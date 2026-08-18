https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/ukraynanin-kamu-borcu-ucup-gidiyor-meydan-olaylarindan-bu-yana-16-kat-artti-1108067164.html
Ukrayna'nın kamu borcu uçup gidiyor: Meydan olaylarından bu yana 16 kat arttı
Ukrayna'nın kamu borcu uçup gidiyor: Meydan olaylarından bu yana 16 kat arttı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Maliye Bakanlığı verilerine göre, ülkede 2013 yılı sonunda başlayan ve darbeyle sonuçlanan ‘Meydan’ olaylarından bu yana kamu borcu 16.2 kat artış... 18.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-18T07:53+0300
2026-08-18T07:58+0300
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Sputnik, Ukrayna Maliye Bakanlığı'nın istatistik verilerini inceleyerek, bu ülkenin kamu borcu ve devlet garantili borç stokunun rekor seviyelere ulaştığını ortaya çıkardı.Toplam borç 211 milyar doları aştıUkrayna Maliye Bakanlığı'nın bilgi notunda, 30 Haziran 2026 itibarıyla ülkenin devlet ve devlet garantili borcunun 9 trilyon 491 milyar grivna (yaklaşık 212 milyar dolar) seviyesine yükseldiği belirtildi.Böylelikle, 2013 yılının sonunda 585 milyar grivna seviyesinde olan toplam borç, aradan geçen süreçte 16.2 katına çıktı.Batı’dan ‘öz Kaynak’ uyarısıKiev yönetimi bütçe açıklarını büyük oranda dış finansman yardımlarıyla kapatmaya çalışıyor. Batılı ortaklar yeni yardım paketlerini uzun tartışmaların ardından onayladı. Müttefikler, Kiev'e kendi öz kaynaklarını bulma konusunda daha aktif olması gerektiği yönündeki uyarılarını artırdı.Süreç nasıl başlamıştı?Kasım 2013'te, dönemin hükümetinin, Avrupa Birliği ile Ortaklık Anlaşması imzalama sürecini askıya aldığını duyurması üzerine ülkede kitlesel protestolar başlamıştı.Kısa sürede hükümet ve başkanlık karşıtı gösterilere dönüşen olaylarda güvenlik güçleri ile protestocular arasındaki çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Siyasi krizin tırmanması üzerine protesto eylemleri darbeye dönüşerek 22 Şubat 2014'te Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç görevinden devrilmişti.
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ukrayna, kamu borcu, borç, maydan, maydan olayları, viktor yanukoviç, avrupa birliği, batı, sputnik
Ukrayna'nın kamu borcu uçup gidiyor: Meydan olaylarından bu yana 16 kat arttı
07:53 18.08.2026 (güncellendi: 07:58 18.08.2026)
Ukrayna Maliye Bakanlığı verilerine göre, ülkede 2013 yılı sonunda başlayan ve darbeyle sonuçlanan ‘Meydan’ olaylarından bu yana kamu borcu 16.2 kat artış gösterdi.
Sputnik, Ukrayna Maliye Bakanlığı'nın istatistik verilerini inceleyerek, bu ülkenin kamu borcu ve devlet garantili borç stokunun rekor seviyelere ulaştığını ortaya çıkardı.
Toplam borç 211 milyar doları aştı
Ukrayna Maliye Bakanlığı'nın bilgi notunda, 30 Haziran 2026 itibarıyla ülkenin devlet ve devlet garantili borcunun 9 trilyon 491 milyar grivna (yaklaşık 212 milyar dolar) seviyesine yükseldiği belirtildi.
Böylelikle, 2013 yılının sonunda 585 milyar grivna seviyesinde olan toplam borç, aradan geçen süreçte 16.2 katına çıktı.
Batı’dan ‘öz Kaynak’ uyarısı
Kiev yönetimi bütçe açıklarını büyük oranda dış finansman yardımlarıyla kapatmaya çalışıyor. Batılı ortaklar yeni yardım paketlerini uzun tartışmaların ardından onayladı. Müttefikler, Kiev'e kendi öz kaynaklarını bulma konusunda daha aktif olması gerektiği yönündeki uyarılarını artırdı.
Kasım 2013'te, dönemin hükümetinin, Avrupa Birliği ile Ortaklık Anlaşması imzalama sürecini askıya aldığını duyurması üzerine ülkede kitlesel protestolar başlamıştı.
Kısa sürede hükümet ve başkanlık karşıtı gösterilere dönüşen olaylarda güvenlik güçleri ile protestocular arasındaki çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Siyasi krizin tırmanması üzerine protesto eylemleri darbeye dönüşerek 22 Şubat 2014'te Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç görevinden devrilmişti.