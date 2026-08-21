https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/esi-tarafindan-vurulan-8-aylik-hamile-kadin-hayatini-kaybetti-bebegi-sezaryenle-dunyaya-getirildi-1108150486.html

Eşi tarafından vurulan 8 aylık hamile kadın hayatını kaybetti: Bebeği sezaryenle dünyaya getirildi

Eşi tarafından vurulan 8 aylık hamile kadın hayatını kaybetti: Bebeği sezaryenle dünyaya getirildi

Sputnik Türkiye

Yalova'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 8 aylık hamile kadının bebeği kaldırıldığı hastanede sezaryenle... 21.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-21T14:51+0300

2026-08-21T14:51+0300

2026-08-21T14:51+0300

türki̇ye

kadın cinayeti

bebek

sezaryan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093217840_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8e8a8a9d13ea7104b6d41beda0b7788b.jpg

Yalova'da kocası Muhammed D. tarafından pompalı tüfekle vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Sultan Pelit D.'nin bebeği sezaryenle dünyaya getirildi. Erkek bebeğin tedavisi sürerken genç kadın toprağa verildi. Bebeği sezaryenle dünyaya getirildiDün akşam saatlerinde Muhammed D. ile eşi Sultan Pelit D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, pompalı tüfekle eşini vuran Muhammed D, aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu. Genç kadın hemen hastaneye kaldırılmış ama yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. 8 aylık erkek bebek ise sezaryenle dünyaya getirilmişti. Operasyonun ardından erkek bebek, tedavisinin sürdürülmesi amacıyla kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.Sultan Pelit D'nin cenazesi, Veysel Karani Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedildi. Eşini vurduktan sonra aynı tüfekle kendisine de ateş eden Muhammed D'nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/antalya-havalimaninda-silahli-saldiri-bir-kadin-hayatini-kaybetti-1108147390.html

türki̇ye

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadın cinayeti, bebek, sezaryan