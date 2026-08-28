https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/mirosnik-kiev-ihalardaki-yapay-zekayi-otobuslere-saldiracak-sekilde-ayarliyor-1108325544.html

Miroşnik: Kiev, İHA’lardaki yapay zekayı otobüslere saldıracak şekilde ayarlıyor

Miroşnik: Kiev, İHA’lardaki yapay zekayı otobüslere saldıracak şekilde ayarlıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna’nın Rusya’daki yolcu otobüslerini hedef alan saldırılarda yapay zeka destekli... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T17:38+0300

2026-08-28T17:38+0300

2026-08-28T17:38+0300

ukrayna kri̇zi̇

rodion miroşnik

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna

kiev

rusya

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

yapay zeka

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Rus basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı insansız hava araçlarındaki (İHA) yapay zeka sistemlerini, Rusya’daki yolcu otobüslerine saldırı düzenleyecek şekilde özel olarak ayarladığını söyledi.Ukrayna tarafının saldırılarda çoğunlukla yapay zeka donanımlı dronlar kullandığını aktaran Miroşnik, “Ukrayna'nın kullandığı dronlar çoğunlukla yapay zeka destekli. Bunların diğer hedeflerin yanı sıra özellikle otobüsleri vurmak üzere ayarlandığı açıkça görülüyor. Bu araçlara yönelik saldırıların ve mağdur sayısının bu kadar yüksek olmasının nedeni de bu” ifadelerini kullandı.Miroşnik, daha önce yaptığı bir açıklamada ise yılın başından bu yana Rusya’nın çeşitli bölgelerinde yaklaşık 170 yolcu otobüsünün Ukrayna güçlerinin hedefi olduğunu belirtmişti.Yetkili, söz konusu saldırılarda 3’ü çocuk 43 kişinin hayatını kaybettiğini, 17’si çocuk 329 kişinin de yaralandığını kaydetmişti.

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Sputnik Türkiye

rodion miroşnik, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, kiev, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), yapay zeka