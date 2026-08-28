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İstifa etmişti: Fatih Tekke'den yeni karar
İstifa etmişti: Fatih Tekke'den yeni karar
Sputnik Türkiye
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifa kararından vazgeçtiğini açıkladı. 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T21:23+0300
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spor
trabzonspor
fatih tekke
istifa
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
futbol antrenörü
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Ferencvaros'a 4-0 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke istifa etmişti.İstifadan vazgeçen Tekke, ''Biz, çok güçlü ve çok değerli bir oyuncu grubuna sahibiz. Dün de ifade ettiğim gibi; çok iyi bir takım olacağız. Eksiklerimizi tamamlayacak, her geçen gün daha da güçlenecek ve Trabzonspor’a yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/fatih-tekke-trabzonspordaki-gorevinden-istifa-etti-1108305363.html
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trabzonspor, fatih tekke, istifa, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü
trabzonspor, fatih tekke, istifa, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü

İstifa etmişti: Fatih Tekke'den yeni karar

21:23 28.08.2026
© AAFatih Tekke
Fatih Tekke - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© AA
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifa kararından vazgeçtiğini açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Ferencvaros'a 4-0 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke istifa etmişti.
İstifadan vazgeçen Tekke, ''Biz, çok güçlü ve çok değerli bir oyuncu grubuna sahibiz. Dün de ifade ettiğim gibi; çok iyi bir takım olacağız. Eksiklerimizi tamamlayacak, her geçen gün daha da güçlenecek ve Trabzonspor’a yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız'' dedi.
Trabzonspor - Eintracht Frankfurt - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
SPOR
Fatih Tekke, Trabzonspor'daki görevinden istifa etti
Dün, 23:53
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