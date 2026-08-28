https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/mugla-fethiyede-orman-yangini-cikti-ekipler-mudahale-ediyor-1108328843.html
Muğla Fethiye'de orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Muğla Fethiye'de orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı. 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T20:41+0300
2026-08-28T20:41+0300
2026-08-28T20:41+0300
türki̇ye
türkiye
muğla
muğla orman bölge müdürlüğü
muğla i̇l jandarma komutanlığı
muğla valiliği
fethiye
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
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Karagedik Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili oluyor.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edilirken, alevlere müdahale çalışmaları karadan sürdürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/antalyada-meyve-bahcesinde-baslayan-yangin-evlere-sicradi-ekipler-mudahale-ediyor-1108328446.html
türki̇ye
muğla
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türkiye, muğla, muğla orman bölge müdürlüğü, muğla i̇l jandarma komutanlığı, muğla valiliği, fethiye, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı
türkiye, muğla, muğla orman bölge müdürlüğü, muğla i̇l jandarma komutanlığı, muğla valiliği, fethiye, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı
Muğla Fethiye'de orman yangını çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.
Karagedik Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili oluyor.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edilirken, alevlere müdahale çalışmaları karadan sürdürülüyor.