https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/yunanistanda-bati-nil-virusu-alarmi-bir-haftada-6-kisi-oldu-75-yeni-vaka-tespit-edildi-1108287950.html

Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Bir haftada 6 kişi öldü, 75 yeni vaka tespit edildi

Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Bir haftada 6 kişi öldü, 75 yeni vaka tespit edildi

Sputnik Türkiye

Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları hızla artıyor. 19-26 Ağustos'ta 75 yeni vaka tespit edilirken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T11:18+0300

2026-08-27T11:18+0300

2026-08-27T11:18+0300

sağlik

yunanistan

sağlık

batı nil virüsü

dünya sağlık örgütü (dsö)

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Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakalarında artış sürüyor. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'nun (EODY) verilerine göre, 19-26 Ağustos tarihleri arasında ülkede 75 yeni vaka tespit edildi.Son bir haftada virüs nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, yıl başından bu yana Batı Nil virüsüne bağlı ölümlerin sayısı 19'a yükseldi.Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre Yunanistan, 2026'da Avrupa'da İtalya'nın ardından en fazla yerel Batı Nil virüsü vakasının bildirildiği ülkeler arasında bulunuyor. ECDC'nin 21 Ağustos tarihli verisine göre Yunanistan'da sezon başından bu yana 157 yerel vaka bildirilmişti.ECDC, Avrupa'da Batı Nil virüsü bulaşının genellikle ağustos ve eylül başında zirve yaptığını ve bu nedenle önümüzdeki dönemde yeni vakaların görülmesinin beklendiğini belirtiyor.Batı Nil virüsü nedir?Batı Nil virüsü (West Nile virus - WNV), çoğunlukla enfekte sivrisineklerin ısırması yoluyla insanlara bulaşan bir virüstür. Virüs doğada ağırlıklı olarak kuşlar ve sivrisinekler arasındaki döngüde bulunur. Sivrisinekler enfekte kuşlardan virüsü aldıktan sonra insanları ve diğer hayvanları ısırarak bulaştırabilir.İnsandan insana günlük temas yoluyla bulaşması beklenmez. Ancak nadir durumlarda kan nakli, organ nakli, gebelik ve emzirme yoluyla bulaşma bildirilmiştir.Batı Nil virüsü Türkiye'de görülüyor mu?Evet. Batı Nil virüsü Türkiye'de de görüldü. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre Türkiye'de 2024 yılında yerel kaynaklı 90 Batı Nil virüsü vakası bildirildi ve bunlardan 7'si ölümle sonuçlandı.2025 yılında ise Türkiye'de 1 yerel vaka bildirildi. ECDC, Türkiye'nin geçmiş yıllarda da Batı Nil virüsü vakaları bildiren ülkeler arasında yer aldığını belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü de virüsün Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Orta Doğu ve Batı Asya'da görüldüğünü bildiriyor.Batı Nil virüsü öldürür mü?Evet, ancak virüs bulaşan kişilerin büyük bölümünde ağır hastalık gelişmez. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre enfekte kişilerin yaklaşık yüzde 70-80'i herhangi bir belirti göstermiyor. Yaklaşık yüzde 20'sinde ise ateş, baş ağrısı ve vücut ağrıları gibi belirtilerle seyreden Batı Nil ateşi gelişebiliyor.Yaklaşık 150 enfeksiyondan 1'inde virüs, beyin ve sinir sistemini etkileyen ağır hastalığa dönüşebiliyor. Bu durum beyin iltihabı (ensefalit), menenjit veya felç gibi ciddi tablolara yol açabiliyor ve hayatı tehdit edebiliyor. Özellikle ileri yaştaki kişiler ile bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde ağır hastalık riski daha yüksek.Batı Nil virüsünün belirtileri nelerdir?Enfekte kişilerin önemli bir bölümünde hiçbir belirti görülmez. Belirti ortaya çıktığında ise en sık şu şikayetler görülür:Belirtiler genellikle enfeksiyondan 3 ila 14 gün sonra ortaya çıkabilir.Batı Nil virüsünün tedavisi var mı?İnsanlarda Batı Nil virüsüne karşı lisanslı bir aşı veya virüsü doğrudan ortadan kaldıran özel bir antiviral ilaç bulunmuyor.Hastalığın tedavisi belirtilerin kontrol altına alınmasına ve destekleyici bakıma dayanıyor. Ağır vakalarda hastaneye yatış, damar yoluyla sıvı tedavisi ve solunum desteği gerekebiliyor.

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yunanistan, sağlık, batı nil virüsü, dünya sağlık örgütü (dsö)