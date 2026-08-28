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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/arakci-diplomasi-abd-baskinin-ise-yaramadigini-anlarsa-yeniden-rayina-oturabilir-1108312716.html
Arakçi: Diplomasi, ABD baskının işe yaramadığını anlarsa yeniden rayına oturabilir
Arakçi: Diplomasi, ABD baskının işe yaramadığını anlarsa yeniden rayına oturabilir
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin baskı politikasının sonuç vermediğini anlaması halinde diplomatik sürecin yeniden rayına oturmasının mümkün... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T10:12+0300
2026-08-28T10:12+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
abbas arakçi
şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
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abd
katar
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin baskının sonuç vermediğini anlaması halinde diplomatik sürecin yeniden başlatılmasının mümkün olduğunu belirtti.Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile "yaratıcı görüşmeler" gerçekleştirdiğini ifade etti.İranlı Bakan, diplomatik sürecin yeniden rayına oturmasının imkansız olmadığını ancak bunun Washington'ın "baskının işe yaramadığını" anlamasına bağlı olduğunu kaydetti.Arakçi ayrıca ABD'nin güven inşa etmesi, saygılı bir dil kullanması, İran'ın haklarını tanıması ve verdiği taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini belirtti.Açıklama, Katar'ın ABD ile İran arasındaki diplomatik süreci yeniden canlandırmak amacıyla yürüttüğü girişimlerin sürdüğü bir dönemde geldi. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması için Tahran'ı ziyaret etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/hurmuz-icin-kritik-temas-katardan-irana-arabuluculuk-ziyareti-1108297922.html
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abd, abbas arakçi, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, i̇ran, abd, katar
abd, abbas arakçi, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, i̇ran, abd, katar

Arakçi: Diplomasi, ABD baskının işe yaramadığını anlarsa yeniden rayına oturabilir

10:12 28.08.2026
© AP Photo / Khaled ElfiqiAbbas Arakçi
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© AP Photo / Khaled Elfiqi
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin baskı politikasının sonuç vermediğini anlaması halinde diplomatik sürecin yeniden rayına oturmasının mümkün olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin baskının sonuç vermediğini anlaması halinde diplomatik sürecin yeniden başlatılmasının mümkün olduğunu belirtti.
Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile "yaratıcı görüşmeler" gerçekleştirdiğini ifade etti.
İranlı Bakan, diplomatik sürecin yeniden rayına oturmasının imkansız olmadığını ancak bunun Washington'ın "baskının işe yaramadığını" anlamasına bağlı olduğunu kaydetti.
Arakçi ayrıca ABD'nin güven inşa etmesi, saygılı bir dil kullanması, İran'ın haklarını tanıması ve verdiği taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini belirtti.
Açıklama, Katar'ın ABD ile İran arasındaki diplomatik süreci yeniden canlandırmak amacıyla yürüttüğü girişimlerin sürdüğü bir dönemde geldi. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması için Tahran'ı ziyaret etmişti.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
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Hürmüz için kritik temas: Katar'dan İran'a arabuluculuk ziyareti
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