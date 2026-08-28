https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/kolombiyada-cikan-yangin-50-bin-hektari-kul-etti-kamusal-acil-durum-ilan-edildi-1108307198.html
Kolombiya'da çıkan yangın 50 bin hektarı kül etti: 'Kamusal acil durum' ilan edildi
Kolombiya'da çıkan yangın 50 bin hektarı kül etti: 'Kamusal acil durum' ilan edildi
Sputnik Türkiye
Kolombiya’nın Tolima bölgesinde 11 Ağustos’tan bu yana devam eden orman yangınları en az 50 bin hektarlık alanı etkiledi. Cumhurbaşkanı Abelardo de la... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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Kolombiya’nın batı ve orta kesimleri arasında yer alan Tolima’da günlerdir devam eden orman yangınları, nedeniyle Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, Tolima için 'kamusal acil durum' ilan edilmesi talimatını verdi.De la Espriella, yaptığı açıklamada yangınlardan en az 50 bin hektarlık alanın etkilendiğini, bunun 28 bin hektarının ise tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü araziler olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Cumhurbaşkanı De la Espriella, Tolima’nın tarihindeki en zorlu dönemlerden biriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, hükümetin müdahalesinin hızlı ve kapsamlı olduğunu savundu.Tolima için özel iyileştirme planıKamusal acil durum ilanıyla birlikte ulusal hükümetin Tolima için çevre, üretim ve güvenlik alanlarını kapsayan özel bir iyileştirme planı uygulamaya koyacağı belirtildi.Üreticilere gerekli desteğin sağlanacağını vurgulayan De la Espriella, şunları kaydetti:Yangına sebep olanları bulmaya yardımcı olana ödülDe la Espriella, yangınların önemli bölümünün kasıtlı olarak çıkarıldığına ilişkin bilgi ve teknik raporların bulunduğunu, yangınlardan sorumlu kişilerin yakalanmasını sağlayacak doğrulanmış bilgileri paylaşanlara kişi başına 50 milyon pesoya (yaklaşık 16 bin dolar) kadar ödül verileceğini duyurdu.Binlerce hektar kül olduTolima’da 11 Ağustos’tan bu yana devam eden yangınlar binlerce hektarlık alanı küle çevirdi. San Luis, Guamo, Coyaima, Chaparral ve Coello başta olmak üzere çok sayıda belediye yangınlardan ağır şekilde etkilendi.Söndürme çalışmalarında 205 itfaiyeci, yaklaşık 20 destek birimi ve hava araçlarının görev yaptığı belirtildi.De la Espriella, ekiplerin alevlerle mücadele ederken hayatlarını riske attığını, ayrıca söndürme çalışmalarını engellemeye yönelik ihbarlar aldıklarını aktardı. Cumhurbaşkanı, Suarez, Coello ve San Luis bölgelerinde motosikletli bazı kişilerin yangınları kasıtlı olarak çıkardığına ilişkin bildirimler bulunduğunu da ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/yunanistanda-bati-nil-virusu-alarmi-10-bin-donumluk-alanda-olaganustu-ilaclama-1108306564.html
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kolombiya, yangın, orman yangını
kolombiya, yangın, orman yangını
Kolombiya'da çıkan yangın 50 bin hektarı kül etti: 'Kamusal acil durum' ilan edildi
Kolombiya’nın Tolima bölgesinde 11 Ağustos’tan bu yana devam eden orman yangınları en az 50 bin hektarlık alanı etkiledi. Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ağır hasarın ardından 'kamusal acil durum' ilan edildiğini duyurdu.
Kolombiya’nın batı ve orta kesimleri arasında yer alan Tolima’da günlerdir devam eden orman yangınları, nedeniyle Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, Tolima için 'kamusal acil durum' ilan edilmesi talimatını verdi.
De la Espriella, yaptığı açıklamada yangınlardan en az 50 bin hektarlık alanın etkilendiğini, bunun 28 bin hektarının ise tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü araziler olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Tolima tarihinin en zorlu süreçlerinden biriyle karşı karşıya ve hükümetin yanıtı anında, kapsamlı ve kararlı olmuştur. 2 bin 660 üretici olumsuz etkilendi, tahmini zarar 134 milyar pesoyu buldu, 163 bin hayvan gıda ve su yetersizliği nedeniyle risk altında, ayrıca 23 ilçe ve 507 kırsal mahallede hasar meydana geldi."
Cumhurbaşkanı De la Espriella, Tolima’nın tarihindeki en zorlu dönemlerden biriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, hükümetin müdahalesinin hızlı ve kapsamlı olduğunu savundu.
Tolima için özel iyileştirme planı
Kamusal acil durum ilanıyla birlikte ulusal hükümetin Tolima için çevre, üretim ve güvenlik alanlarını kapsayan özel bir iyileştirme planı uygulamaya koyacağı belirtildi.
Üreticilere gerekli desteğin sağlanacağını vurgulayan De la Espriella, şunları kaydetti:
"Sadece yangınları söndürmekle kalmayacağız; alevlerin yok ettiği her şeyi yeniden inşa edecek, Tolima kırsalını ayağa kaldıracak ve köylülerimizin yeniden üretime geçmesini sağlayacağız. Alevler söndüğünde Tolima'yı kendi kaderine terk etmeyeceğiz; kırsalı, üretimi ve herkes için fırsatları yeniden ayağa kaldırana kadar bölgede kalmaya devam edeceğiz."
Yangına sebep olanları bulmaya yardımcı olana ödül
De la Espriella, yangınların önemli bölümünün kasıtlı olarak çıkarıldığına ilişkin bilgi ve teknik raporların bulunduğunu, yangınlardan sorumlu kişilerin yakalanmasını sağlayacak doğrulanmış bilgileri paylaşanlara kişi başına 50 milyon pesoya (yaklaşık 16 bin dolar) kadar ödül verileceğini duyurdu.
Tolima’da 11 Ağustos’tan bu yana devam eden yangınlar binlerce hektarlık alanı küle çevirdi. San Luis, Guamo, Coyaima, Chaparral ve Coello başta olmak üzere çok sayıda belediye yangınlardan ağır şekilde etkilendi.
Söndürme çalışmalarında 205 itfaiyeci, yaklaşık 20 destek birimi ve hava araçlarının görev yaptığı belirtildi.
De la Espriella, ekiplerin alevlerle mücadele ederken hayatlarını riske attığını, ayrıca söndürme çalışmalarını engellemeye yönelik ihbarlar aldıklarını aktardı. Cumhurbaşkanı, Suarez, Coello ve San Luis bölgelerinde motosikletli bazı kişilerin yangınları kasıtlı olarak çıkardığına ilişkin bildirimler bulunduğunu da ifade etti.