Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/kremlin-putin-31-agustosta-biskekte-si-cinping-ile-gorusecek-1108327831.html
Kremlin: Putin, 31 Ağustos’ta Bişkek’te Şi Cinping ve Erdoğan ile görüşecek
Kremlin: Putin, 31 Ağustos’ta Bişkek’te Şi Cinping ve Erdoğan ile görüşecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında 31 Ağustos’ta Bişkek’te Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de aralarında... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T19:29+0300
2026-08-28T19:39+0300
dünya
kremlin
yuriy uşakov
vladimir putin
çin devlet başkanı şi cinping
moğolistan
ermenistan
endonezya
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101175067_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_9c28ef18713ee75af5d842850f32cabe.jpg
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 31 Ağustos’ta Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi ve sonrasındaki programına ilişkin detayları paylaştı.Putin'in zirve kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geleceğini belirten Uşakov; Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan, Tacikistan ve Moğolistan liderleriyle de temaslarda bulunacağını ifade etti.Paşinyan ile AB adımı ve tutuklamalar görüşülecekPutin’in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yapacağı görüşmenin detaylarına da değinen Uşakov, Erivan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) katılma yönündeki yaklaşımı çerçevesinde ikili ilişkilerin ele alınacağını söyledi. Uşakov, görüşmede ayrıca Ermenistan’daki muhalefet liderlerinin toplu şekilde tutuklanmasıyla bağlantılı durumun da gündeme gelmesinin beklendiğini kaydetti.ŞİÖ Zirvesi’ne üye ülkelerin tüm liderlerinin yanı sıra Türkiye ve Ermenistan liderlerinin de katılacağını bildiren Uşakov; Rus heyetinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Başbakan Yardımcıları Aleksey Overçuk ve Maksim Oreşkin’in yer alacağını, Putin’in zirvenin ardından basın toplantısı düzenleyeceğini aktardı.Doğu Ekonomik Forumu mesaisiPutin, ŞİÖ Zirvesi’nin ardından Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenecek Doğu Ekonomik Forumu’na geçecek. Rus liderin, 3 Eylül’de forumun genel oturumunda bir konuşma yapması planlanıyor.Forumun bu yılki baş konuğunun Endonezya Cumhurbaşkanı olacağını kaydeden Uşakov, Putin’in Endonezya lideriyle ikili bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti. Forumun genel oturumuna Endonezya Cumhurbaşkanı’nın yanı sıra Moğolistan Başbakanı, Myanmar Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çin Başbakan Birinci Yardımcısı da katılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/moskovadan-abye-sert-tepki-temas-cagrilarini-ciddiye-almiyoruz-1108312907.html
moğolistan
ermenistan
endonezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101175067_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_d6122bc239452b9c73571ded6e69bd54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, moğolistan, ermenistan, endonezya, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), ab
kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, moğolistan, ermenistan, endonezya, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), ab

Kremlin: Putin, 31 Ağustos’ta Bişkek’te Şi Cinping ve Erdoğan ile görüşecek

19:29 28.08.2026 (güncellendi: 19:39 28.08.2026)
© Sputnik / Dmitry Korobeinikovkremlin
kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© Sputnik / Dmitry Korobeinikov
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında 31 Ağustos’ta Bişkek’te Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de aralarında bulunduğu dokuz liderle ikili görüşme gerçekleştirecek.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 31 Ağustos’ta Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi ve sonrasındaki programına ilişkin detayları paylaştı.
Putin'in zirve kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geleceğini belirten Uşakov; Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan, Tacikistan ve Moğolistan liderleriyle de temaslarda bulunacağını ifade etti.

Paşinyan ile AB adımı ve tutuklamalar görüşülecek

Putin’in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yapacağı görüşmenin detaylarına da değinen Uşakov, Erivan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) katılma yönündeki yaklaşımı çerçevesinde ikili ilişkilerin ele alınacağını söyledi. Uşakov, görüşmede ayrıca Ermenistan’daki muhalefet liderlerinin toplu şekilde tutuklanmasıyla bağlantılı durumun da gündeme gelmesinin beklendiğini kaydetti.
ŞİÖ Zirvesi’ne üye ülkelerin tüm liderlerinin yanı sıra Türkiye ve Ermenistan liderlerinin de katılacağını bildiren Uşakov; Rus heyetinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Başbakan Yardımcıları Aleksey Overçuk ve Maksim Oreşkin’in yer alacağını, Putin’in zirvenin ardından basın toplantısı düzenleyeceğini aktardı.

Doğu Ekonomik Forumu mesaisi

Putin, ŞİÖ Zirvesi’nin ardından Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenecek Doğu Ekonomik Forumu’na geçecek. Rus liderin, 3 Eylül’de forumun genel oturumunda bir konuşma yapması planlanıyor.
Forumun bu yılki baş konuğunun Endonezya Cumhurbaşkanı olacağını kaydeden Uşakov, Putin’in Endonezya lideriyle ikili bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti. Forumun genel oturumuna Endonezya Cumhurbaşkanı’nın yanı sıra Moğolistan Başbakanı, Myanmar Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çin Başbakan Birinci Yardımcısı da katılacak.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Moskova’dan AB’ye sert tepki: ‘Temas çağrılarını ciddiye almıyoruz’
10:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала