“Çin karşısında kırılgan olan ABD, ekonomik yaptırımlardan sonuç elde edemeyecek”

“Rasyonel devletler ihtilaf içerisinde bulunduğu devletlerle önce diplomasi yolunu seçer. Bu olmazsa ekonomik baskı uygular. Sonuç alınmazsa doğrudan askeri müdahalede bulunulur. Trump gömleğinin düğmelerini ters iliklemeye alışmış biri ve bunu tersten yaptı. Önce savaş açtı sonra ekonomik baskıya döndü. Amerika bu ekonomik savaştan netice alabileceğini bilseydi İran’a savaş açar mıydı, stratejik mühimmatını tüketir miydi, ABD ordusunun kırılganlıklarını dünyaya ifşa eder miydi? Ekonomik savaş madem etkiliydi Trump neden bunu daha önce seçmedi? Ekonomik yaptırımlar da sonuç vermeyecek. İran ekonomik anlamda darbe alacak ancak ABD buradan stratejik bir zafer elde edemeyecek. İran bugün Rusya’nın ardından dünyada en çok yaptırım uygulanan ikinci devlet. Şu anda üç binden fazla yaptırım açıklanmış durumda İran’a karşı. Bugün direniş ekonomisinden bahsedilebiliyorsa bu İran sayesinde. 1979’da ABD Büyükelçiliği ilk yaptırımı uyguladı sonra devamı geldi. 2006’de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla bir yaptırım oldu. 2012’de yine yaptırım uygulandı ve İran petrol ihracatının yarısını kaybetti. Trump bu yaptırımları yeniden başlatacağını söylüyor. 2015’te İran ve beş ülke ABD ile birlikte bir anlaşma imzalamıştı. 2018’de Trump ‘Ben iki stratejik amacı ekonomik savaşla yerine getireceğim. İran’da Devrim Muhafızları’nı törpüleyeceğim ve İran’ın burnu öyle bir sürtecek ki İran bir daha nükleer silahın yanından bile geçemeyecek’ demişti. Günün sonunda Devrim Muhafızları’na yakın kanat güçlendi ve İran’ın nükleer çalışmaları hız kazandı. 2015’te İranlılar anlaşma uyarınca uranyum zenginleştirmesinin yüzde 3’te kalacağına dair vermişlerdi ancak Trump’ın anlaşmadan ayrılıp ekonomik baskı yapmasıyla İran’ın ranyum zenginliği yüzde 20’nin üzerine çıktı. İran ekonomik yaptırımlara şu an Rusların da yaptığı gibi yanıt verdi. Her ekonomik hamle bu tür yönetimleri daha da çelikleştiriyor. Trump, Bessent aracılığıyla ‘Bütün dünya bana katılmak zorunda’ diyor. Bu bir Soğuk Savaş mantığı aslında. ABD, Dünya İran ile ticaret yapmasın istiyor. Riyal aralık ayından bu yana yüzde 40 değer kaybetti. İran’da yine aralık ayında esnaf ayaklanmıştı. ABD, Hürmüz’den petrol çıkartmayacağını, ablukaya devam edeceğini ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler de İran’ın gölge bankacılık faaliyetlerine son vereceğini söylüyor. İran Birleşik Arap Emirlikleri’ni dövüyor ancak bir taraftan da 27 milyar dolarlık ticari ilişkileri var. ABD yaptırımlarından dolayı orada farklı bir yol izleniyor. İranlılar önce petrolü gemilere yükleyip Malezya’ya yüklüyor ve başka gemilere aktarım yapılıyor. Bunu katmazsak Birleşik Arap Emirlikleri İran’ın birinci ortağı sayılabilir. Bir taraftan ablukalarla bir taraftan Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla operasyonla İran’ı boğacaklarını söylüyorlar. Çin meselesi de burada devreye giriyor. Çin’in dahil olmadığı bir ticaret mekanizmasının dünyada geçerli olma ihtimali yok. Ayrıca birçok Çinli büyük firma İran’dan petrol almıyor. Bunların uluslararası bankacılıkta yeri olduğu için bunu kaybetmek istemiyorlar. Ancak Çinli küçük firmalar bunu yapıyor. Çin, ‘Çin ile ticaret yapan firmaları koruyup gerekli önlemleri alacağız’ dedi. Kalibaf hemen ardından ‘Çin’in açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz, karşılıklı kazan kazan anlayışına bağlıyız. Üçüncü ülkeler karar veremez’ diye konuştu. ABD’nin buna karar verecek bir pozisyonu yok.”