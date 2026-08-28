https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/nepaldeki-sel-felaketinde-can-kaybi-389a-ulasti-460tan-fazla-yarali-binden-fazla-kayip-var-1108306705.html
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 389'a ulaştı: 460'tan fazla yaralı, binden fazla kayıp var
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 389'a ulaştı: 460'tan fazla yaralı, binden fazla kayıp var
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Nepal'in Tibet sınırına yakın kesimlerinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 400'e yaklaştı. 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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Nepal'in Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.Nepal polisinden yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 389'a yükseldiği, 460'tan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.Nepalli yetkililer, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığını, yolların hasar aldığını ve arama kurtarma çalışmalarında helikopterlerin görevlendirildiğini ifade etti.Associated Press (AP) ajansına konuşan yetkililer, aralarında yabancıların da bulunduğu 1300'den fazla kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini daha sonra verilerini güncelleyerek 5.2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti. Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar da sele bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığın neden olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/yunanistanda-bati-nil-virusu-alarmi-10-bin-donumluk-alanda-olaganustu-ilaclama-1108306564.html
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nepal, sel, sel felaketi, asya & pasifik
nepal, sel, sel felaketi, asya & pasifik
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 389'a ulaştı: 460'tan fazla yaralı, binden fazla kayıp var
01:15 28.08.2026 (güncellendi: 01:29 28.08.2026)
Nepal'in Tibet sınırına yakın kesimlerinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 400'e yaklaştı.
Nepal'in Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Nepal polisinden yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 389'a yükseldiği, 460'tan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
Nepalli yetkililer, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığını, yolların hasar aldığını ve arama kurtarma çalışmalarında helikopterlerin görevlendirildiğini ifade etti.
Associated Press (AP) ajansına konuşan yetkililer, aralarında yabancıların da bulunduğu 1300'den fazla kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini daha sonra verilerini güncelleyerek 5.2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.
Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar da sele bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığın neden olduğunu belirtmişti.