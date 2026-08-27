https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/velilere-tse-ve-ce-uyarisi-merdiven-alti-urunlerde-kadmiyum-arsenik-gibi-agir-metaller-var--1108292903.html

Velilere TSE ve CE uyarısı: Merdiven altı ürünlerde kadmiyum, arsenik gibi ağır metaller var

Velilere TSE ve CE uyarısı: Merdiven altı ürünlerde kadmiyum, arsenik gibi ağır metaller var

Sputnik Türkiye

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde velilerin kırtasiye alışverişleri artarken, bu ürünlerdeki ağır metal ve kimyasal madde riskine karşı TSE ve CE işaretli... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T14:11+0300

2026-08-27T14:11+0300

2026-08-27T14:30+0300

yaşam

tse

türk standartları enstitüsü (tse)

okul

öğrenci

ekonomi

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Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, ailelerin kırtasiye ürünleri ve okul ihtiyaçlarına yönelik alışverişi de hız kazandı. Bu alandaki piyasa denetimleri yoğunlaşırken, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) de bu ürünlerin güvenliğini laboratuvar testleriyle garanti altına alıyor.Laboratuvarda test ediliyorTSE laboratuvarlarında gerçekleştirilen testlerde, öğrencilerin sıklıkla temas ettiği suluk, silgi, kalem, boya ve yapıştırıcı gibi ürünlerin ağır metal ve insan sağlığına zararlı kimyasal madde içerip içermediği kontrol ediliyor.Bu alışverişlerde, ürünün kalite ve güvenlik belgeleri yanında, etiketine, içeriğine, yaş sınırlaması bulunup bulunmadığına bakılması önem taşıyor.'Cilde temas eden ürünlerin dermatolojik testi yapılmış olmalı'TSE Enstrümantal Analiz Uzmanı İrem Çalış, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kırtasiye malzemesi alan velilerin, bu ürünlerin çocuk sağlığını etkilemeyecek kalitede olduğuna dikkat etmesi gerektiğini söyledi.Kırtasiye alışverişlerinde ambalajı bozulmamış, kokusuz ve menşei belli olan ürünlerin tercih edilmesinin önemli olduğunu bildiren Çalış, "TSE ve CE işaretlerine dikkat edilmeli. TSE işareti, kırtasiye ürünlerinin standartlara uygun, kaliteli ve uygun üretildiğini belgelerken, CE işareti Avrupa Birliği'nin güvenlik şartlarını sağladığını ifade eder. Bu iki işaret, kırtasiye ürünlerinin resmi kurumlarca incelendiğini ve çocukların sağlığını riske atacak herhangi bir madde içermediğini garanti altına alır." dedi.Çalış, standart dışı maddelerin, cilde temas ettiğinde veya solunum yoluyla alındığında sağlık sorunlarına neden olabileceğine işaret ederek, ciltle temas eden yüz boyaları, dövme kalemleri gibi ürünlerin dermatolojik testlerinin yapılmış olması gerektiğini belirtti.Merdiven altı ürün uyarısıMerdiven altı tabir edilen yerlerde satılan malzemelerin taşıdığı risklere dikkati çeken Çalış, şunları kaydetti:CE ne demek?CE belgesi (veya CE işareti), bir ürünün Avrupa Birliği'nin belirlediği temel sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartlarına uygun olduğunu gösteren resmi bir işaretlemedir.

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tse, türk standartları enstitüsü (tse), okul, öğrenci, ekonomi