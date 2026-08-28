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MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/esnaf-borc-yapilandirmasindan-memnun-degil-faizler-silinsin-1108325664.html
Esnaf borç yapılandırmasından memnun değil: ‘Faizler silinsin’
Esnaf borç yapılandırmasından memnun değil: ‘Faizler silinsin’
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugünkü konusu, Bağ-Kur ve vergi borçlarında yapılandırma için işaret edilen son günü... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T17:38+0300
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meli̇s elmen'le çalişma hayatim
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Bağ-Kur ve vergi borçlarında taksitlendirme için tanınan sürede sona gelinirken, esnafın borçların faiz yükünden şikayeti sürüyor. SGK Uzmanı Melis Elmen, 31 Ağustos’un son gün olduğunu belirterek esnafın “af ve yeni bir düzenleme” talep ettiğini söyledi. Esnafın ana parayı ödemeye karşı olmadığını belirten Elmen, faizlerin silinmesi halinde borç miktarlarının önemli ölçüde düşeceğini ifade etti.SGK Uzmanı, şöyle konuştu:
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radyo sputnik, radyo, radyo, bağ-kur, sgk uzmanı, melis elmen, faiz, vergi borcu, esnaf
radyo sputnik, radyo, radyo, bağ-kur, sgk uzmanı, melis elmen, faiz, vergi borcu, esnaf

Esnaf borç yapılandırmasından memnun değil: ‘Faizler silinsin’

17:38 28.08.2026
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
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Melis Elmen
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SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugünkü konusu, Bağ-Kur ve vergi borçlarında yapılandırma için işaret edilen son günü hatırlattı, “Esnaf af ve yeni bir düzenleme talep ediyor. Devlet bir faiz kurumu olmamalı” dedi.
Bağ-Kur ve vergi borçlarında taksitlendirme için tanınan sürede sona gelinirken, esnafın borçların faiz yükünden şikayeti sürüyor.
SGK Uzmanı Melis Elmen, 31 Ağustos’un son gün olduğunu belirterek esnafın “af ve yeni bir düzenleme” talep ettiğini söyledi. Esnafın ana parayı ödemeye karşı olmadığını belirten Elmen, faizlerin silinmesi halinde borç miktarlarının önemli ölçüde düşeceğini ifade etti.
SGK Uzmanı, şöyle konuştu:
“31 Ağustos taksitlendirme için son gün. Esnaf 'Ben bunu yapılandırsam da nasıl ödeyeceğim?' diyor. Esnaf bunu tecil olarak görüyor ama nasıl ödeyeceğini de bilmiyor. Bu taksitlendirme kulağa ilk bakışta çok güzel geldi. İtiraz ise faizin silinmediği ve üstüne binecek ekstra faiz yükünde başladı. mesele ortaya çıkan taksitin gerçekten ödenip ödenemeyeceği. Esnafın ödeyemediği durumlar olacaktır. Bir iş yerinin kasasındaki gelir artmıyorsa bu bir çözüm olmuyor. Taksit küçülüyor gibi görünüyor ama ödemesi her ay artıyor. Her ayın bir faizi var. Cebe giren miktar ise artmıyor. Esnafın en çok talep ettiği şey ise af. En kötü faiz silinsin ve ekstra bir faiz konulmasın ana parayı ödeyelim diyorlar. Çünkü o zaman miktarlar yarı yarıya düşüyor. Kimse ana parayı ödemeyelim demiyor. Devlet bir faiz kurumu olmamalı. Bir de bu zorunlu tutulan bir şey, kredi kartı harcaması gibi keyfi bir şey değil. Bağ-Kur ve vergi borcu gibi ödemeler keyfi değil. Esnaf alacağını al ama bana ana ödemeyi taksitlendir diyor. Süre çok kısaldı ama süre için de tekrar başvuru yapıldı. Yeni bir düzenleme talep ediliyor.
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