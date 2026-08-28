https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/arakci-diplomasi-abd-baskinin-ise-yaramadigini-anlarsa-yeniden-rayina-oturabilir-1108312716.html

Arakçi: Diplomasi, ABD baskının işe yaramadığını anlarsa yeniden rayına oturabilir

Arakçi: Diplomasi, ABD baskının işe yaramadığını anlarsa yeniden rayına oturabilir

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin baskı politikasının sonuç vermediğini anlaması halinde diplomatik sürecin yeniden rayına oturmasının mümkün... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T10:12+0300

2026-08-28T10:12+0300

2026-08-28T10:12+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

abbas arakçi

şeyh muhammed bin abdurrahman al sani

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin baskının sonuç vermediğini anlaması halinde diplomatik sürecin yeniden başlatılmasının mümkün olduğunu belirtti.Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile "yaratıcı görüşmeler" gerçekleştirdiğini ifade etti.İranlı Bakan, diplomatik sürecin yeniden rayına oturmasının imkansız olmadığını ancak bunun Washington'ın "baskının işe yaramadığını" anlamasına bağlı olduğunu kaydetti.Arakçi ayrıca ABD'nin güven inşa etmesi, saygılı bir dil kullanması, İran'ın haklarını tanıması ve verdiği taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini belirtti.Açıklama, Katar'ın ABD ile İran arasındaki diplomatik süreci yeniden canlandırmak amacıyla yürüttüğü girişimlerin sürdüğü bir dönemde geldi. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması için Tahran'ı ziyaret etmişti.

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