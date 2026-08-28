https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/lavrovdan-yillar-sonra-gelen-g8-itirafi-bizi-masaya-sadece-iki-konuda-oturttular-1108315876.html
Lavrov’dan yıllar sonra gelen 'G8' itirafı: ‘Bizi masaya sadece iki konuda oturttular’
Lavrov’dan yıllar sonra gelen 'G8' itirafı: ‘Bizi masaya sadece iki konuda oturttular’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’nın 'G8' dönemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lavrov, küresel finans ve ticaret sisteminin yönlendirildiği... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus televizyonuna yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Moskova’ya yönelik tutumuna ve Rusya’nın kapatılan ‘G8’ grubundaki üyelik sürecine dair ezber bozan ifadeler kullandı. Lavrov, Rusya'nın üyelik döneminde hiçbir zaman tam yetkili bir ortak olarak görülmediğini vurguladı.‘Sadece İran ve Kuzey Kore için bizi çağırdılar’Rusya’nın G8 üyeliğinin “eksik ve kısıtlı” bir nitelik taşıdığını belirten Lavrov, Batı’nın Moskova’yı yalnızca kendi siyasi çıkarları doğrultusunda masaya davet ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Lavrov, sürecin perde arkasını şu sözlerle özetledi:Finans masasında bizi kapıda beklettilerUluslararası para, finans ve ticaret sistemini doğrudan ilgilendiren en kritik ve hassas konuların Rusya'sız görüşüldüğünü aktaran Lavrov, finans bakanları düzeyindeki temaslarda uygulanan "çifte standarda" dikkat çekti.Mali konularda kararların Rusya olmadan alındığını ifade eden Lavrov, “Sistemle ilgili en hassas meseleler tartışılırken Rusya masada yoktu. Ancak tüm kararlar alındıktan sonra Rusya Maliye Bakanı içeri çağrılıyor ve tabiri caizse, 'Biz şu konularda anlaştık' denilerek alınan kararlar kendisine tebliğ ediliyordu” diyerek tepkisini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/rusyadan-anti-iha-mucadelede-yeni-hamle-yapay-zekali-radar-tanitildi-1108315306.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, g8, i̇ran, kuzey kore
Lavrov’dan yıllar sonra gelen 'G8' itirafı: ‘Bizi masaya sadece iki konuda oturttular’
12:33 28.08.2026 (güncellendi: 12:35 28.08.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’nın 'G8' dönemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lavrov, küresel finans ve ticaret sisteminin yönlendirildiği kritik toplantılarda Rusya'nın saf dışı bırakıldığını belirterek, "G8 üyesiydik ama karar masasında yoktuk" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus televizyonuna yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Moskova’ya yönelik tutumuna ve Rusya’nın kapatılan ‘G8’ grubundaki üyelik sürecine dair ezber bozan ifadeler kullandı. Lavrov, Rusya'nın üyelik döneminde hiçbir zaman tam yetkili bir ortak olarak görülmediğini vurguladı.
‘Sadece İran ve Kuzey Kore için bizi çağırdılar’
Rusya’nın G8 üyeliğinin “eksik ve kısıtlı” bir nitelik taşıdığını belirten Lavrov, Batı’nın Moskova’yı yalnızca kendi siyasi çıkarları doğrultusunda masaya davet ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Lavrov, sürecin perde arkasını şu sözlerle özetledi:
“Rusya, sadece siyasi konuların ele alındığı anlarda 'Sekizli' olarak kabul ediliyordu. O da yalnızca Batı’nın İran veya Kuzey Kore gibi dosyalarda kendi siyasi değerlendirmelerini dayatması gerektiği zamanlarda gerçekleşiyordu.”
Finans masasında bizi kapıda beklettiler
Uluslararası para, finans ve ticaret sistemini doğrudan ilgilendiren en kritik ve hassas konuların Rusya'sız görüşüldüğünü aktaran Lavrov, finans bakanları düzeyindeki temaslarda uygulanan "çifte standarda" dikkat çekti.
Mali konularda kararların Rusya olmadan alındığını ifade eden Lavrov, “Sistemle ilgili en hassas meseleler tartışılırken Rusya masada yoktu. Ancak tüm kararlar alındıktan sonra Rusya Maliye Bakanı içeri çağrılıyor ve tabiri caizse, 'Biz şu konularda anlaştık' denilerek alınan kararlar kendisine tebliğ ediliyordu” diyerek tepkisini dile getirdi.