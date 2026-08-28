https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/mugla-fethiyede-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1108328843.html

Muğla Fethiye'de orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor

Muğla Fethiye'de orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı. 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T20:41+0300

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Karagedik Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili oluyor.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edilirken, alevlere müdahale çalışmaları karadan sürdürülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/antalyada-meyve-bahcesinde-baslayan-yangin-evlere-sicradi-ekipler-mudahale-ediyor-1108328446.html

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