https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/esnaf-borc-yapilandirmasindan-memnun-degil-faizler-silinsin-1108325664.html
Esnaf borç yapılandırmasından memnun değil: ‘Faizler silinsin’
Esnaf borç yapılandırmasından memnun değil: ‘Faizler silinsin’
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugünkü konusu, Bağ-Kur ve vergi borçlarında yapılandırma için işaret edilen son günü... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T17:38+0300
2026-08-28T17:38+0300
2026-08-28T17:38+0300
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Bağ-Kur ve vergi borçlarında taksitlendirme için tanınan sürede sona gelinirken, esnafın borçların faiz yükünden şikayeti sürüyor. SGK Uzmanı Melis Elmen, 31 Ağustos’un son gün olduğunu belirterek esnafın “af ve yeni bir düzenleme” talep ettiğini söyledi. Esnafın ana parayı ödemeye karşı olmadığını belirten Elmen, faizlerin silinmesi halinde borç miktarlarının önemli ölçüde düşeceğini ifade etti.SGK Uzmanı, şöyle konuştu:
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Melis Elmen
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MIA „Rossiya Segodnya“
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, bağ-kur, sgk uzmanı, melis elmen, faiz, vergi borcu, esnaf
radyo sputnik, radyo, radyo, bağ-kur, sgk uzmanı, melis elmen, faiz, vergi borcu, esnaf
Esnaf borç yapılandırmasından memnun değil: ‘Faizler silinsin’
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugünkü konusu, Bağ-Kur ve vergi borçlarında yapılandırma için işaret edilen son günü hatırlattı, “Esnaf af ve yeni bir düzenleme talep ediyor. Devlet bir faiz kurumu olmamalı” dedi.
Bağ-Kur ve vergi borçlarında taksitlendirme için tanınan sürede sona gelinirken, esnafın borçların faiz yükünden şikayeti sürüyor.
SGK Uzmanı Melis Elmen, 31 Ağustos’un son gün olduğunu belirterek esnafın “af ve yeni bir düzenleme” talep ettiğini söyledi. Esnafın ana parayı ödemeye karşı olmadığını belirten Elmen, faizlerin silinmesi halinde borç miktarlarının önemli ölçüde düşeceğini ifade etti.
SGK Uzmanı, şöyle konuştu:
“31 Ağustos taksitlendirme için son gün. Esnaf 'Ben bunu yapılandırsam da nasıl ödeyeceğim?' diyor. Esnaf bunu tecil olarak görüyor ama nasıl ödeyeceğini de bilmiyor. Bu taksitlendirme kulağa ilk bakışta çok güzel geldi. İtiraz ise faizin silinmediği ve üstüne binecek ekstra faiz yükünde başladı. mesele ortaya çıkan taksitin gerçekten ödenip ödenemeyeceği. Esnafın ödeyemediği durumlar olacaktır. Bir iş yerinin kasasındaki gelir artmıyorsa bu bir çözüm olmuyor. Taksit küçülüyor gibi görünüyor ama ödemesi her ay artıyor. Her ayın bir faizi var. Cebe giren miktar ise artmıyor. Esnafın en çok talep ettiği şey ise af. En kötü faiz silinsin ve ekstra bir faiz konulmasın ana parayı ödeyelim diyorlar. Çünkü o zaman miktarlar yarı yarıya düşüyor. Kimse ana parayı ödemeyelim demiyor. Devlet bir faiz kurumu olmamalı. Bir de bu zorunlu tutulan bir şey, kredi kartı harcaması gibi keyfi bir şey değil. Bağ-Kur ve vergi borcu gibi ödemeler keyfi değil. Esnaf alacağını al ama bana ana ödemeyi taksitlendir diyor. Süre çok kısaldı ama süre için de tekrar başvuru yapıldı. Yeni bir düzenleme talep ediliyor.