazı
Panama Kanalı'nda rekor: Tek geçiş için 5.3 milyon dolar
El Nino'nun etkisiyle yaşanan kuraklık Panama Kanalı'ndaki gemi geçişlerini sınırlarken Güney Koreli bir şirket, LPG gemisinin beklemeden geçebilmesi için 5.3 milyon dolar ödedi. Bu rakam, kanaldaki geçiş rezervasyonu için ödenen en yüksek ücret oldu.
Panama Kanalı'nda kuraklığın yol açtığı kapasite sorunu, gemilerin geçiş için ödediği ücretleri rekor seviyelere taşıdı. Güney Koreli SK Gas, 'G. Spirit' adlı LPG gemisinin 1 Eylül'de kanaldan geçebilmesi için düzenlenen rezervasyon ihalesinde 5.3 milyon dolar ödedi.
Bloomberg'in aktardığına göre şirket bu ödemeyi yapmasaydı gemi yine kanaldan geçebilecekti ancak mevcut yoğunluk nedeniyle 11 güne kadar beklemesi gerekebilecekti.
SK Gas'ın ödediği 5.3 milyon dolar, bir ay içinde ikinci kez geçiş rezervasyonu rekorunun kırılması anlamına geliyor. Ayın başında Güney Koreli SK Shipping, 'G. Arete' adlı benzer bir LPG gemisinin geçişi için 4.6 milyon dolar ödemişti.
Kuraklık ve Hürmüz krizi etkili oldu
Panama Kanalı'ndaki rekor ücretlerin arkasında El Nino'nun etkisiyle ağırlaşan kuraklık bulunuyor. Kanalın çalışması için gerekli tatlı su seviyesinin düşmesi, gemi geçişlerinin sınırlandırılmasına yol açtı.
Kanal yönetimi, gemilerin taşıyabileceği yükü etkileyen azami su çekimi sınırını düşürdü. Ayrıca 3 Eylül'den itibaren günlük geçiş yapabilecek gemi sayısının da azaltılması planlanıyor.
Kapasitenin düşmesine rağmen kanalı kullanmak isteyen gemilerin sayısının yüksek kalması, geçiş rezervasyonları için yapılan ihalelerde tekliflerin hızla yükselmesine neden oldu.
Şirketlerin Panama Kanalı'ndan geçiş için milyonlarca dolar ödemesinde Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmanın enerji ticaretine etkisi de rol oynuyor.
Hürmüz'deki gelişmeler nedeniyle Basra Körfezi'nden Asya'ya yapılan enerji sevkiyatları azaldı ve LPG fiyatları yükseldi.