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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/moskovadan-abye-sert-tepki-temas-cagrilarini-ciddiye-almiyoruz-1108312907.html
Moskova’dan AB’ye sert tepki: ‘Temas çağrılarını ciddiye almıyoruz’
Moskova’dan AB’ye sert tepki: ‘Temas çağrılarını ciddiye almıyoruz’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Avrupa Birliği'nin (AB) temasları yeniden başlatma söylemlerinin samimi olmadığını belirterek, “Avrupa'nın tek amacı... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-28T10:34+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, AB’nin Rusya ile diyaloğu yeniden başlatmaya yönelik açıklamalarını ve Ukrayna krizindeki tutumunu değerlendirdi.AB tarafından gelen temasların yeniden başlatılmasına ilişkin söylemleri ciddiye almadıklarını vurgulayan Galuzin, Avrupalı liderlerin eylemlerinin bu açıklamalarla çeliştiğini belirtti.Galuzin, “Avrupa Birliği, Kiev rejimine silah pompalamayı sürdürerek ve ülkemize yönelik uluslararası hukuka aykırı yaptırım baskısını artırarak yıkıcı hattını devam ettiriyor” ifadelerini kullandı.Avrupalı liderlerin kamuoyu önünde yalnızca Rusya'ya yönelik talepler dile getirdiğini söyleyen Bakan Yardımcısı, Moskova'nın güvenlik endişelerini dürüstçe tartışma yönünde en ufak bir irade gösterilmediğini kaydetti.‘Amaç Kiev'e zaman kazandırmak’AB'nin müzakere söylemlerinin arkasındaki asıl niyetin Kiev rejimine zaman kazandırmak olduğunu savunan Galuzin, konuşmasını şöyle sürdürdü:Galuzin ayrıca, Avrupalı bürokratların bir yandan diyalog mesajı verirken diğer yandan kamuoyuna ‘Rus tehdidi’ ve önümüzdeki birkaç yıl içinde Rusya ile doğrudan çatışmanın kaçınılmaz olduğu yönündeki söylemleri dayattığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-lojistik-merkezler-ve-limanlar-vuruldu-1108309263.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin, avrupa, avrupa birliği, ab

Moskova’dan AB’ye sert tepki: ‘Temas çağrılarını ciddiye almıyoruz’

10:32 28.08.2026 (güncellendi: 10:34 28.08.2026)
© SputnikRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Avrupa Birliği'nin (AB) temasları yeniden başlatma söylemlerinin samimi olmadığını belirterek, “Avrupa'nın tek amacı Kiev'e nefes aldırmak” dedi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, AB’nin Rusya ile diyaloğu yeniden başlatmaya yönelik açıklamalarını ve Ukrayna krizindeki tutumunu değerlendirdi.
AB tarafından gelen temasların yeniden başlatılmasına ilişkin söylemleri ciddiye almadıklarını vurgulayan Galuzin, Avrupalı liderlerin eylemlerinin bu açıklamalarla çeliştiğini belirtti.
Galuzin, “Avrupa Birliği, Kiev rejimine silah pompalamayı sürdürerek ve ülkemize yönelik uluslararası hukuka aykırı yaptırım baskısını artırarak yıkıcı hattını devam ettiriyor” ifadelerini kullandı.
Avrupalı liderlerin kamuoyu önünde yalnızca Rusya'ya yönelik talepler dile getirdiğini söyleyen Bakan Yardımcısı, Moskova'nın güvenlik endişelerini dürüstçe tartışma yönünde en ufak bir irade gösterilmediğini kaydetti.

‘Amaç Kiev'e zaman kazandırmak’

AB'nin müzakere söylemlerinin arkasındaki asıl niyetin Kiev rejimine zaman kazandırmak olduğunu savunan Galuzin, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Mevcut koşullarda müzakerelere ilişkin tüm girişimleri tek bir amaca hizmet ediyor, Çatışmalara ara vererek Kiev'e nefes aldırmak. Nihai hedef, Ukrayna'yı Rusya ile gelecekteki hesaplaşmalar için bir sıçrama tahtası olarak korumak. Bu yaklaşım Moskova için kesinlikle kabul edilemezdir.”
Galuzin ayrıca, Avrupalı bürokratların bir yandan diyalog mesajı verirken diğer yandan kamuoyuna ‘Rus tehdidi’ ve önümüzdeki birkaç yıl içinde Rusya ile doğrudan çatışmanın kaçınılmaz olduğu yönündeki söylemleri dayattığını ifade etti.
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