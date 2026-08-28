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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/norvecin-yeni-krali-8-haakon-kim-1108322565.html
Norveç’in yeni krali 8. Haakon kim?
Norveç’in yeni krali 8. Haakon kim?
Sputnik Türkiye
Norveç Kralı 5. Harald'ın vefatının ardından oğlu 8. Haakon, ülkenin yeni kralı olarak tahta çıktı. 53 yaşındaki Kral 8. Haakon, modern Norveç monarşisinin 1905'teki bağımsızlık sonrası dördüncü hükümdarı. Ayrıntılar haberde...
2026-08-28T16:08+0300
2026-08-28T16:08+0300
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Kraliyet geleneklerinin aksine devlet okullarında eğitim alan 8. Haakon, Norveç Harp Okulu'ndan mezun oldu. Babası ve dedesinin aksine Oxford yerine ABD'deki California Berkeley Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi eğitimi aldı.1991'de 17 yaşındayken veliaht prens olan Haakon, babası 5. Harald’ın sağlık sorunları yaşadığı son yıllarda fiilen kral naibi olarak görev yaptı.Mette-Marit ile evliliği2001 yılında Mette-Marit Tjessem Hoiby ile evlenen Haakon’ın bu kararı, dönemin muhafazakar kesimlerinde tartışmalara yol açmıştı. Mette-Marit’in geçmiş evliliğinden bir çocuğu olması ve sıradan bir halk ailesinden gelmesi medyanın odağındaydı. Ancak Mette-Marit, halkın sevgisini kazanarak modern monarşinin sembol isimlerinden biri haline geldi. Çiftin bu evlilikten de Ingrid Alexandra ve Sverre Magnus adında iki çocuğu bulunuyor.Marius Borg Hoiby skandalıMonarşiyi en çok sarsan olaylardan biri ise Mette-Marit'in eski ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Marius Borg Hoiby’nin karıştığı ağır adli süreç oldu. Resmi bir kraliyet unvanı bulunmamasına rağmen aileyle büyüyen Hoiby, cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu. Hatta olaylardan birinin Kral Haakon’ın Skaugum’daki malikanesinde gerçekleşmiş olması, kamuoyundaki tepkiyi ve saray üzerindeki baskıyı daha da artırdı.Norveç monarşisini bekleyen diğer zorluklarKral 8. Haakon, ailevi skandallar ve sağlık sorunlarının gölgesinde tahta oturuyor:Epstein bağlantısı: Kraliçe Mette-Marit’in cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile geçmişteki iletişimleri nedeniyle özür dilemesi kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.Sağlık mücadelesi: 2018'den bu yana akciğer fibrozu ile mücadele eden Kraliçe Mette-Marit, yakın zamanda akciğer nakli operasyonu geçirdi.Yeni veliaht Prenses: Ingrid Alexandra8. Haakon’ın tahta geçmesiyle birlikte 22 yaşındaki kızı Ingrid Alexandra, Norveç’in yeni Veliaht Prensesi oldu. 1990 yılındaki anayasa değişikliği sayesinde Ingrid Alexandra, 15. yüzyıldan bu yana Norveç’in ilk kadın lideri olmaya aday.
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harald, norveç, kraliyet, norveç kralı 5. harald, jeffrey epstein, haberler
harald, norveç, kraliyet, norveç kralı 5. harald, jeffrey epstein, haberler

Norveç’in yeni krali 8. Haakon kim?

16:08 28.08.2026
© REUTERS Ole Berg-RustenNorveç'in yeni kralı 8. Haakon ve Kraliçe Mette-Marit
Norveç'in yeni kralı 8. Haakon ve Kraliçe Mette-Marit - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© REUTERS Ole Berg-Rusten
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Norveç Kralı 5. Harald'ın ölümünün ardından oğlu 8. Haakon, yeni kral olarak tahta çıktı. Babasının 'Her Şey Norveç İçin’ mottosunu devam ettireceğini açıklayan 1973 doğumlu Kral 8. Haakon, modern Norveç monarşisinin 1905'teki bağımsızlık sonrası dördüncü hükümdarı oldu. Ancak eşinin oğluna yönelik suçlamalar dahil onu bekleyen birçok sınav var.
Kraliyet geleneklerinin aksine devlet okullarında eğitim alan 8. Haakon, Norveç Harp Okulu'ndan mezun oldu. Babası ve dedesinin aksine Oxford yerine ABD'deki California Berkeley Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi eğitimi aldı.
1991'de 17 yaşındayken veliaht prens olan Haakon, babası 5. Harald’ın sağlık sorunları yaşadığı son yıllarda fiilen kral naibi olarak görev yaptı.

Mette-Marit ile evliliği

2001 yılında Mette-Marit Tjessem Hoiby ile evlenen Haakon’ın bu kararı, dönemin muhafazakar kesimlerinde tartışmalara yol açmıştı.
© REUTERS NTB SCANPIXNorveç Yeni Kralı Haakon, Mette-Marit, eski kral Harald
Norveç Yeni Kralı Haakon, Mette-Marit, eski kral Harald - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
Norveç Yeni Kralı Haakon, Mette-Marit, eski kral Harald
© REUTERS NTB SCANPIX
Mette-Marit’in geçmiş evliliğinden bir çocuğu olması ve sıradan bir halk ailesinden gelmesi medyanın odağındaydı. Ancak Mette-Marit, halkın sevgisini kazanarak modern monarşinin sembol isimlerinden biri haline geldi. Çiftin bu evlilikten de Ingrid Alexandra ve Sverre Magnus adında iki çocuğu bulunuyor.

Marius Borg Hoiby skandalı

Monarşiyi en çok sarsan olaylardan biri ise Mette-Marit'in eski ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Marius Borg Hoiby’nin karıştığı ağır adli süreç oldu.
© FotoğrafMarius Borg Hoiby
Marius Borg Hoiby - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
Marius Borg Hoiby
© Fotoğraf
Resmi bir kraliyet unvanı bulunmamasına rağmen aileyle büyüyen Hoiby, cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu. Hatta olaylardan birinin Kral Haakon’ın Skaugum’daki malikanesinde gerçekleşmiş olması, kamuoyundaki tepkiyi ve saray üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Norveç monarşisini bekleyen diğer zorluklar

Kral 8. Haakon, ailevi skandallar ve sağlık sorunlarının gölgesinde tahta oturuyor:
Epstein bağlantısı: Kraliçe Mette-Marit’in cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile geçmişteki iletişimleri nedeniyle özür dilemesi kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.
Sağlık mücadelesi: 2018'den bu yana akciğer fibrozu ile mücadele eden Kraliçe Mette-Marit, yakın zamanda akciğer nakli operasyonu geçirdi.
© REUTERS Heiko JungeNorveç Veliaht Prensesi Ingrid Alexandra
Norveç Veliaht Prensesi Ingrid Alexandra - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
Norveç Veliaht Prensesi Ingrid Alexandra
© REUTERS Heiko Junge

Yeni veliaht Prenses: Ingrid Alexandra

8. Haakon’ın tahta geçmesiyle birlikte 22 yaşındaki kızı Ingrid Alexandra, Norveç’in yeni Veliaht Prensesi oldu. 1990 yılındaki anayasa değişikliği sayesinde Ingrid Alexandra, 15. yüzyıldan bu yana Norveç’in ilk kadın lideri olmaya aday.
Norveç Kralı 5. Harald - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
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