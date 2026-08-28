https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/iran-operasyonu-abd-donanmasini-mali-acidan-zorluyor-1108306856.html

'İran operasyonu ABD Donanması’nı mali açıdan zorluyor'

'İran operasyonu ABD Donanması’nı mali açıdan zorluyor'

Sputnik Türkiye

İngiliz medyasının Pentagon’a ait iç belgelere dayandırdığı haberine göre, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonunun maliyeti Donanma bütçesi üzerinde ciddi... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T03:43+0300

2026-08-28T03:43+0300

2026-08-28T03:43+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

abd donanması

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ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonun, Amerikan silahlı kuvvetlerinde ciddi bir mali baskıya neden olduğu iddia edildi.The Guardian’ın Pentagon’a ait iç belgelere dayandırdığı haberine göre, devam eden askeri operasyonlar ve deniz ablukasının maliyeti, ABD Donanması’nın mevcut kaynaklarını tüketme noktasına getirdi. Operasyonlar sırasında mühimmat stoklarının da önemli ölçüde azaldığı belirtildi.Haberde, Donanma yönetiminin operasyonların finansmanını sürdürebilmek amacıyla maaş ödemeleri için ayrılan bazı kaynakları yeniden yönlendirmek zorunda kaldığı aktarıldı.ABD Donanması’ndan bir yetkili, durumun işleyişini şu sözlerle anlattı:2026 bütçesi operasyon maliyetlerini kapsamıyorThe Guardian’a göre, ABD Donanması için 2026 yılında ayrılan yaklaşık 300 milyar dolarlık bütçe, İran’a yönelik operasyonun maliyetlerini içermiyor.Buna ek olarak, Beyaz Saray’ın talep ettiği 67 milyar dolarlık acil durum finansman paketinin Kongre’den geçme ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. Bu durumun, operasyonların finansmanına ilişkin baskıyı daha da artırabileceği değerlendiriliyor.Mühimmat stokları için kritik uyarıABD’nin mühimmat kapasitesine ilişkin endişeler daha önce yayımlanan raporlara da yansıdı.Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından Nisan ayında yayımlanan bir raporda, ABD cephaneliğindeki azalma nedeniyle gelecekte yaşanabilecek büyük ölçekli çatışmalarda hassas güdümlü füze sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.Raporda, mevcut stokların azalmasının ABD’nin uzun süreli ve yüksek yoğunluklu bir çatışmayı sürdürme kapasitesi açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/yunanistanda-bati-nil-virusu-alarmi-10-bin-donumluk-alanda-olaganustu-ilaclama-1108306564.html

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