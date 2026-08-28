https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/tolga-akis-hakkinda-tutuklama-talebi-ifadesi-ortaya-cikti-iddialara-nasil-yanit-verdi-1108321585.html

Tolga Akış tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı, iddialara nasıl yanıt verdi?

Tolga Akış tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı, iddialara nasıl yanıt verdi?

Sputnik Türkiye

Kamuoyunda ‘Manifest' olarak bilinen müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T16:05+0300

2026-08-28T16:05+0300

2026-08-28T16:49+0300

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manifest

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uyuşturucu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda ‘Manifest' olarak bilinen müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış dün gözaltına alınmıştı. Akış bugün tutuklandı.Akış hakkında; müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.Burak Doğan'ın haberine göre; tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Tolga Akış'ın ifadesi ortaya çıktı;'Yazışmalar mizah amaçlı'Reklamlı paylaşım iddialarıHilal zorla mı sahneye çıktı?'Suç geliri iddialarını kabul etmiyorum'Sevk yazısında ne var?Savcılığın sevk yazısında, şüpheli Tolga Akış'ın "Manifest" isimli grubun kurucusu ve yapımcısı olduğu, çeşitli zamanlarda birçok konser organize ettiği ifade edildi.'Çocukların ruhsal gelişimleri etkilendi'Savcılıkta ifade veren Akış, "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Yazıda, "Müstehcenlik kavramının ceza hukuku bağlamında salt çıplaklık, bedenin görünürlüğü yahut kişiden kişiye değişen subjektif bir ahlak anlayışı üzerinden değerlendirilebilecek bir kavram olmadığı, müstehcenliğin içeriğin bütünlüğü ve ele alınış biçimiyle beraber hedeflendiği veya fiilen ulaştığı kitle ile birlikte değerlendirildiğinde özellikle çocukların ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimleri üzerindeki etkisiyle birlikte belirlenmesi gerekir." ifadeleri kullanıldı.Türk Ceza Kanununun 226/2 maddesinde, müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlayan yahut bunların yayımlanmasına aracılık eden kişinin cezalandırılmasının öngörüldüğü ifade edilen yazıda, kanun koyucunun yalnızca müstehcen içeriğin meydana getirilmesini değil topluma ulaştırılmasını ve yaygınlaştırılmasını da bağımsız bir cezai sorumluluk olarak düzenlediğine dikkat çekildi.Yazıda, korunan hukuki değerin yalnızca bireysel rahatsızlık veya kişisel beğeni olmadığını, özellikle çocuklar gibi kendilerini koruma ve gördüklerini anlamlandırma yetileri henüz gelişme aşamasında bulunan kişilerin korunmasını da amaçladığı kaydedildi.Müstehcen görüntülerin yayınlandığı söz konusu paylaşımların çok kişi tarafından görüntülenerek geniş kitlelere ulaştığı belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:Sevk yazısında, "Anayasa hükümleri, devletin de çocukların her türlü istismara ve şiddete karşı korunmasında tedbirler almasını devlete bir pozitif yükümlülük olarak yüklediği, bu kapsamda çocukların ve gençlerin herhangi bir filtreleme mekanizması dahi bulunmaksızın söz konusu grubun eylemlerine ve faaliyetlerine doğrudan ulaşabilmesi, söz konusu Manifest grubunun yapımcısı olan şüphelinin, bu grubun eylem ve hareketlerinin sorumlusu olarak geniş kitlelere ulaşacak şekilde basın/yayın gibi yayın araçlarını kullanarak kamuya sunduğu ve meşrulaştırdığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.Akış'ın üzerine atılı "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu belirtilen yazıda, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.Kamuoyunda "Manifest" olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

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tolga akış, manifest, manifest grubu, kara para, kara para aklama, tutuklama, uyuşturucu