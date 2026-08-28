https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/bingolde-arac-ucuruma-yuvarlandi-4-olu-5-agir-yarali-1108307919.html

Bingöl'de araç uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 ağır yaralı

Bingöl'de araç uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 ağır yaralı

Sputnik Türkiye

Bingöl'ün Genç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı. Gece saatlerinde meydana gelen feci... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T07:35+0300

2026-08-28T07:35+0300

2026-08-28T07:35+0300

yaşam

osman aslan

umke

kaza

zincirleme kaza

kaza sebebi

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Bingöl'ün Genç ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen feci trafik kazası can aldı. Kontrolden çıkan hafif ticari aracın yüzlerce metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise ağır yaralandı.Kaza, Yatansöğüt köyünden Yazılı köyü istikametine seyir halinde olan Mehmet Akgönül idaresindeki 23 ABR 942 plakalı hafif ticari aracın Servi Yazılı köyü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkması sonucu gerçekleşti. Savrulan araç, yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.Ekipler seferber oldu: 4 kişi olay yerinde can verdiÇevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sarp ve kayalık arazi şartlarında yürütülen zorlu kurtarma çalışmalarında demir yığınına dönen araca ulaşıldı.Ekiplerin yaptığı ilk incelemede sürücü Mehmet Akgönül ile birlikte araçta bulunan Hasan Bingöl, Osman Aslan ve Barış Ayvaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.Yaralıların hayati tehlikesi sürüyorKazada araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan İ.A., C.T., B.A., M.A. ve A.B. ise arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabasıyla uçurumdan çıkarıldı.Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 5 yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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osman aslan, umke, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi