https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/antalyada-meyve-bahcesinde-baslayan-yangin-evlere-sicradi-ekipler-mudahale-ediyor-1108328446.html

Antalya'da meyve bahçesinde başlayan yangın evlere sıçradı: Ekipler müdahale ediyor

Antalya'da meyve bahçesinde başlayan yangın evlere sıçradı: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meyve bahçesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T20:11+0300

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yangın helikopteri

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Doğuyaka Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Alevlerin ulaştığı bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/yunanistanda-orman-yanginlari-girit-kirmizi-alarmda-1108327002.html

türki̇ye

antalya

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Sputnik Türkiye

antalya, yangın, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı