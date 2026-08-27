https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/cumhurbaskani-erdogan-uskudarda-esnafi-ziyaret-etti-1108295315.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnafı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnafı ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T15:25+0300
2026-08-27T15:25+0300
2026-08-27T15:25+0300
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Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Çengelköy'e geçti.Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi'nde aracını durduran Erdoğan, bir oyuncak dükkanını ziyaret etti.Oyuncak hediye ettiEsnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, iş yerindeki çocuklara oyuncak hediye etti, harçlık verdi.Çıkışta kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, davet üzerine yakındaki bir kebapçı dükkanına girdi.Burada çalışanlarla ve müşterilerle sohbet eden Erdoğan'a ikramda bulunuldu.İş yerindekilerle fotoğraf çektiren Erdoğan, 45 dakika süren esnaf ziyaretlerinin ardından yolun karşısında bulunan vatandaşları selamladı.Yanına gelen çocuklara harçlık veren Erdoğan, daha sonra bölgeden ayrıldı.Esnaf ziyareti sırasında çevredeki çocuklara Cumhurbaşkanlığı ekiplerince oyuncak dağıtıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/kilicdaroglu-besikcioglunu-cezaevinde-ziyaret-etti-1108014914.html
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üsküdar, cumhurbaşkanlığı, kısıklı, recep tayyip erdoğan, i̇stanbul
üsküdar, cumhurbaşkanlığı, kısıklı, recep tayyip erdoğan, i̇stanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da esnafı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Çengelköy'e geçti.
Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi'nde aracını durduran Erdoğan, bir oyuncak dükkanını ziyaret etti.
Esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, iş yerindeki çocuklara oyuncak hediye etti, harçlık verdi.
Çıkışta kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, davet üzerine yakındaki bir kebapçı dükkanına girdi.
Burada çalışanlarla ve müşterilerle sohbet eden Erdoğan'a ikramda bulunuldu.
İş yerindekilerle fotoğraf çektiren Erdoğan, 45 dakika süren esnaf ziyaretlerinin ardından yolun karşısında bulunan vatandaşları selamladı.
Yanına gelen çocuklara harçlık veren Erdoğan, daha sonra bölgeden ayrıldı.
Esnaf ziyareti sırasında çevredeki çocuklara Cumhurbaşkanlığı ekiplerince oyuncak dağıtıldı.