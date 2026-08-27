https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/hamam-boceklerine-cip-ve-kamera-taktilar-afetlerde-kurtarma-gorevi-yapacaklar-1108285809.html

Hamam böceklerine çip ve kamera taktılar: Afetlerde kurtarma görevi yapacaklar

Hamam böceklerine çip ve kamera taktılar: Afetlerde kurtarma görevi yapacaklar

Sputnik Türkiye

Avustralya'daki araştırmacılar, deprem ve benzeri afetlerde enkaz altında kalan insanlara ulaşabilmesi için kamera ve minyatür enjeksiyon sistemleriyle... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T10:29+0300

2026-08-27T10:29+0300

2026-08-27T10:29+0300

yaşam

avustralya

queensland üniversitesi

araştırma

doğal afet

hamam böceği

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Avustralya'da bilim insanları, deprem ve diğer büyük afetlerde arama kurtarma ekiplerine destek olması amacıyla hamam böcekleri üzerinde çalışıyor.Queensland Üniversitesi ile Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden (UNSW) biyorobotik ve biyomedikal mühendisleri tarafından geliştirilen sistem, hamam böceklerinin doğal hareket kabiliyetini elektronik ekipmanlarla birleştiriyor."Paraborg" adı verilen böcekler, çöken binalar, mağaralar veya kurtarma ekiplerinin ulaşmasının çok tehlikeli olduğu dar ve enkazla dolu alanlara gönderilmek üzere tasarlanıyor.Kamera ve mini enjeksiyon sistemi taşıyorlarAraştırmacılar, Queensland'in kuzeyinde yaşayan dev oyuk kazan hamam böceği (Macropanesthia rhinoceros) türünü kullanıyor. Böceklerin üzerine hafif elektronik sistemler ve kameralar yerleştirilirken hedefe uzaktan etkinleştirilebilen özel otomatik enjeksiton sistemleri de eklendi.Böylece böceklerin enkaz altında mahsur kalan kişileri tespit etmesinin yanı sıra, ihtiyaç halinde acil tıbbi müdahale sağlayabilmesi hedefleniyor.Queensland Üniversitesi biyorobotik mühendisi Thang Vo-Doan, çalışmalarının böcekleri yalnızca hareket eden sensörler olmaktan çıkarıp küçük "ilk müdahale ekiplerine" dönüştürmeyi amaçladığını belirtti. Vo-Doan, "Birini bulduklarında gerçekten yardımcı olabilirler mi?" sorusundan yola çıktıklarını söyledi.Enjeksiyon testlerinde yüzde 95 başarıAraştırmacıların kavram kanıtlama testlerinde, hedefe 15 santimetre mesafe içinde gerçekleştirilen enjeksiyonlarda yüzde 95 başarı elde edildi.Böceğin hedefe ulaşması, doğru konumlanması ve enjeksiyonu gerçekleştirmesini kapsayan tüm süreç ise denemelerin yüzde 72'sinde başarıyla tamamlandı.Uzmanlar, en önemli mühendislik sorunlarından birinin böceklerin hedefe doğru ve dengeli şekilde konumlandırılması olduğunu söyledi. Araştırmacılardan biri, "Birçok insan dev bir hamam böceğinin kendisine doğru koşmasından hoşlanmayabilir. Ancak enkaz altında mahsursanız veya bir mağarada sıkıştıysanız ve yardıma ihtiyacınız varsa, bu yaşam ile ölüm arasındaki farkı yaratabilir" dedi.Araştırmacıların hedefi böceklerden bir ekip oluşturmakAraştırmacılar, böceklerin üzerine elektrot ve mikroçipler yerleştirilirken anestezi uygulandığını, donanımlar çıkarıldığında ise böceklerin diğer hamam böcekleri kadar yaşamaya devam ettiğini belirtiyor.Uzun vadede ekip, farklı görevleri yerine getiren çok sayıda hamam böceğinin bir arada kullanılmasını hedefliyor. Queensland Üniversitesi'nden Vo-Doan, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde siborg böceklerden oluşan kurtarma ekiplerinin gerçek acil durumlarda kullanılabileceğini umduklarını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/dunyada-bir-ilk-yapay-zeka-destekli-beyin-ameliyatinda-tumor-cikarildi-1108282118.html

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avustralya, queensland üniversitesi, araştırma, doğal afet, hamam böceği