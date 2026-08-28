Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/lavrovdan-yillar-sonra-gelen-g8-itirafi-bizi-masaya-sadece-iki-konuda-oturttular-1108315876.html
Lavrov’dan yıllar sonra gelen 'G8' itirafı: ‘Bizi masaya sadece iki konuda oturttular’
Lavrov’dan yıllar sonra gelen 'G8' itirafı: ‘Bizi masaya sadece iki konuda oturttular’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’nın 'G8' dönemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lavrov, küresel finans ve ticaret sisteminin yönlendirildiği... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T12:33+0300
2026-08-28T12:35+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
g8
i̇ran
kuzey kore
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/08/1106339464_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_0a560e1b968ef873604318c08de6ce5b.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus televizyonuna yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Moskova’ya yönelik tutumuna ve Rusya’nın kapatılan ‘G8’ grubundaki üyelik sürecine dair ezber bozan ifadeler kullandı. Lavrov, Rusya'nın üyelik döneminde hiçbir zaman tam yetkili bir ortak olarak görülmediğini vurguladı.‘Sadece İran ve Kuzey Kore için bizi çağırdılar’Rusya’nın G8 üyeliğinin “eksik ve kısıtlı” bir nitelik taşıdığını belirten Lavrov, Batı’nın Moskova’yı yalnızca kendi siyasi çıkarları doğrultusunda masaya davet ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Lavrov, sürecin perde arkasını şu sözlerle özetledi:Finans masasında bizi kapıda beklettilerUluslararası para, finans ve ticaret sistemini doğrudan ilgilendiren en kritik ve hassas konuların Rusya'sız görüşüldüğünü aktaran Lavrov, finans bakanları düzeyindeki temaslarda uygulanan "çifte standarda" dikkat çekti.Mali konularda kararların Rusya olmadan alındığını ifade eden Lavrov, “Sistemle ilgili en hassas meseleler tartışılırken Rusya masada yoktu. Ancak tüm kararlar alındıktan sonra Rusya Maliye Bakanı içeri çağrılıyor ve tabiri caizse, 'Biz şu konularda anlaştık' denilerek alınan kararlar kendisine tebliğ ediliyordu” diyerek tepkisini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rusyadan-anti-iha-mucadelede-yeni-hamle-yapay-zekali-radar-tanitildi-1108315306.html
rusya
i̇ran
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/08/1106339464_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_d2c42ef6dcff1458aa265ce6bed0d1f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, g8, i̇ran, kuzey kore
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, g8, i̇ran, kuzey kore

Lavrov’dan yıllar sonra gelen 'G8' itirafı: ‘Bizi masaya sadece iki konuda oturttular’

12:33 28.08.2026 (güncellendi: 12:35 28.08.2026)
© Sputnik / Kristina Solovyova / Multimedya arşivine gidinВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© Sputnik / Kristina Solovyova
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’nın 'G8' dönemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lavrov, küresel finans ve ticaret sisteminin yönlendirildiği kritik toplantılarda Rusya'nın saf dışı bırakıldığını belirterek, "G8 üyesiydik ama karar masasında yoktuk" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus televizyonuna yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Moskova’ya yönelik tutumuna ve Rusya’nın kapatılan ‘G8’ grubundaki üyelik sürecine dair ezber bozan ifadeler kullandı. Lavrov, Rusya'nın üyelik döneminde hiçbir zaman tam yetkili bir ortak olarak görülmediğini vurguladı.

‘Sadece İran ve Kuzey Kore için bizi çağırdılar’

Rusya’nın G8 üyeliğinin “eksik ve kısıtlı” bir nitelik taşıdığını belirten Lavrov, Batı’nın Moskova’yı yalnızca kendi siyasi çıkarları doğrultusunda masaya davet ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Lavrov, sürecin perde arkasını şu sözlerle özetledi:
“Rusya, sadece siyasi konuların ele alındığı anlarda 'Sekizli' olarak kabul ediliyordu. O da yalnızca Batı’nın İran veya Kuzey Kore gibi dosyalarda kendi siyasi değerlendirmelerini dayatması gerektiği zamanlarda gerçekleşiyordu.”

Finans masasında bizi kapıda beklettiler

Uluslararası para, finans ve ticaret sistemini doğrudan ilgilendiren en kritik ve hassas konuların Rusya'sız görüşüldüğünü aktaran Lavrov, finans bakanları düzeyindeki temaslarda uygulanan "çifte standarda" dikkat çekti.
Mali konularda kararların Rusya olmadan alındığını ifade eden Lavrov, “Sistemle ilgili en hassas meseleler tartışılırken Rusya masada yoktu. Ancak tüm kararlar alındıktan sonra Rusya Maliye Bakanı içeri çağrılıyor ve tabiri caizse, 'Biz şu konularda anlaştık' denilerek alınan kararlar kendisine tebliğ ediliyordu” diyerek tepkisini dile getirdi.
Rostec, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
SAVUNMA
Rusya’dan anti-İHA mücadelede yeni hamle: Yapay zekalı radar tanıtıldı
12:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала