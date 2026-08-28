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Dolly Parton’dan hayatının son döneminde anlamlı teklif: Kanser ilaçlarını denemeye gönüllü olmuş
Dolly Parton’dan hayatının son döneminde anlamlı teklif: Kanser ilaçlarını denemeye gönüllü olmuş
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ABD'li country müzik yıldızı Dolly Parton'ın kız kardeşi Stella Parton, 80 yaşında hayatını kaybeden sanatçının, tedavisinde umut kalmaması halinde gelecekteki... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T09:23+0300
2026-08-28T09:23+0300
yaşam
abd
dolly parton
kanser tedavisi
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ABD'li country müzik sanatçısı Dolly Parton’ın kız kardeşi Stella Parton, 80 yaşında hayatını kaybeden sanatçının yaşamının son dönemine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı. Stella Parton, kardeşinin tedavisinde umut kalmaması halinde, gelecekteki kanser hastalarına yardımcı olabilmek amacıyla deneysel ilaçları kullanmayı teklif ettiğini açıkladı.Stella Parton, perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dolly Parton’ın hayatı boyunca başkalarını düşünmeyi sürdürdüğünü belirtti.Kardeşinin son dönemde kendisine, tedavisi için başka bir umut kalmaması halinde sağlık ekibinin deneysel ilaçları denemesine izin vereceğini söylediğini aktaran Stella Parton, bunun gelecekte başka kanser hastalarına yardımcı olabileceğini düşündüğünü ifade etti.Stella Parton, paylaşımında, "Kız kardeşim tanıdığım en cömert, düşünceli ve nazik insanlardan biriydi. Dünyanın gördüğü kişi, onun gerçekte olduğu kişinin aynısıydı" ifadelerini kullandı.'Her zaman başkalarını düşünüyordu'Stella Parton, kardeşinin deneysel tedavileri kabul etme isteğinin, onun başkalarına yardım etme arzusunun bir göstergesi olduğunu belirterek, "Kız kardeşim her zaman başkalarını düşünüyordu" dedi.Dolly Parton’ın mirasını yaşatmak isteyen hayranlarına da çağrıda bulunan Stella, insanların daha fazla nezaket göstermesini, başkalarını desteklemesini ve zamanlarıyla imkanlarını daha fazla paylaşmasını istedi.Ünlü sanatçı 80 yaşında hayatını kaybettiDolly Parton, böbrek ve bağışıklık sistemiyle ilgili sorunların ardından Nashville'deki Vanderbilt-Ingram Kanser Merkezi'ne götürülmüş ve kısa süre önce kanser teşhisi konulmasının ardından salı günü 80 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçının son anlarında ailesinin yanında olduğu belirtildi.Dolly Parton'ın ölümünün ardından müzik, sinema ve siyaset dünyasından çok sayıda isim taziye mesajları paylaşırken, hayranları da sanatçının Tennessee'deki Dollywood tema parkına akın etti. ABD genelinde, Beyaz Saray da dahil olmak üzere bazı noktalarda Amerikan bayrakları yarıya indirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/dolly-parton-80-yasinda-hayatini-kaybetti-1108242563.html
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abd, dolly parton, kanser tedavisi
abd, dolly parton, kanser tedavisi

Dolly Parton’dan hayatının son döneminde anlamlı teklif: Kanser ilaçlarını denemeye gönüllü olmuş

09:23 28.08.2026
© AP Photo / Timothy D. EasleyDolly Parton
Dolly Parton - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© AP Photo / Timothy D. Easley
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ABD'li country müzik yıldızı Dolly Parton'ın kız kardeşi Stella Parton, 80 yaşında hayatını kaybeden sanatçının, tedavisinde umut kalmaması halinde gelecekteki kanser hastalarına yardımcı olmak amacıyla deneysel ilaçları denemeyi teklif ettiğini açıkladı.
ABD'li country müzik sanatçısı Dolly Parton’ın kız kardeşi Stella Parton, 80 yaşında hayatını kaybeden sanatçının yaşamının son dönemine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı. Stella Parton, kardeşinin tedavisinde umut kalmaması halinde, gelecekteki kanser hastalarına yardımcı olabilmek amacıyla deneysel ilaçları kullanmayı teklif ettiğini açıkladı.
Stella Parton, perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dolly Parton’ın hayatı boyunca başkalarını düşünmeyi sürdürdüğünü belirtti.
Kardeşinin son dönemde kendisine, tedavisi için başka bir umut kalmaması halinde sağlık ekibinin deneysel ilaçları denemesine izin vereceğini söylediğini aktaran Stella Parton, bunun gelecekte başka kanser hastalarına yardımcı olabileceğini düşündüğünü ifade etti.
Stella Parton, paylaşımında, "Kız kardeşim tanıdığım en cömert, düşünceli ve nazik insanlardan biriydi. Dünyanın gördüğü kişi, onun gerçekte olduğu kişinin aynısıydı" ifadelerini kullandı.

'Her zaman başkalarını düşünüyordu'

Stella Parton, kardeşinin deneysel tedavileri kabul etme isteğinin, onun başkalarına yardım etme arzusunun bir göstergesi olduğunu belirterek, "Kız kardeşim her zaman başkalarını düşünüyordu" dedi.
Dolly Parton’ın mirasını yaşatmak isteyen hayranlarına da çağrıda bulunan Stella, insanların daha fazla nezaket göstermesini, başkalarını desteklemesini ve zamanlarıyla imkanlarını daha fazla paylaşmasını istedi.

Ünlü sanatçı 80 yaşında hayatını kaybetti

Dolly Parton, böbrek ve bağışıklık sistemiyle ilgili sorunların ardından Nashville'deki Vanderbilt-Ingram Kanser Merkezi'ne götürülmüş ve kısa süre önce kanser teşhisi konulmasının ardından salı günü 80 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçının son anlarında ailesinin yanında olduğu belirtildi.
Dolly Parton'ın ölümünün ardından müzik, sinema ve siyaset dünyasından çok sayıda isim taziye mesajları paylaşırken, hayranları da sanatçının Tennessee'deki Dollywood tema parkına akın etti. ABD genelinde, Beyaz Saray da dahil olmak üzere bazı noktalarda Amerikan bayrakları yarıya indirildi.
© REUTERS Megan VarnerDollywood
Dollywood - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
Dollywood
© REUTERS Megan Varner
Dolly Parton - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
DÜNYA
Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti
25 Ağustos, 21:52
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