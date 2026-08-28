https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/moskovadan-abye-sert-tepki-temas-cagrilarini-ciddiye-almiyoruz-1108312907.html

Moskova’dan AB’ye sert tepki: ‘Temas çağrılarını ciddiye almıyoruz’

Moskova’dan AB’ye sert tepki: ‘Temas çağrılarını ciddiye almıyoruz’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Avrupa Birliği'nin (AB) temasları yeniden başlatma söylemlerinin samimi olmadığını belirterek, “Avrupa'nın tek amacı... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T10:32+0300

2026-08-28T10:32+0300

2026-08-28T10:34+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, AB’nin Rusya ile diyaloğu yeniden başlatmaya yönelik açıklamalarını ve Ukrayna krizindeki tutumunu değerlendirdi.AB tarafından gelen temasların yeniden başlatılmasına ilişkin söylemleri ciddiye almadıklarını vurgulayan Galuzin, Avrupalı liderlerin eylemlerinin bu açıklamalarla çeliştiğini belirtti.Galuzin, “Avrupa Birliği, Kiev rejimine silah pompalamayı sürdürerek ve ülkemize yönelik uluslararası hukuka aykırı yaptırım baskısını artırarak yıkıcı hattını devam ettiriyor” ifadelerini kullandı.Avrupalı liderlerin kamuoyu önünde yalnızca Rusya'ya yönelik talepler dile getirdiğini söyleyen Bakan Yardımcısı, Moskova'nın güvenlik endişelerini dürüstçe tartışma yönünde en ufak bir irade gösterilmediğini kaydetti.‘Amaç Kiev'e zaman kazandırmak’AB'nin müzakere söylemlerinin arkasındaki asıl niyetin Kiev rejimine zaman kazandırmak olduğunu savunan Galuzin, konuşmasını şöyle sürdürdü:Galuzin ayrıca, Avrupalı bürokratların bir yandan diyalog mesajı verirken diğer yandan kamuoyuna ‘Rus tehdidi’ ve önümüzdeki birkaç yıl içinde Rusya ile doğrudan çatışmanın kaçınılmaz olduğu yönündeki söylemleri dayattığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-lojistik-merkezler-ve-limanlar-vuruldu-1108309263.html

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