https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/orduda-mucize-operasyon-610-gramlik-premature-bebege-kalp-ameliyati-yapildi-1108326695.html
Ordu'da mucize operasyon: 610 gramlık prematüre bebeğe kalp ameliyatı yapıldı
Ordu'da mucize operasyon: 610 gramlık prematüre bebeğe kalp ameliyatı yapıldı
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Ordu'da 24 haftalıkken dünyaya gelen ve yalnızca 610 gram ağırlığında olan prematüre bebeğe, doğumsal kalp hastalığı nedeniyle cerrahi müdahale yapıldı. 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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Altınordu ilçesinde yaşayan Vildan Baş'ın bebeği, Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya geldi. 'Rüzgar' adı verilen bebeğe, kalpteki bir damarın doğumdan sonra kapanmamasıyla ortaya çıkan Patent Duktus Arteriozus (PDA) tanısı konuldu.İlaç tedavisine rağmen damarın kapanmaması üzerine bebeğin İstanbul'a ambulans uçakla sevk edilmesi gündeme geldi. Ancak sevkin oluşturabileceği riskler değerlendirilerek operasyonun Ordu'da gerçekleştirilmesine karar verildi.Bunun üzerine Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nden Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Kasar ve Doç. Dr. Ferhat Borulu, Ordu'ya davet edildi.Uzman ekip, Yenidoğan Uzmanı Dr. Bilgin Azrak'la birlikte 610 gramlık bebeğin açık kalan kalp damarını, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatak başında gerçekleştirilen operasyonla kapattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/esi-tarafindan-vurulan-8-aylik-hamile-kadin-hayatini-kaybetti-bebegi-sezaryenle-dunyaya-getirildi-1108150486.html
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bebek, ameliyat, kalp çarpıntısı, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp
bebek, ameliyat, kalp çarpıntısı, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp
Ordu'da mucize operasyon: 610 gramlık prematüre bebeğe kalp ameliyatı yapıldı
Ordu'da 24 haftalıkken dünyaya gelen ve yalnızca 610 gram ağırlığında olan prematüre bebeğe, doğumsal kalp hastalığı nedeniyle cerrahi müdahale yapıldı.
Altınordu ilçesinde yaşayan Vildan Baş'ın bebeği, Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya geldi.
'Rüzgar' adı verilen bebeğe, kalpteki bir damarın doğumdan sonra kapanmamasıyla ortaya çıkan Patent Duktus Arteriozus (PDA) tanısı konuldu.
İlaç tedavisine rağmen damarın kapanmaması üzerine bebeğin İstanbul'a ambulans uçakla sevk edilmesi gündeme geldi. Ancak sevkin oluşturabileceği riskler değerlendirilerek operasyonun Ordu'da gerçekleştirilmesine karar verildi.
Bunun üzerine Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nden Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Kasar ve Doç. Dr. Ferhat Borulu, Ordu'ya davet edildi.
Uzman ekip, Yenidoğan Uzmanı Dr. Bilgin Azrak'la birlikte 610 gramlık bebeğin açık kalan kalp damarını, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatak başında gerçekleştirilen operasyonla kapattı.