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Engelli seyyar satıcıya vuran zabıta görevden uzaklaştırıldı
Engelli seyyar satıcıya vuran zabıta görevden uzaklaştırıldı
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Afyonkarahisar’da pamuk şeker satan zihinsel engelli Hüseyin S’ye müdahale sırasında tekme ve yumruk savurup su şişesiyle boynuna vuran zabıta memuru... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T13:57+0300
2026-08-28T13:57+0300
türki̇ye
pamuk şeker
afyonkarahisar
zabıta
afyonkarahisar belediyesi
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Olay, dün Bankalar Caddesi’nde meydana geldi. Zabıta ekipleri, seyyar satıcılık yapan Hüseyin S’yi satış yapmaması konusunda uyardı.Uyarının ardından Hüseyin S. ile zabıta ekipleri arasında arbede çıktı.Tekme ve yumruk savurup su şişesiyle vurduArbede sırasında bir zabıta memuru, Hüseyin S’ye tekme ve yumruk savurdu. Zabıta memuru daha sonra elindeki su şişesiyle Hüseyin S’nin boynuna vurdu.Yaşananlara çevrede bulunan kişiler müdahale etti. Çevredekilerin araya girmesiyle olay sona erdi.Görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdıOlay sırasında yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay gündeme geldi.Zabıta memuru görevden uzaklaştırıldıGörüntülerin paylaşılmasının ardından Afyonkarahisar Belediyesi harekete geçti.Belediye, Hüseyin S’ye müdahalede bulunan zabıta memuru hakkında idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında zabıta memurunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/adanada-hastanede-15-milyon-liralik-ilac-kayip-suphelinin-ifadesi-ortaya-cikti-borcum-oldugu-icin-1108317867.html
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pamuk şeker, afyonkarahisar, zabıta, afyonkarahisar belediyesi
pamuk şeker, afyonkarahisar, zabıta, afyonkarahisar belediyesi

Engelli seyyar satıcıya vuran zabıta görevden uzaklaştırıldı

13:57 28.08.2026
© FotoğrafEngelli seyyar satıcıya vuran zabıta görevden uzaklaştırıldı
Engelli seyyar satıcıya vuran zabıta görevden uzaklaştırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© Fotoğraf
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Afyonkarahisar’da pamuk şeker satan zihinsel engelli Hüseyin S’ye müdahale sırasında tekme ve yumruk savurup su şişesiyle boynuna vuran zabıta memuru, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından görevden uzaklaştırıldı. Afyonkarahisar Belediyesi, zabıta memuru hakkında idari soruşturma başlattı.
Olay, dün Bankalar Caddesi’nde meydana geldi. Zabıta ekipleri, seyyar satıcılık yapan Hüseyin S’yi satış yapmaması konusunda uyardı.
Uyarının ardından Hüseyin S. ile zabıta ekipleri arasında arbede çıktı.

Tekme ve yumruk savurup su şişesiyle vurdu

Arbede sırasında bir zabıta memuru, Hüseyin S’ye tekme ve yumruk savurdu. Zabıta memuru daha sonra elindeki su şişesiyle Hüseyin S’nin boynuna vurdu.
Yaşananlara çevrede bulunan kişiler müdahale etti. Çevredekilerin araya girmesiyle olay sona erdi.

Görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay sırasında yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay gündeme geldi.

Zabıta memuru görevden uzaklaştırıldı

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Afyonkarahisar Belediyesi harekete geçti.
Belediye, Hüseyin S’ye müdahalede bulunan zabıta memuru hakkında idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında zabıta memurunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.
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