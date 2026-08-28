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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/antalyada-meyve-bahcesinde-baslayan-yangin-evlere-sicradi-ekipler-mudahale-ediyor-1108328446.html
Antalya'da meyve bahçesinde başlayan yangın evlere sıçradı: Ekipler müdahale ediyor
Antalya'da meyve bahçesinde başlayan yangın evlere sıçradı: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meyve bahçesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı. 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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Doğuyaka Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Alevlerin ulaştığı bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/yunanistanda-orman-yanginlari-girit-kirmizi-alarmda-1108327002.html
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antalya, yangın, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı
antalya, yangın, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı

Antalya'da meyve bahçesinde başlayan yangın evlere sıçradı: Ekipler müdahale ediyor

20:11 28.08.2026
© AA / Süleyman ElcinAntalya'nın Muratpaşa ilçesinde meyve bahçesinde çıkıp evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meyve bahçesinde çıkıp evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© AA / Süleyman Elcin
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meyve bahçesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı.
Doğuyaka Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevlerin ulaştığı bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
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