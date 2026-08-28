https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/engelli-seyyar-saticiya-vuran-zabita-gorevden-uzaklastirildi-1108318966.html
Engelli seyyar satıcıya vuran zabıta görevden uzaklaştırıldı
Engelli seyyar satıcıya vuran zabıta görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar’da pamuk şeker satan zihinsel engelli Hüseyin S’ye müdahale sırasında tekme ve yumruk savurup su şişesiyle boynuna vuran zabıta memuru... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T13:57+0300
2026-08-28T13:57+0300
2026-08-28T13:57+0300
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pamuk şeker
afyonkarahisar
zabıta
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Olay, dün Bankalar Caddesi’nde meydana geldi. Zabıta ekipleri, seyyar satıcılık yapan Hüseyin S’yi satış yapmaması konusunda uyardı.Uyarının ardından Hüseyin S. ile zabıta ekipleri arasında arbede çıktı.Tekme ve yumruk savurup su şişesiyle vurduArbede sırasında bir zabıta memuru, Hüseyin S’ye tekme ve yumruk savurdu. Zabıta memuru daha sonra elindeki su şişesiyle Hüseyin S’nin boynuna vurdu.Yaşananlara çevrede bulunan kişiler müdahale etti. Çevredekilerin araya girmesiyle olay sona erdi.Görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdıOlay sırasında yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay gündeme geldi.Zabıta memuru görevden uzaklaştırıldıGörüntülerin paylaşılmasının ardından Afyonkarahisar Belediyesi harekete geçti.Belediye, Hüseyin S’ye müdahalede bulunan zabıta memuru hakkında idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında zabıta memurunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/adanada-hastanede-15-milyon-liralik-ilac-kayip-suphelinin-ifadesi-ortaya-cikti-borcum-oldugu-icin-1108317867.html
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pamuk şeker, afyonkarahisar, zabıta, afyonkarahisar belediyesi
pamuk şeker, afyonkarahisar, zabıta, afyonkarahisar belediyesi
Engelli seyyar satıcıya vuran zabıta görevden uzaklaştırıldı
Afyonkarahisar’da pamuk şeker satan zihinsel engelli Hüseyin S’ye müdahale sırasında tekme ve yumruk savurup su şişesiyle boynuna vuran zabıta memuru, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından görevden uzaklaştırıldı. Afyonkarahisar Belediyesi, zabıta memuru hakkında idari soruşturma başlattı.
Olay, dün Bankalar Caddesi’nde meydana geldi. Zabıta ekipleri, seyyar satıcılık yapan Hüseyin S’yi satış yapmaması konusunda uyardı.
Uyarının ardından Hüseyin S. ile zabıta ekipleri arasında arbede çıktı.
Tekme ve yumruk savurup su şişesiyle vurdu
Arbede sırasında bir zabıta memuru, Hüseyin S’ye tekme ve yumruk savurdu. Zabıta memuru daha sonra elindeki su şişesiyle Hüseyin S’nin boynuna vurdu.
Yaşananlara çevrede bulunan kişiler müdahale etti. Çevredekilerin araya girmesiyle olay sona erdi.
Görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı
Olay sırasında yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay gündeme geldi.
Zabıta memuru görevden uzaklaştırıldı
Görüntülerin paylaşılmasının ardından Afyonkarahisar Belediyesi harekete geçti.
Belediye, Hüseyin S’ye müdahalede bulunan zabıta memuru hakkında idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında zabıta memurunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.