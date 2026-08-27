https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/norvec-kralinin-saglik-durumu-agirlasti-kraliyet-ailesi-programlarini-iptal-etti-1108292738.html
Norveç Kralı'nın sağlık durumu ağırlaştı: Kraliyet ailesi programlarını iptal etti
Norveç Kralı'nın sağlık durumu ağırlaştı: Kraliyet ailesi programlarını iptal etti
Sputnik Türkiye
Norveç Kralı 5. Harald'ın sağlık durumunun "son derece ciddi" olduğu açıklandı. Kralın eşi Kraliçe Sonja, oğlu Veliaht Prens Haakon ve diğer aile üyeleri Oslo... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T13:47+0300
2026-08-27T13:47+0300
2026-08-27T13:47+0300
yaşam
avrupa
norveç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/16/1054949966_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_c3d56e835a41cc4dd3204777f86885a2.jpg
Norveç Kralı 5. Harald'ın sağlık durumunun ağırlaşması üzerine kraliyet ailesi hastanede toplandı. Norveç Kraliyet Sarayı, 89 yaşındaki Kral Harald'ın sağlık durumunun "son derece ciddi" olduğunu açıkladı.Bir haftadan uzun süredir Oslo Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören Kral Harald'ın, hemolitik anemi olarak bilinen nadir bir kan hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü bildirildi.Kralın eşi Kraliçe Sonja ile tahtın varisi Veliaht Prens Haakon, tüm resmi programlarını iptal ederek hastaneye gitti. Veliaht Prenses Mette-Marit ve Kral Harald'ın kız kardeşi Prenses Astrid'in de hastaneye geldiği bildirildi.Veliaht Prens Haakon naiplik görevini yürütüyor1991'den bu yana tahtta bulunan 89 yaşındaki Harald, Avrupa'nın en yaşlı devlet başkanı konumunda. Kralın sağlık sorunları nedeniyle görevlerinden izinli olduğu dönemde 53 yaşındaki Veliaht Prens Haakon, babasının yerine naip olarak görev yapıyor.Harald'ın son haftalarda hemolitik anemi tedavisi kapsamında kortizon kullandığı belirtildi.Başbakan Almanya ziyaretini iptal ettiKral 5. Harald'ın sağlık durumunun ağırlaşması Norveç yönetiminde de yankı buldu. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, Perşembe günü Almanya'ya gerçekleştirmesi planlanan ve Başbakan Friedrich Merz ile görüşmesi beklenen ziyaretini iptal etti.Støre yaptığı açıklamada, "Bütün ulus, Kral'a ve kraliyet ailesinin geri kalanına sıcak düşüncelerimizi gönderirken yanınızda" ifadelerini kullandı. Oslo'daki Saray Meydanı'nda da halkın Kral Harald için çiçek bırakmaya başladığı bildirildi.Kral Harald'ın sağlık sorunlarıHarald V, son yıllarda çeşitli sağlık sorunları nedeniyle kraliyet görevlerini azaltmak zorunda kaldı. Kral, 2024'te Malezya'da tatildeyken rahatsızlanmasının ardından kalp pili takılması için tedavi görmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/korku-sinemasinin-efsanesi-tim-curry-80-yasinda-hayatini-kaybetti-1108271205.html
norveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/16/1054949966_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_8a56a7e494799b1fbaae5182f58b2add.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, norveç
Norveç Kralı'nın sağlık durumu ağırlaştı: Kraliyet ailesi programlarını iptal etti
Norveç Kralı 5. Harald'ın sağlık durumunun "son derece ciddi" olduğu açıklandı. Kralın eşi Kraliçe Sonja, oğlu Veliaht Prens Haakon ve diğer aile üyeleri Oslo Üniversite Hastanesi'nde Kral Harald'ın başında beklerken, Başbakan Jonas Gahr Støre de Almanya ziyaretini iptal etti.
Norveç Kralı 5. Harald'ın sağlık durumunun ağırlaşması üzerine kraliyet ailesi hastanede toplandı. Norveç Kraliyet Sarayı, 89 yaşındaki Kral Harald'ın sağlık durumunun "son derece ciddi" olduğunu açıkladı.
Bir haftadan uzun süredir Oslo Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören Kral Harald'ın, hemolitik anemi olarak bilinen nadir bir kan hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü bildirildi.
Kralın eşi Kraliçe Sonja ile tahtın varisi Veliaht Prens Haakon, tüm resmi programlarını iptal ederek hastaneye gitti. Veliaht Prenses Mette-Marit ve Kral Harald'ın kız kardeşi Prenses Astrid'in de hastaneye geldiği bildirildi.
Veliaht Prens Haakon naiplik görevini yürütüyor
1991'den bu yana tahtta bulunan 89 yaşındaki Harald, Avrupa'nın en yaşlı devlet başkanı konumunda. Kralın sağlık sorunları nedeniyle görevlerinden izinli olduğu dönemde 53 yaşındaki Veliaht Prens Haakon, babasının yerine naip olarak görev yapıyor.
Harald'ın son haftalarda hemolitik anemi tedavisi kapsamında kortizon kullandığı belirtildi.
Hemolitik anemi nedir?
Hemolitik anemi, vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin normalden daha hızlı parçalanması sonucu ortaya çıkan bir hastalık grubudur. Kırmızı kan hücrelerinin azalması, dokulara yeterli oksijen taşınmasını zorlaştırarak yorgunluk ve nefes darlığı gibi belirtilere yol açabilir.
Kral Harald'ın sağlık durumuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Başbakan Almanya ziyaretini iptal etti
Kral 5. Harald'ın sağlık durumunun ağırlaşması Norveç yönetiminde de yankı buldu. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, Perşembe günü Almanya'ya gerçekleştirmesi planlanan ve Başbakan Friedrich Merz ile görüşmesi beklenen ziyaretini iptal etti.
Støre yaptığı açıklamada, "Bütün ulus, Kral'a ve kraliyet ailesinin geri kalanına sıcak düşüncelerimizi gönderirken yanınızda" ifadelerini kullandı. Oslo'daki Saray Meydanı'nda da halkın Kral Harald için çiçek bırakmaya başladığı bildirildi.
Kral Harald'ın sağlık sorunları
Harald V, son yıllarda çeşitli sağlık sorunları nedeniyle kraliyet görevlerini azaltmak zorunda kaldı. Kral, 2024'te Malezya'da tatildeyken rahatsızlanmasının ardından kalp pili takılması için tedavi görmüştü.