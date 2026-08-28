https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/abd-meksika-ticaret-gorusmelerinde-peynir-anlasmazligi-1108320673.html
ABD-Meksika ticaret görüşmelerinde 'peynir' anlaşmazlığı
ABD-Meksika ticaret görüşmelerinde 'peynir' anlaşmazlığı
Sputnik Türkiye
ABD ile Meksika arasındaki ticaret görüşmelerinde bu kez peynir isimleri anlaşmazlık yarattı. Washington, Meksika'nın AB ile yaptığı anlaşmanın ardından ABD'li... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T14:47+0300
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ABD ile Meksika arasında devam eden ticaret görüşmelerinin gündemine peynir isimleri girdi. Reuters'a konuşan iki Meksikalı hükümet kaynağı, konunun müzakerelerde anlaşmazlık yarattığını söyledi.Tartışmanın merkezinde Meksika'nın mayısta Avrupa Birliği (AB) ile imzaladığı ticaret anlaşması bulunuyor. Anlaşma, belirli Avrupa bölgeleriyle özdeşleşen yüzlerce ürünün ismine özel koruma getiriyor.Parmesan kimin?AB, Parmigiano Reggiano, feta ve manchego gibi isimlerin üretildikleri bölgelerle bağlantılı olduğunu ve korunması gerektiğini savunuyor.ABD ise 'parmesan' ve 'feta' gibi bazı ifadelerin genel peynir isimleri olduğunu belirterek ABD'li üreticilerin bu isimleri kullanmaya devam etmesini istiyor.ABD Süt Ürünleri İhracat Konseyi Başkan Yardımcısı Jaime Castaneda, Meksika'nın kararına tepki göstererek ABD'li ve Meksikalı üreticilerin yaygın peynir isimlerini kullanabilmesi gerektiğini söyledi.Meksika ile AB arasındaki anlaşma henüz yürürlüğe girmedi. Avrupa Komisyonu ise anlaşmanın şartlarının değiştirilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.Milyar dolarlık pazarAnlaşmazlığın arkasında önemli bir ticaret hacmi bulunuyor. ABD, Meksika'ya yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık peynir ihraç ediyor. Meksika'da tüketilen peynirin yaklaşık yüzde 30'u ithal ürünlerden oluşuyor.Bazı Meksikalı peynir üreticileri ise AB ile yapılan anlaşmayı destekliyor. Üreticiler, ABD'den gelen düşük fiyatlı peynirlerin yerli üretimi zorladığını savunuyor.Peynir isimleri üzerindeki anlaşmazlık, ABD ile Meksika'nın ticaret anlaşması için yürüttüğü müzakerelerin devam ettiği dönemde gündeme geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/panama-kanalinda-rekor-tek-gecis-icin-53-milyon-dolar-1108314921.html
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abd, meksika, washington, avrupa birliği, avrupa komisyonu, peynir, ticaret
abd, meksika, washington, avrupa birliği, avrupa komisyonu, peynir, ticaret
ABD-Meksika ticaret görüşmelerinde 'peynir' anlaşmazlığı
ABD ile Meksika arasındaki ticaret görüşmelerinde bu kez peynir isimleri anlaşmazlık yarattı. Washington, Meksika'nın AB ile yaptığı anlaşmanın ardından ABD'li üreticilerin 'parmesan', 'feta' ve 'manchego' gibi peynir isimlerini kullanmasının kısıtlanmasına karşı çıkıyor.
ABD ile Meksika arasında devam eden ticaret görüşmelerinin gündemine peynir isimleri girdi. Reuters'a konuşan iki Meksikalı hükümet kaynağı, konunun müzakerelerde anlaşmazlık yarattığını söyledi.
Tartışmanın merkezinde Meksika'nın mayısta Avrupa Birliği (AB) ile imzaladığı ticaret anlaşması bulunuyor. Anlaşma, belirli Avrupa bölgeleriyle özdeşleşen yüzlerce ürünün ismine özel koruma getiriyor.
AB, Parmigiano Reggiano, feta ve manchego gibi isimlerin üretildikleri bölgelerle bağlantılı olduğunu ve korunması gerektiğini savunuyor.
ABD ise 'parmesan' ve 'feta' gibi bazı ifadelerin genel peynir isimleri olduğunu belirterek ABD'li üreticilerin bu isimleri kullanmaya devam etmesini istiyor.
ABD Süt Ürünleri İhracat Konseyi Başkan Yardımcısı Jaime Castaneda, Meksika'nın kararına tepki göstererek ABD'li ve Meksikalı üreticilerin yaygın peynir isimlerini kullanabilmesi gerektiğini söyledi.
Meksika ile AB arasındaki anlaşma henüz yürürlüğe girmedi. Avrupa Komisyonu ise anlaşmanın şartlarının değiştirilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.
Anlaşmazlığın arkasında önemli bir ticaret hacmi bulunuyor. ABD, Meksika'ya yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık peynir ihraç ediyor. Meksika'da tüketilen peynirin yaklaşık yüzde 30'u ithal ürünlerden oluşuyor.
Bazı Meksikalı peynir üreticileri ise AB ile yapılan anlaşmayı destekliyor. Üreticiler, ABD'den gelen düşük fiyatlı peynirlerin yerli üretimi zorladığını savunuyor.
Peynir isimleri üzerindeki anlaşmazlık, ABD ile Meksika'nın ticaret anlaşması için yürüttüğü müzakerelerin devam ettiği dönemde gündeme geldi.