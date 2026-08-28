https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/kremlin-putin-31-agustosta-biskekte-si-cinping-ile-gorusecek-1108327831.html

Kremlin: Putin, 31 Ağustos’ta Bişkek’te Şi Cinping ve Erdoğan ile görüşecek

Kremlin: Putin, 31 Ağustos’ta Bişkek’te Şi Cinping ve Erdoğan ile görüşecek

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında 31 Ağustos’ta Bişkek’te Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de aralarında... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T19:29+0300

2026-08-28T19:29+0300

2026-08-28T19:39+0300

dünya

kremlin

yuriy uşakov

vladimir putin

çin devlet başkanı şi cinping

moğolistan

ermenistan

endonezya

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

ab

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 31 Ağustos’ta Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi ve sonrasındaki programına ilişkin detayları paylaştı.Putin'in zirve kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geleceğini belirten Uşakov; Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan, Tacikistan ve Moğolistan liderleriyle de temaslarda bulunacağını ifade etti.Paşinyan ile AB adımı ve tutuklamalar görüşülecekPutin’in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yapacağı görüşmenin detaylarına da değinen Uşakov, Erivan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) katılma yönündeki yaklaşımı çerçevesinde ikili ilişkilerin ele alınacağını söyledi. Uşakov, görüşmede ayrıca Ermenistan’daki muhalefet liderlerinin toplu şekilde tutuklanmasıyla bağlantılı durumun da gündeme gelmesinin beklendiğini kaydetti.ŞİÖ Zirvesi’ne üye ülkelerin tüm liderlerinin yanı sıra Türkiye ve Ermenistan liderlerinin de katılacağını bildiren Uşakov; Rus heyetinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Başbakan Yardımcıları Aleksey Overçuk ve Maksim Oreşkin’in yer alacağını, Putin’in zirvenin ardından basın toplantısı düzenleyeceğini aktardı.Doğu Ekonomik Forumu mesaisiPutin, ŞİÖ Zirvesi’nin ardından Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenecek Doğu Ekonomik Forumu’na geçecek. Rus liderin, 3 Eylül’de forumun genel oturumunda bir konuşma yapması planlanıyor.Forumun bu yılki baş konuğunun Endonezya Cumhurbaşkanı olacağını kaydeden Uşakov, Putin’in Endonezya lideriyle ikili bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti. Forumun genel oturumuna Endonezya Cumhurbaşkanı’nın yanı sıra Moğolistan Başbakanı, Myanmar Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çin Başbakan Birinci Yardımcısı da katılacak.

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moğolistan

ermenistan

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kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, moğolistan, ermenistan, endonezya, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), ab