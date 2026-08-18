https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/ukraynanin-kamu-borcu-ucup-gidiyor-meydan-olaylarindan-bu-yana-16-kat-artti-1108067164.html

Ukrayna'nın kamu borcu uçup gidiyor: Meydan olaylarından bu yana 16 kat arttı

Ukrayna'nın kamu borcu uçup gidiyor: Meydan olaylarından bu yana 16 kat arttı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Maliye Bakanlığı verilerine göre, ülkede 2013 yılı sonunda başlayan ve darbeyle sonuçlanan ‘Meydan’ olaylarından bu yana kamu borcu 16.2 kat artış... 18.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-18T07:53+0300

2026-08-18T07:53+0300

2026-08-18T07:58+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

kamu borcu

borç

maydan

maydan olayları

viktor yanukoviç

avrupa birliği

batı

sputnik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/10/1053912150_0:42:3491:2006_1920x0_80_0_0_f1b7f84a11ddd8803ff81bc5f17edae7.jpg

Sputnik, Ukrayna Maliye Bakanlığı'nın istatistik verilerini inceleyerek, bu ülkenin kamu borcu ve devlet garantili borç stokunun rekor seviyelere ulaştığını ortaya çıkardı.Toplam borç 211 milyar doları aştıUkrayna Maliye Bakanlığı'nın bilgi notunda, 30 Haziran 2026 itibarıyla ülkenin devlet ve devlet garantili borcunun 9 trilyon 491 milyar grivna (yaklaşık 212 milyar dolar) seviyesine yükseldiği belirtildi.Böylelikle, 2013 yılının sonunda 585 milyar grivna seviyesinde olan toplam borç, aradan geçen süreçte 16.2 katına çıktı.Batı’dan ‘öz Kaynak’ uyarısıKiev yönetimi bütçe açıklarını büyük oranda dış finansman yardımlarıyla kapatmaya çalışıyor. Batılı ortaklar yeni yardım paketlerini uzun tartışmaların ardından onayladı. Müttefikler, Kiev'e kendi öz kaynaklarını bulma konusunda daha aktif olması gerektiği yönündeki uyarılarını artırdı.Süreç nasıl başlamıştı?Kasım 2013'te, dönemin hükümetinin, Avrupa Birliği ile Ortaklık Anlaşması imzalama sürecini askıya aldığını duyurması üzerine ülkede kitlesel protestolar başlamıştı.Kısa sürede hükümet ve başkanlık karşıtı gösterilere dönüşen olaylarda güvenlik güçleri ile protestocular arasındaki çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Siyasi krizin tırmanması üzerine protesto eylemleri darbeye dönüşerek 22 Şubat 2014'te Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç görevinden devrilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/rus-buyukelciligi-londra-kievin-teror-saldirilarinin-suc-ortagi-olmustur-1108062719.html

ukrayna

maydan

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, kamu borcu, borç, maydan, maydan olayları, viktor yanukoviç, avrupa birliği, batı, sputnik