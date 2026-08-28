https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/mirosnik-kiev-ihalardaki-yapay-zekayi-otobuslere-saldiracak-sekilde-ayarliyor-1108325544.html
Miroşnik: Kiev, İHA’lardaki yapay zekayı otobüslere saldıracak şekilde ayarlıyor
Miroşnik: Kiev, İHA’lardaki yapay zekayı otobüslere saldıracak şekilde ayarlıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna’nın Rusya’daki yolcu otobüslerini hedef alan saldırılarda yapay zeka destekli... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T17:38+0300
2026-08-28T17:38+0300
2026-08-28T17:38+0300
ukrayna kri̇zi̇
rodion miroşnik
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna
kiev
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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
yapay zeka
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Rus basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı insansız hava araçlarındaki (İHA) yapay zeka sistemlerini, Rusya’daki yolcu otobüslerine saldırı düzenleyecek şekilde özel olarak ayarladığını söyledi.Ukrayna tarafının saldırılarda çoğunlukla yapay zeka donanımlı dronlar kullandığını aktaran Miroşnik, “Ukrayna'nın kullandığı dronlar çoğunlukla yapay zeka destekli. Bunların diğer hedeflerin yanı sıra özellikle otobüsleri vurmak üzere ayarlandığı açıkça görülüyor. Bu araçlara yönelik saldırıların ve mağdur sayısının bu kadar yüksek olmasının nedeni de bu” ifadelerini kullandı.Miroşnik, daha önce yaptığı bir açıklamada ise yılın başından bu yana Rusya’nın çeşitli bölgelerinde yaklaşık 170 yolcu otobüsünün Ukrayna güçlerinin hedefi olduğunu belirtmişti.Yetkili, söz konusu saldırılarda 3’ü çocuk 43 kişinin hayatını kaybettiğini, 17’si çocuk 329 kişinin de yaralandığını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rus-akademisyen-plotnikov-finlandiya-ukrayna-ordusuna-gunde-yaklasik-25-uydu-goruntusu-sagladi-1108323150.html
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rodion miroşnik, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, kiev, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), yapay zeka
rodion miroşnik, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, kiev, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), yapay zeka
Miroşnik: Kiev, İHA’lardaki yapay zekayı otobüslere saldıracak şekilde ayarlıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna’nın Rusya’daki yolcu otobüslerini hedef alan saldırılarda yapay zeka destekli İHA’lar kullandığını belirtti. Miroşnik, yılın başından bu yana yaklaşık 170 otobüsün vurulduğunu ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Rus basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı insansız hava araçlarındaki (İHA) yapay zeka sistemlerini, Rusya’daki yolcu otobüslerine saldırı düzenleyecek şekilde özel olarak ayarladığını söyledi.
Ukrayna tarafının saldırılarda çoğunlukla yapay zeka donanımlı dronlar kullandığını aktaran Miroşnik, “Ukrayna'nın kullandığı dronlar çoğunlukla yapay zeka destekli. Bunların diğer hedeflerin yanı sıra özellikle otobüsleri vurmak üzere ayarlandığı açıkça görülüyor. Bu araçlara yönelik saldırıların ve mağdur sayısının bu kadar yüksek olmasının nedeni de bu” ifadelerini kullandı.
Miroşnik, daha önce yaptığı bir açıklamada ise yılın başından bu yana Rusya’nın çeşitli bölgelerinde yaklaşık 170 yolcu otobüsünün Ukrayna güçlerinin hedefi olduğunu belirtmişti.
Yetkili, söz konusu saldırılarda 3’ü çocuk 43 kişinin hayatını kaybettiğini, 17’si çocuk 329 kişinin de yaralandığını kaydetmişti.