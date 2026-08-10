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Maliyetler artıyor: ABD ordusu daha az Patriot füzesi alacak
Maliyetler artıyor: ABD ordusu daha az Patriot füzesi alacak
Sputnik Türkiye
ABD Kara Kuvvetleri’nin, Patriot hava savunma sistemleri için öngörülen füze tedarik hedeflerine artan birim maliyetleri nedeniyle ulaşamayacağı bildirildi... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T08:21+0300
2026-08-10T09:00+0300
savunma
abd
abd kara kuvvetleri
patriot
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Sputnik, ABD Kara Kuvvetleri’nin bütçe belgelerini inceledi. Bu belgelere göre, artan maliyetler sebebiyle 2027 yılında daha az Patriot füzesi teslim alınacak.Birim fiyatı 5 milyon dolara yaklaştıBelgelerdeki rakamlara göre, ABD ordusu için bir adet Patriot PAC-3 MSE füzesinin maliyeti 2022 yılından bu yana yüzde 30'un üzerinde artış kaydetti. 2023 mali yılında 3 milyon 825 bin dolar olan satın alma fiyatı, 2027 yılı projeksiyonlarında 4 milyon 988 bin dolara kadar yükseldi.Maliyet artışlarının etkileri 2025 yılı siparişlerine de yansıdı. Ayrılan 885 milyon 700 bin dolarlık bütçeyle başlangıçta 230 adet mühimmat alınması planlanırken, fiyat güncellemesinin ardından teslim edilecek mühimmat sayısı 194’e geriledi. Bu partinin teslimatlarının Eylül 2027’de başlaması öngörülüyor.Tedarik hedefi artarken stoklar azalıyorÖte yandan, ABD’nin bu füzelere olan ihtiyacında ciddi bir artış yaşandığı belirtiliyor. Nisan 2025'te ABD Kara Kuvvetleri, toplam PAC-3 MSE tedarik hedefini 3 bin 376 adetten 13 bin 773 adede çıkararak yaklaşık dört katına yükseltmişti.Ancak stoklardaki azalma baskı yaratmaya devam ediyor. ABD medyasında yer alan haberlere göre, İran'a yönelik operasyonlar sırasında mevcut mühimmatın yaklaşık yarısı kullanıldı. Ayrıca 2022'den bu yana Ukrayna'ya yapılan sevkiyatlar nedeniyle azalan stokların yenilenmesi süreci de sürüyor.ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın ek sevkiyat taleplerine ilişkin yaptığı açıklamada Patriot mühimmatına ABD'nin kendi savunması için ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.Maliyetleri düşürecek alternatif arayışıYüksek maliyetler karşısında ABD askeri yetkilileri daha ekonomik alternatiflere yöneliyor.ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll, bir yıl içinde daha düşük bütçeli seçeneklerin geliştirilmesini ve ilk prototiplerin altı ay içinde sunulmasını talep etti. Yeni geliştirilmesi planlanan füzelerin birim maliyetinin 250 bin doların altında olması hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/tayvandan-hayali-cin-saldirisina-karsi-dev-prova-internet-kasitli-kesilecek-1107883553.html
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abd, abd kara kuvvetleri, patriot, i̇ran, ukrayna, daniel driscoll

Maliyetler artıyor: ABD ordusu daha az Patriot füzesi alacak

08:21 10.08.2026 (güncellendi: 09:00 10.08.2026)
© Fotoğraf : Public domain/94th Airlift Wing and MEADS International, Inc.Ракета ЗРК Patriot PAC-3 MSE запускается из пусковой установки MEADS
Ракета ЗРК Patriot PAC-3 MSE запускается из пусковой установки MEADS - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© Fotoğraf : Public domain/94th Airlift Wing and MEADS International, Inc.
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ABD Kara Kuvvetleri’nin, Patriot hava savunma sistemleri için öngörülen füze tedarik hedeflerine artan birim maliyetleri nedeniyle ulaşamayacağı bildirildi. PAC-3 MSE füzelerinin fiyatı 2022'den bu yana yüzde 30’dan fazla artış gösterdi.
Sputnik, ABD Kara Kuvvetleri’nin bütçe belgelerini inceledi. Bu belgelere göre, artan maliyetler sebebiyle 2027 yılında daha az Patriot füzesi teslim alınacak.

Birim fiyatı 5 milyon dolara yaklaştı

Belgelerdeki rakamlara göre, ABD ordusu için bir adet Patriot PAC-3 MSE füzesinin maliyeti 2022 yılından bu yana yüzde 30'un üzerinde artış kaydetti. 2023 mali yılında 3 milyon 825 bin dolar olan satın alma fiyatı, 2027 yılı projeksiyonlarında 4 milyon 988 bin dolara kadar yükseldi.
Maliyet artışlarının etkileri 2025 yılı siparişlerine de yansıdı. Ayrılan 885 milyon 700 bin dolarlık bütçeyle başlangıçta 230 adet mühimmat alınması planlanırken, fiyat güncellemesinin ardından teslim edilecek mühimmat sayısı 194’e geriledi. Bu partinin teslimatlarının Eylül 2027’de başlaması öngörülüyor.

Tedarik hedefi artarken stoklar azalıyor

Öte yandan, ABD’nin bu füzelere olan ihtiyacında ciddi bir artış yaşandığı belirtiliyor. Nisan 2025'te ABD Kara Kuvvetleri, toplam PAC-3 MSE tedarik hedefini 3 bin 376 adetten 13 bin 773 adede çıkararak yaklaşık dört katına yükseltmişti.
Ancak stoklardaki azalma baskı yaratmaya devam ediyor. ABD medyasında yer alan haberlere göre, İran'a yönelik operasyonlar sırasında mevcut mühimmatın yaklaşık yarısı kullanıldı. Ayrıca 2022'den bu yana Ukrayna'ya yapılan sevkiyatlar nedeniyle azalan stokların yenilenmesi süreci de sürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın ek sevkiyat taleplerine ilişkin yaptığı açıklamada Patriot mühimmatına ABD'nin kendi savunması için ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.

Maliyetleri düşürecek alternatif arayışı

Yüksek maliyetler karşısında ABD askeri yetkilileri daha ekonomik alternatiflere yöneliyor.
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll, bir yıl içinde daha düşük bütçeli seçeneklerin geliştirilmesini ve ilk prototiplerin altı ay içinde sunulmasını talep etti. Yeni geliştirilmesi planlanan füzelerin birim maliyetinin 250 bin doların altında olması hedefleniyor.
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