https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/norvec-kralinin-saglik-durumu-agirlasti-kraliyet-ailesi-programlarini-iptal-etti-1108292738.html

Norveç Kralı'nın sağlık durumu ağırlaştı: Kraliyet ailesi programlarını iptal etti

Norveç Kralı'nın sağlık durumu ağırlaştı: Kraliyet ailesi programlarını iptal etti

Sputnik Türkiye

Norveç Kralı 5. Harald'ın sağlık durumunun "son derece ciddi" olduğu açıklandı. Kralın eşi Kraliçe Sonja, oğlu Veliaht Prens Haakon ve diğer aile üyeleri Oslo... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T13:47+0300

2026-08-27T13:47+0300

2026-08-27T13:47+0300

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Norveç Kralı 5. Harald'ın sağlık durumunun ağırlaşması üzerine kraliyet ailesi hastanede toplandı. Norveç Kraliyet Sarayı, 89 yaşındaki Kral Harald'ın sağlık durumunun "son derece ciddi" olduğunu açıkladı.Bir haftadan uzun süredir Oslo Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören Kral Harald'ın, hemolitik anemi olarak bilinen nadir bir kan hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü bildirildi.Kralın eşi Kraliçe Sonja ile tahtın varisi Veliaht Prens Haakon, tüm resmi programlarını iptal ederek hastaneye gitti. Veliaht Prenses Mette-Marit ve Kral Harald'ın kız kardeşi Prenses Astrid'in de hastaneye geldiği bildirildi.Veliaht Prens Haakon naiplik görevini yürütüyor1991'den bu yana tahtta bulunan 89 yaşındaki Harald, Avrupa'nın en yaşlı devlet başkanı konumunda. Kralın sağlık sorunları nedeniyle görevlerinden izinli olduğu dönemde 53 yaşındaki Veliaht Prens Haakon, babasının yerine naip olarak görev yapıyor.Harald'ın son haftalarda hemolitik anemi tedavisi kapsamında kortizon kullandığı belirtildi.Başbakan Almanya ziyaretini iptal ettiKral 5. Harald'ın sağlık durumunun ağırlaşması Norveç yönetiminde de yankı buldu. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, Perşembe günü Almanya'ya gerçekleştirmesi planlanan ve Başbakan Friedrich Merz ile görüşmesi beklenen ziyaretini iptal etti.Støre yaptığı açıklamada, "Bütün ulus, Kral'a ve kraliyet ailesinin geri kalanına sıcak düşüncelerimizi gönderirken yanınızda" ifadelerini kullandı. Oslo'daki Saray Meydanı'nda da halkın Kral Harald için çiçek bırakmaya başladığı bildirildi.Kral Harald'ın sağlık sorunlarıHarald V, son yıllarda çeşitli sağlık sorunları nedeniyle kraliyet görevlerini azaltmak zorunda kaldı. Kral, 2024'te Malezya'da tatildeyken rahatsızlanmasının ardından kalp pili takılması için tedavi görmüştü.

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