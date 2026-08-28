https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/cumhurbaskani-erdogan-mevlid-i-nebi-haftasi-kutlu-olsun-1108327705.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail savaş bağımlısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail savaş bağımlısı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda yaptığı konuşmada İsrail hükümetini 'savaş bağımlısı' olarak nitelendirdi. 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T19:25+0300
2026-08-28T19:25+0300
2026-08-28T20:08+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
ak parti
ak parti genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1c/1108327548_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b2f4b8e0de80832163b19778bcc68b09.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Programı'na katıldı.Programda konuşan Erdoğan, "Mevlid-i Nebi Haftası kutlu olsun. Gözü, gönlü ve kulağı burada olan tüm kardeşlerime selamlar gönderiyorum" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Alemlere rahmet, insanlara hidayet, müminlere güzel ahlakın en yüksek timsali olan Peygamber Efendimize salat ve selam olsun. Efendimiz beşeriyetin zifiri karanlıkta olduğu bir çağda gelmiştir'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İsrail’in savaş bağımlısı mevcut hükümeti, komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal kısım, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor'' açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aktörler ve senaryolar değişse de iyiyle kötünün mücadele ettiği ve sonunda inşallah iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz. Yakın tarihte Hitler'e, Pol Pot'a ve diğer gözü dönmüş zalimlere yönelik sessizliğin bedelini, maalesef siviller ödemek zorunda kaldı. Müslümanlar olarak, biz güçlü olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/cumhurbaskani-erdogan-uskudarda-esnafi-ziyaret-etti-1108295315.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1c/1108327548_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_367595b59e015430d05087f0ea692df5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, ak parti, ak parti genel merkezi
recep tayyip erdoğan, ak parti, ak parti genel merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail savaş bağımlısı
19:25 28.08.2026 (güncellendi: 20:08 28.08.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda yaptığı konuşmada İsrail hükümetini 'savaş bağımlısı' olarak nitelendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Programı'na katıldı.
Programda konuşan Erdoğan, "Mevlid-i Nebi Haftası kutlu olsun. Gözü, gönlü ve kulağı burada olan tüm kardeşlerime selamlar gönderiyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Alemlere rahmet, insanlara hidayet, müminlere güzel ahlakın en yüksek timsali olan Peygamber Efendimize salat ve selam olsun. Efendimiz beşeriyetin zifiri karanlıkta olduğu bir çağda gelmiştir'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İsrail’in savaş bağımlısı mevcut hükümeti, komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal kısım, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor'' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aktörler ve senaryolar değişse de iyiyle kötünün mücadele ettiği ve sonunda inşallah iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz. Yakın tarihte Hitler'e, Pol Pot'a ve diğer gözü dönmüş zalimlere yönelik sessizliğin bedelini, maalesef siviller ödemek zorunda kaldı. Müslümanlar olarak, biz güçlü olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz" dedi.