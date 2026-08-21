https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/esi-tarafindan-vurulan-8-aylik-hamile-kadin-hayatini-kaybetti-bebegi-sezaryenle-dunyaya-getirildi-1108150486.html
Eşi tarafından vurulan 8 aylık hamile kadın hayatını kaybetti: Bebeği sezaryenle dünyaya getirildi
Eşi tarafından vurulan 8 aylık hamile kadın hayatını kaybetti: Bebeği sezaryenle dünyaya getirildi
Sputnik Türkiye
Yalova'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 8 aylık hamile kadının bebeği kaldırıldığı hastanede sezaryenle... 21.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-21T14:51+0300
2026-08-21T14:51+0300
2026-08-21T14:51+0300
türki̇ye
kadın cinayeti
bebek
sezaryan
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Yalova'da kocası Muhammed D. tarafından pompalı tüfekle vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Sultan Pelit D.'nin bebeği sezaryenle dünyaya getirildi. Erkek bebeğin tedavisi sürerken genç kadın toprağa verildi. Bebeği sezaryenle dünyaya getirildiDün akşam saatlerinde Muhammed D. ile eşi Sultan Pelit D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, pompalı tüfekle eşini vuran Muhammed D, aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu. Genç kadın hemen hastaneye kaldırılmış ama yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. 8 aylık erkek bebek ise sezaryenle dünyaya getirilmişti. Operasyonun ardından erkek bebek, tedavisinin sürdürülmesi amacıyla kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.Sultan Pelit D'nin cenazesi, Veysel Karani Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedildi. Eşini vurduktan sonra aynı tüfekle kendisine de ateş eden Muhammed D'nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/antalya-havalimaninda-silahli-saldiri-bir-kadin-hayatini-kaybetti-1108147390.html
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kadın cinayeti, bebek, sezaryan
kadın cinayeti, bebek, sezaryan
Eşi tarafından vurulan 8 aylık hamile kadın hayatını kaybetti: Bebeği sezaryenle dünyaya getirildi
Yalova'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 8 aylık hamile kadının bebeği kaldırıldığı hastanede sezaryenle dünyaya getirildi.
Yalova'da kocası Muhammed D. tarafından pompalı tüfekle vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Sultan Pelit D.'nin bebeği sezaryenle dünyaya getirildi. Erkek bebeğin tedavisi sürerken genç kadın toprağa verildi.
Bebeği sezaryenle dünyaya getirildi
Dün akşam saatlerinde Muhammed D. ile eşi Sultan Pelit D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, pompalı tüfekle eşini vuran Muhammed D, aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu. Genç kadın hemen hastaneye kaldırılmış ama yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. 8 aylık erkek bebek ise sezaryenle dünyaya getirilmişti. Operasyonun ardından erkek bebek, tedavisinin sürdürülmesi amacıyla kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.
Sultan Pelit D'nin cenazesi, Veysel Karani Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedildi. Eşini vurduktan sonra aynı tüfekle kendisine de ateş eden Muhammed D'nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.