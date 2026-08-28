https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/adanada-hastanede-15-milyon-liralik-ilac-kayip-suphelinin-ifadesi-ortaya-cikti-borcum-oldugu-icin-1108317867.html

Adana’da hastanede 15 milyon liralık ilaç kayıp, şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: 'Borcum olduğu için sattım'

Adana’da hastanede 15 milyon liralık ilaç kayıp, şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: 'Borcum olduğu için sattım'

Sputnik Türkiye

Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde yapılan sayımda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 19 bin ilacın eksik olduğu... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T13:38+0300

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Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Radyoloji Bölümü’nde yapılan sayımda 19 bin ilacın eksik olduğu tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan ilaçlarla ilgili başlatılan soruşturmada, depo sorumlusu C.S. yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelinin ifadesinde 2 milyon liralık ilacı alıp sattığını söylediği, diğer eksik ilaçlarla ilgili ise bilgisinin olmadığını belirttiği öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.Sayımda 19 bin ilacın eksik olduğu belirlendiOlay, Adana’nın merkez Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Radyoloji Bölümü’nde meydana geldi.İddiaya göre, radyoloji bölümünde depo sorumlusu olarak çalışan C.S. yıllık izne çıktı. Bu süreçte depoya S.A.B. bakmaya başladı.Depodaki ilaçların eksik olduğunu fark eden S.A.B.’nin yaptığı sayımda 19 bin ilacın yerinde olmadığı tespit edildi.Kayıp ilaçların değeri yaklaşık 15 milyon liraEksik olduğu belirlenen ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu belirlendi. Durumun hastane yönetimine bildirilmesinin ardından depo sorumlusuna ulaşılmaya çalışıldı.C.S.’ye ulaşılamaması üzerine hastane yönetimi durumu polise bildirdi. İhbarın ardından polis ekipleri şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.Depo sorumlusu yakalandıPolis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda depo sorumlusu C.S., dün akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/catalhoyukte-dikkat-ceken-kesif-oluler-evinin-yaninda-8-bebek-iskeleti-bulundu-1108317273.html

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