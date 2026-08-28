https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/orduda-mucize-operasyon-610-gramlik-premature-bebege-kalp-ameliyati-yapildi-1108326695.html

Ordu'da mucize operasyon: 610 gramlık prematüre bebeğe kalp ameliyatı yapıldı

Ordu'da mucize operasyon: 610 gramlık prematüre bebeğe kalp ameliyatı yapıldı

Sputnik Türkiye

Ordu'da 24 haftalıkken dünyaya gelen ve yalnızca 610 gram ağırlığında olan prematüre bebeğe, doğumsal kalp hastalığı nedeniyle cerrahi müdahale yapıldı. 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T18:30+0300

2026-08-28T18:30+0300

2026-08-28T18:30+0300

türki̇ye

bebek

ameliyat

kalp çarpıntısı

kalp hastalıkları

kalp yetmezliği

kalp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1c/1108326520_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_0916346c5d5aa807ef8d48b4e36b7d22.jpg

Altınordu ilçesinde yaşayan Vildan Baş'ın bebeği, Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya geldi. 'Rüzgar' adı verilen bebeğe, kalpteki bir damarın doğumdan sonra kapanmamasıyla ortaya çıkan Patent Duktus Arteriozus (PDA) tanısı konuldu.İlaç tedavisine rağmen damarın kapanmaması üzerine bebeğin İstanbul'a ambulans uçakla sevk edilmesi gündeme geldi. Ancak sevkin oluşturabileceği riskler değerlendirilerek operasyonun Ordu'da gerçekleştirilmesine karar verildi.Bunun üzerine Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nden Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Kasar ve Doç. Dr. Ferhat Borulu, Ordu'ya davet edildi.Uzman ekip, Yenidoğan Uzmanı Dr. Bilgin Azrak'la birlikte 610 gramlık bebeğin açık kalan kalp damarını, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatak başında gerçekleştirilen operasyonla kapattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/esi-tarafindan-vurulan-8-aylik-hamile-kadin-hayatini-kaybetti-bebegi-sezaryenle-dunyaya-getirildi-1108150486.html

türki̇ye

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bebek, ameliyat, kalp çarpıntısı, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp