İsrail’in tüp bebek merkezlerine saldırıları embriyoları yok etti, doğumlar yüzde 41 azaldı

İsrail’in savaşı Gazze’nin üreme sağlığı sistemini çökertti. Hak savunucuları bunu 'soykırım politikası' olarak tanımlıyor.
İsrail’in savaşı Gazze’nin üreme sağlığı sistemini çökertti. Tüp bebek transferi için savaşın bitmesini bekleyen aileler, embriyolarının tamamen yok olduğunu öğrendi. Gazze'de doğum oranları da geçen yılın ilk yarısında yüzde 41 düştü. BM raporunda, doğurganlık kliniklerinin kasıtlı hedef alındığı aktarıldı.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında bölgedeki tüp bebek kliniklerinin yüzde 90’ı tahrip edildi.
Gazze’de yaşayan Filistinli Maysera el-Kafarna, Katar merkezli Al Jazeera’ye verdiği demeçte yıllarca çocuk sahibi olmayı denedikten sonra tüp bebek yöntemine başvurduğunu söyledi.
Embriyoları, savaş sona erdiğinde transfer edilmek üzere Gazze’deki bir doğurganlık merkezinde dondurulmuştu. Ancak klinik, İsrail saldırılarında hedef alındı.
Kafanna, "Elimizde savaşın ilk aylarında dondurulmuş dört sağlıklı embriyo vardı. Kliniğin vurulduğunu ve embriyoların yok edildiğini öğrendiğimizde yıkıldık” derken ekledi:
"Sanki kendimizden bir parçayı kaybettik. Bebeğimizi kucağımıza almak için bir şans bekliyorduk."
Gazze’de 10 klinikten 9’u yok edildi
Gazze’deki sağlık yetkililerine göre İsrail saldırıları sonucunda bölgedeki 10 tüp bebek kliniğinin 9’u tamamen kullanılamaz hale geldi.
Ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen, hayatta kalan embriyolar da risk altında. Bunun nedeni ise yakıt yetersizliği ve embriyoların korunması için gerekli olan sıvı azotun temin edilememesi.
İnsan hakları savunucuları, İsrail’in Gazze’deki üreme sağlığı altyapısını hedef almasının Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanan 'soykırım’ kriterlerine uyduğunu belirtiyor.
Birleşmiş Milletler’in 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nde, 'bir grubun doğumlarını engellemeye yönelik tedbirler' beş soykırım fiilinden biri olarak tanımlanıyor.
Birleşmiş Milletler soruşturmacıları, geçen yıl yayımladıkları raporda İsrail’in doğurganlık kliniklerine ve doğum servislerine yönelik saldırılarının Filistin halkını yok etmeye yönelik daha geniş bir politikanın parçası olduğu sonucuna vardı.
Eylül 2024’te yayımlanan BM Soruşturma Komisyonu raporuna göre İsrail, Gazze savaşında bu beş fiilden dördünü gerçekleştirdi. Bunlar arasında doğumları engellemeye yönelik eylemler de yer aldı.
Raporda özellikle Aralık 2023’te Gazze kentindeki El-Basma Tüp Bebek Kliniği’ne düzenlenen saldırı incelendi. Bu saldırıda binlerce embriyo, sperm örneği ve üreme materyali yok edildi.
"Komisyon, İsrail makamlarının buranın bir doğurganlık kliniği olduğunu bildiğini ve bilinçli şekilde yok etmeyi amaçladığını tes denildi.
"Bu nedenle El-Basma kliniğinin yıkılması, Gazze’deki Filistinliler arasında doğumları engellemeye yönelik bir tedbir olarak değerlendirildi."
Doğum oranlarında yüzde 41 düşüş
Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2025’in ilk yarısında Gazze’deki doğum sayısı, önceki üç yılın ortalamasına kıyasla yüzde 41 oranında azaldı.
Doğrudan saldırıların yanı sıra İsrail’in uyguladığı abluka da yeni doğanları ve doğum oranlarını olumsuz etkiliyor. Tıbbi malzeme ve gıdaya erişimin kısıtlanması, anne ve bebek ölümlerini artırıyor.