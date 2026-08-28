Esnaf borç yapılandırmasından memnun değil: ‘Faizler silinsin’

“31 Ağustos taksitlendirme için son gün. Esnaf 'Ben bunu yapılandırsam da nasıl ödeyeceğim?' diyor. Esnaf bunu tecil olarak görüyor ama nasıl ödeyeceğini de bilmiyor. Bu taksitlendirme kulağa ilk bakışta çok güzel geldi. İtiraz ise faizin silinmediği ve üstüne binecek ekstra faiz yükünde başladı. mesele ortaya çıkan taksitin gerçekten ödenip ödenemeyeceği. Esnafın ödeyemediği durumlar olacaktır. Bir iş yerinin kasasındaki gelir artmıyorsa bu bir çözüm olmuyor. Taksit küçülüyor gibi görünüyor ama ödemesi her ay artıyor. Her ayın bir faizi var. Cebe giren miktar ise artmıyor. Esnafın en çok talep ettiği şey ise af. En kötü faiz silinsin ve ekstra bir faiz konulmasın ana parayı ödeyelim diyorlar. Çünkü o zaman miktarlar yarı yarıya düşüyor. Kimse ana parayı ödemeyelim demiyor. Devlet bir faiz kurumu olmamalı. Bir de bu zorunlu tutulan bir şey, kredi kartı harcaması gibi keyfi bir şey değil. Bağ-Kur ve vergi borcu gibi ödemeler keyfi değil. Esnaf alacağını al ama bana ana ödemeyi taksitlendir diyor. Süre çok kısaldı ama süre için de tekrar başvuru yapıldı. Yeni bir düzenleme talep ediliyor.