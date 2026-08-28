https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/engelli-seyyar-saticiya-vuran-zabita-gorevden-uzaklastirildi-1108318966.html

Engelli seyyar satıcıya vuran zabıta görevden uzaklaştırıldı

Engelli seyyar satıcıya vuran zabıta görevden uzaklaştırıldı

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar’da pamuk şeker satan zihinsel engelli Hüseyin S’ye müdahale sırasında tekme ve yumruk savurup su şişesiyle boynuna vuran zabıta memuru... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T13:57+0300

2026-08-28T13:57+0300

2026-08-28T13:57+0300

türki̇ye

pamuk şeker

afyonkarahisar

zabıta

afyonkarahisar belediyesi

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Olay, dün Bankalar Caddesi’nde meydana geldi. Zabıta ekipleri, seyyar satıcılık yapan Hüseyin S’yi satış yapmaması konusunda uyardı.Uyarının ardından Hüseyin S. ile zabıta ekipleri arasında arbede çıktı.Tekme ve yumruk savurup su şişesiyle vurduArbede sırasında bir zabıta memuru, Hüseyin S’ye tekme ve yumruk savurdu. Zabıta memuru daha sonra elindeki su şişesiyle Hüseyin S’nin boynuna vurdu.Yaşananlara çevrede bulunan kişiler müdahale etti. Çevredekilerin araya girmesiyle olay sona erdi.Görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdıOlay sırasında yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay gündeme geldi.Zabıta memuru görevden uzaklaştırıldıGörüntülerin paylaşılmasının ardından Afyonkarahisar Belediyesi harekete geçti.Belediye, Hüseyin S’ye müdahalede bulunan zabıta memuru hakkında idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında zabıta memurunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

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pamuk şeker, afyonkarahisar, zabıta, afyonkarahisar belediyesi