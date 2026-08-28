https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/optimus-primein-sesi-peter-cullen-hayatini-kaybetti-1108316491.html

Optimus Prime'ın sesi Peter Cullen hayatını kaybetti

Optimus Prime'ın sesi Peter Cullen hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Transformers serisinde Optimus Prime'ı, Winnie the Pooh yapımlarında Eeyore'u ve 1987 yapımı Predator filminde baş karakteri seslendiren ünlü seslendirme... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T12:50+0300

2026-08-28T12:50+0300

2026-08-28T12:50+0300

yaşam

peter cullen

transformers

film

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80'li yıllardan itibaren animasyon dünyasının en tanınan seslerinden biri haline gelen Kanadalı seslendirme sanatçısı Peter Cullen, 85 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Cullen'ın yanlarında yaşamını yitirdiğini belirtirken ölüm nedenine dair bilgi vermedi.1941'de Kanada'nın Montreal kentinde doğan Cullen, kariyerine Kanada'da radyoda başladı. 1980'li yılların başında animasyon dünyasında aranan bir seslendirme sanatçısı haline gelen Cullen; Şirinler, Scooby-Doo and Scrappy-Doo ve Örümcek Adam ve İnanılmaz Arkadaşları gibi yapımlarda rol aldı. Bu yapımlarda Bruce Banner ve Hulk'u da seslendirdi.Cullen'ın sesi aynı dönemde Voltran, Alvin ve Sincaplar, The Real Ghostbusters, Teenage Mutant Ninja Turtles, Zindanlar ve Ejderhalar, G.I. Joe ve DuckTales gibi dönemin popüler çizgi dizilerinde de duyuldu.Optimus Prime ile özdeşleştiCullen'ın en bilinen rolü ise 1980'lerde yayınlanan Transformers çizgi dizisindeki Autobot lideri Optimus Prime oldu.Cullen, Optimus Prime'ı 1986 yapımı The Transformers: The Movie ile beyaz perdeye taşınan seride de seslendirdi. 2007'de Michael Bay'in yönettiği canlı aksiyon Transformers serisinin başlamasının ardından karakteri seslendirmeye devam etti.Sanatçı, Optimus Prime'ı son olarak 2023 yapımı Transformers: Canavarların Yükselişi filminde seslendirdi.Cullen, karakteri yaratırken Vietnam Savaşı'nda ABD Deniz Piyadeleri'nde görev yapan ağabeyi Larry'den ilham aldığını anlatmıştı. Cullen, ağabeyini "kahramanı" olarak gördüğünü ve Optimus Prime'ı her seslendirdiğinde onun sesini taklit ettiğini belirtmişti.Eeyore ve Predator'ı da seslendirdiCullen'ın kariyerindeki diğer önemli roller arasında 1987 yapımı Predator (Av) filmindeki baş karakter ve çeşitli Winnie the Pooh yapımlarındaki Eeyore bulunuyordu.Sanatçı, Disney'in 1988-1991 yılları arasında yayımlanan The New Adventures of Winnie the Pooh dizisinin yanı sıra The Tigger Movie (2000), Piglet's Big Movie (2003) ve Pooh's Heffalump Movie (2005) gibi filmlerde Eeyore'u seslendirdi.Cullen, 2023'te Emmy Ödülleri'nde yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü.

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peter cullen, transformers, film