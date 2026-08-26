https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/filenin-sultanlari-almanyayi-3-1-yendi--1108275097.html
Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-1 yendi
Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-1 yendi
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T21:22+0300
2026-08-26T21:22+0300
2026-08-26T21:32+0300
spor
filenin sultanları
türkiye
almanya
türkiye a milli voleybol takımı
uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
türk a milli kadın voleybol takımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1a/1108274935_0:202:2712:1728_1920x0_80_0_0_e40dcc079c56757fe3e7515bad0b57ad.jpg
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda Türkiye, Almanya'yla karşılaştı.Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada sahadan 3-1 galibiyetle ayrılan Türkiye, gruptaki mücadelesini sürdürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260824/filenin-sultanlari-macaristani-set-vermeden-gecti-1108214239.html
almanya
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filenin sultanları, türkiye, almanya, türkiye a milli voleybol takımı, uluslararası voleybol federasyonu (fivb), türk a milli kadın voleybol takımı
filenin sultanları, türkiye, almanya, türkiye a milli voleybol takımı, uluslararası voleybol federasyonu (fivb), türk a milli kadın voleybol takımı
Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-1 yendi
21:22 26.08.2026 (güncellendi: 21:32 26.08.2026)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti.
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda Türkiye, Almanya'yla karşılaştı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada sahadan 3-1 galibiyetle ayrılan Türkiye, gruptaki mücadelesini sürdürdü.