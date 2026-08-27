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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/ispanyada-tarihi-eser-soygunu-3-bin-yillik-hazine-4-dakikada-calindi-1108297336.html
İspanya'da tarihi eser soygunu: 3 bin yıllık hazine 4 dakikada çalındı
İspanya'da tarihi eser soygunu: 3 bin yıllık hazine 4 dakikada çalındı
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İspanya'nın Villena kentindeki müzede sergilenen ve Tunç Çağı'na tarihlenen yaklaşık 50 parçalık Villena Hazinesi'nin büyük bölümü, yalnızca 4 dakika süren... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T16:09+0300
2026-08-27T16:09+0300
yaşam
i̇spanya
müze
soygun
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İspanya'nın Alicante kentindeki Villena Müzesi'nde sergilenen, yaklaşık 3 bin yıllık Villena Hazinesi'nin büyük bölümü çalındı. Hırsızların müzeye girerek tarihi eserleri alması yalnızca yaklaşık 4 dakika sürdü.Belediye yetkilileri, müzenin alarmının yerel saatle 05.20'de devreye girdiğini, hırsızların ise 05.24'te binadan ayrıldığını açıkladı. Villena Belediye Başkanı Fulgencio Cerdán, hazinenin büyük bölümünün çalındığını belirterek olayın kent için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.50'den fazla tarihi eser bulunuyorduVillena Hazinesi, çoğunluğu altından oluşan 50'den fazla parçadan meydana geliyor. Koleksiyonda 29 bilezik, 11 kase ve 3 şişenin yanı sıra gümüş, demir ve kehribardan yapılmış çeşitli eserler bulunuyor.Yaklaşık MÖ 1000 yılına tarihlenen eserler, 1963'te arkeolog José María Soler tarafından Villena'da kurumuş bir nehir yatağında bulunan bir kabın içinde keşfedilmişti.Hazinenin tarihi ve kültürel değerinin hesaplanamayacağı belirtilirken, yalnızca içerdiği altının maddi değerinin yaklaşık 1.7 milyon euro olduğu ifade edildi.Hırsızlar müzeye pencereden girdiİspanyol yetkililere göre hırsızlar birkaç araçla müzeye geldi ve binaya muhtemelen bir pencereden girdi. Villena Belediyesi sözcüsü, müzedeki tüm güvenlik sistemlerinin devreye girdiğini ve olayda güvenlik sistemlerinde herhangi bir arıza yaşanmadığını belirtti.Hırsızlıktan kısa süre önce kentin spor merkezinde de bir alarmın çalıştığı bildirildi. Yetkililer, bu alarmın müze soygununa yönelik dikkat dağıtma amacıyla çıkarılmış olabileceği ihtimalini araştırıyor.Avrupa'da müze soygunlarıVillena Hazinesi'nin çalınması, Avrupa'da son dönemde müzeleri hedef alan dikkat çekici soygunların ardından geldi. Geçen yıl Paris'teki Louvre Müzesi'ne düzenlenen soygunda hırsızlar, yaklaşık 88 milyon avro değerindeki mücevherlerle 8 dakikadan kısa sürede kaçmıştı.İtalya'da da ağustos ayında Sicilya'daki bir müzeden Rönesans ressamı Antonello da Messina'nın dört eseri çalınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/norvec-kralinin-saglik-durumu-agirlasti-kraliyet-ailesi-programlarini-iptal-etti-1108292738.html
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i̇spanya, müze, soygun
i̇spanya, müze, soygun

İspanya'da tarihi eser soygunu: 3 bin yıllık hazine 4 dakikada çalındı

16:09 27.08.2026
© Fotoğraf / Museum of Villenaİspanya'da 3 bin yıllık altın hazine 4 dakikada çalındı
İspanya'da 3 bin yıllık altın hazine 4 dakikada çalındı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© Fotoğraf / Museum of Villena
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İspanya'nın Villena kentindeki müzede sergilenen ve Tunç Çağı'na tarihlenen yaklaşık 50 parçalık Villena Hazinesi'nin büyük bölümü, yalnızca 4 dakika süren operasyonla çalındı. Hazinenin altın parçalarının değerinin en az 1.7 milyon euro olduğu belirtiliyor.
İspanya'nın Alicante kentindeki Villena Müzesi'nde sergilenen, yaklaşık 3 bin yıllık Villena Hazinesi'nin büyük bölümü çalındı. Hırsızların müzeye girerek tarihi eserleri alması yalnızca yaklaşık 4 dakika sürdü.
Belediye yetkilileri, müzenin alarmının yerel saatle 05.20'de devreye girdiğini, hırsızların ise 05.24'te binadan ayrıldığını açıkladı. Villena Belediye Başkanı Fulgencio Cerdán, hazinenin büyük bölümünün çalındığını belirterek olayın kent için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

50'den fazla tarihi eser bulunuyordu

Villena Hazinesi, çoğunluğu altından oluşan 50'den fazla parçadan meydana geliyor. Koleksiyonda 29 bilezik, 11 kase ve 3 şişenin yanı sıra gümüş, demir ve kehribardan yapılmış çeşitli eserler bulunuyor.
Yaklaşık MÖ 1000 yılına tarihlenen eserler, 1963'te arkeolog José María Soler tarafından Villena'da kurumuş bir nehir yatağında bulunan bir kabın içinde keşfedilmişti.
Hazinenin tarihi ve kültürel değerinin hesaplanamayacağı belirtilirken, yalnızca içerdiği altının maddi değerinin yaklaşık 1.7 milyon euro olduğu ifade edildi.

Hırsızlar müzeye pencereden girdi

İspanyol yetkililere göre hırsızlar birkaç araçla müzeye geldi ve binaya muhtemelen bir pencereden girdi. Villena Belediyesi sözcüsü, müzedeki tüm güvenlik sistemlerinin devreye girdiğini ve olayda güvenlik sistemlerinde herhangi bir arıza yaşanmadığını belirtti.
Hırsızlıktan kısa süre önce kentin spor merkezinde de bir alarmın çalıştığı bildirildi. Yetkililer, bu alarmın müze soygununa yönelik dikkat dağıtma amacıyla çıkarılmış olabileceği ihtimalini araştırıyor.

Avrupa'da müze soygunları

Villena Hazinesi'nin çalınması, Avrupa'da son dönemde müzeleri hedef alan dikkat çekici soygunların ardından geldi. Geçen yıl Paris'teki Louvre Müzesi'ne düzenlenen soygunda hırsızlar, yaklaşık 88 milyon avro değerindeki mücevherlerle 8 dakikadan kısa sürede kaçmıştı.
İtalya'da da ağustos ayında Sicilya'daki bir müzeden Rönesans ressamı Antonello da Messina'nın dört eseri çalınmıştı.
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