https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/antalyada-meyve-bahcesinde-baslayan-yangin-evlere-sicradi-ekipler-mudahale-ediyor-1108328446.html
Antalya'da meyve bahçesinde başlayan yangın evlere sıçradı: Ekipler müdahale ediyor
Antalya'da meyve bahçesinde başlayan yangın evlere sıçradı: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meyve bahçesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T20:11+0300
2026-08-28T20:11+0300
2026-08-28T20:11+0300
türki̇ye
antalya
yangın
yangın alarmı
yangın felaketi
yangın helikopteri
yangın söndürme uçağı
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Doğuyaka Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Alevlerin ulaştığı bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/yunanistanda-orman-yanginlari-girit-kirmizi-alarmda-1108327002.html
türki̇ye
antalya
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antalya, yangın, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı
antalya, yangın, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı
Antalya'da meyve bahçesinde başlayan yangın evlere sıçradı: Ekipler müdahale ediyor
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meyve bahçesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı.
Doğuyaka Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevlerin ulaştığı bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.