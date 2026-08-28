https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/bingolde-arac-ucuruma-yuvarlandi-4-olu-5-agir-yarali-1108307919.html
Bingöl'de araç uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 ağır yaralı
Bingöl'de araç uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 ağır yaralı
Sputnik Türkiye
Bingöl'ün Genç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı. Gece saatlerinde meydana gelen feci... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T07:35+0300
2026-08-28T07:35+0300
2026-08-28T07:35+0300
yaşam
osman aslan
umke
kaza
zincirleme kaza
kaza sebebi
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Bingöl'ün Genç ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen feci trafik kazası can aldı. Kontrolden çıkan hafif ticari aracın yüzlerce metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise ağır yaralandı.Kaza, Yatansöğüt köyünden Yazılı köyü istikametine seyir halinde olan Mehmet Akgönül idaresindeki 23 ABR 942 plakalı hafif ticari aracın Servi Yazılı köyü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkması sonucu gerçekleşti. Savrulan araç, yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.Ekipler seferber oldu: 4 kişi olay yerinde can verdiÇevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sarp ve kayalık arazi şartlarında yürütülen zorlu kurtarma çalışmalarında demir yığınına dönen araca ulaşıldı.Ekiplerin yaptığı ilk incelemede sürücü Mehmet Akgönül ile birlikte araçta bulunan Hasan Bingöl, Osman Aslan ve Barış Ayvaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.Yaralıların hayati tehlikesi sürüyorKazada araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan İ.A., C.T., B.A., M.A. ve A.B. ise arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabasıyla uçurumdan çıkarıldı.Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 5 yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/meteorolojiden-7-il-icin-sari-kodlu-saganak-uyarisi-1108307547.html
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osman aslan, umke, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi
osman aslan, umke, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi
Bingöl'de araç uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 ağır yaralı
Bingöl'ün Genç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı. Gece saatlerinde meydana gelen feci kazada aralarında sürücünün de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybederken, araçtan yaralı çıkarılan 5 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen feci trafik kazası can aldı. Kontrolden çıkan hafif ticari aracın yüzlerce metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, Yatansöğüt köyünden Yazılı köyü istikametine seyir halinde olan Mehmet Akgönül idaresindeki 23 ABR 942 plakalı hafif ticari aracın Servi Yazılı köyü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkması sonucu gerçekleşti. Savrulan araç, yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
Ekipler seferber oldu: 4 kişi olay yerinde can verdi
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sarp ve kayalık arazi şartlarında yürütülen zorlu kurtarma çalışmalarında demir yığınına dönen araca ulaşıldı.
Ekiplerin yaptığı ilk incelemede sürücü Mehmet Akgönül ile birlikte araçta bulunan Hasan Bingöl, Osman Aslan ve Barış Ayvaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yaralıların hayati tehlikesi sürüyor
Kazada araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan İ.A., C.T., B.A., M.A. ve A.B. ise arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabasıyla uçurumdan çıkarıldı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 5 yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.