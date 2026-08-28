https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/cumhurbaskani-erdogan-mevlid-i-nebi-haftasi-kutlu-olsun-1108327705.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail savaş bağımlısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail savaş bağımlısı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda yaptığı konuşmada İsrail hükümetini 'savaş bağımlısı' olarak nitelendirdi. 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T19:25+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Programı'na katıldı.Programda konuşan Erdoğan, "Mevlid-i Nebi Haftası kutlu olsun. Gözü, gönlü ve kulağı burada olan tüm kardeşlerime selamlar gönderiyorum" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Alemlere rahmet, insanlara hidayet, müminlere güzel ahlakın en yüksek timsali olan Peygamber Efendimize salat ve selam olsun. Efendimiz beşeriyetin zifiri karanlıkta olduğu bir çağda gelmiştir'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İsrail’in savaş bağımlısı mevcut hükümeti, komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal kısım, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor'' açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aktörler ve senaryolar değişse de iyiyle kötünün mücadele ettiği ve sonunda inşallah iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz. Yakın tarihte Hitler'e, Pol Pot'a ve diğer gözü dönmüş zalimlere yönelik sessizliğin bedelini, maalesef siviller ödemek zorunda kaldı. Müslümanlar olarak, biz güçlü olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/cumhurbaskani-erdogan-uskudarda-esnafi-ziyaret-etti-1108295315.html

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