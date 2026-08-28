https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/istifa-etmisti-fatih-tekkeden-yeni-karar-1108329252.html

İstifa etmişti: Fatih Tekke'den yeni karar

İstifa etmişti: Fatih Tekke'den yeni karar

Sputnik Türkiye

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifa kararından vazgeçtiğini açıkladı. 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T21:23+0300

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spor

trabzonspor

fatih tekke

istifa

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

futbol antrenörü

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Ferencvaros'a 4-0 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke istifa etmişti.İstifadan vazgeçen Tekke, ''Biz, çok güçlü ve çok değerli bir oyuncu grubuna sahibiz. Dün de ifade ettiğim gibi; çok iyi bir takım olacağız. Eksiklerimizi tamamlayacak, her geçen gün daha da güçlenecek ve Trabzonspor’a yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/fatih-tekke-trabzonspordaki-gorevinden-istifa-etti-1108305363.html

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trabzonspor, fatih tekke, istifa, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü