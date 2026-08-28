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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/mugla-fethiyede-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1108328843.html
Muğla Fethiye'de orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Muğla Fethiye'de orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı. 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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yangın söndürme
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Karagedik Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili oluyor.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edilirken, alevlere müdahale çalışmaları karadan sürdürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/antalyada-meyve-bahcesinde-baslayan-yangin-evlere-sicradi-ekipler-mudahale-ediyor-1108328446.html
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türkiye, muğla, muğla orman bölge müdürlüğü, muğla i̇l jandarma komutanlığı, muğla valiliği, fethiye, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı
türkiye, muğla, muğla orman bölge müdürlüğü, muğla i̇l jandarma komutanlığı, muğla valiliği, fethiye, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı

Muğla Fethiye'de orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor

20:41 28.08.2026
© AA / Onur ÇadırMuğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© AA / Onur Çadır
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.
Karagedik Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili oluyor.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edilirken, alevlere müdahale çalışmaları karadan sürdürülüyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meyve bahçesinde çıkıp evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
TÜRKİYE
Antalya'da meyve bahçesinde başlayan yangın evlere sıçradı: Ekipler müdahale etti
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