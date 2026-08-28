https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/kolombiyada-cikan-yangin-50-bin-hektari-kul-etti-kamusal-acil-durum-ilan-edildi-1108307198.html

Kolombiya'da çıkan yangın 50 bin hektarı kül etti: 'Kamusal acil durum' ilan edildi

Kolombiya'da çıkan yangın 50 bin hektarı kül etti: 'Kamusal acil durum' ilan edildi

Sputnik Türkiye

Kolombiya’nın Tolima bölgesinde 11 Ağustos’tan bu yana devam eden orman yangınları en az 50 bin hektarlık alanı etkiledi. Cumhurbaşkanı Abelardo de la... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T04:54+0300

2026-08-28T04:54+0300

2026-08-28T04:54+0300

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Kolombiya’nın batı ve orta kesimleri arasında yer alan Tolima’da günlerdir devam eden orman yangınları, nedeniyle Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, Tolima için 'kamusal acil durum' ilan edilmesi talimatını verdi.De la Espriella, yaptığı açıklamada yangınlardan en az 50 bin hektarlık alanın etkilendiğini, bunun 28 bin hektarının ise tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü araziler olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Cumhurbaşkanı De la Espriella, Tolima’nın tarihindeki en zorlu dönemlerden biriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, hükümetin müdahalesinin hızlı ve kapsamlı olduğunu savundu.Tolima için özel iyileştirme planıKamusal acil durum ilanıyla birlikte ulusal hükümetin Tolima için çevre, üretim ve güvenlik alanlarını kapsayan özel bir iyileştirme planı uygulamaya koyacağı belirtildi.Üreticilere gerekli desteğin sağlanacağını vurgulayan De la Espriella, şunları kaydetti:Yangına sebep olanları bulmaya yardımcı olana ödülDe la Espriella, yangınların önemli bölümünün kasıtlı olarak çıkarıldığına ilişkin bilgi ve teknik raporların bulunduğunu, yangınlardan sorumlu kişilerin yakalanmasını sağlayacak doğrulanmış bilgileri paylaşanlara kişi başına 50 milyon pesoya (yaklaşık 16 bin dolar) kadar ödül verileceğini duyurdu.Binlerce hektar kül olduTolima’da 11 Ağustos’tan bu yana devam eden yangınlar binlerce hektarlık alanı küle çevirdi. San Luis, Guamo, Coyaima, Chaparral ve Coello başta olmak üzere çok sayıda belediye yangınlardan ağır şekilde etkilendi.Söndürme çalışmalarında 205 itfaiyeci, yaklaşık 20 destek birimi ve hava araçlarının görev yaptığı belirtildi.De la Espriella, ekiplerin alevlerle mücadele ederken hayatlarını riske attığını, ayrıca söndürme çalışmalarını engellemeye yönelik ihbarlar aldıklarını aktardı. Cumhurbaşkanı, Suarez, Coello ve San Luis bölgelerinde motosikletli bazı kişilerin yangınları kasıtlı olarak çıkardığına ilişkin bildirimler bulunduğunu da ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/yunanistanda-bati-nil-virusu-alarmi-10-bin-donumluk-alanda-olaganustu-ilaclama-1108306564.html

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