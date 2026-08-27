https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/narin-guran-cinayetinde-faili-mechul-basvurusu-reddedildi-1108290680.html

Narin Güran cinayetinde ‘faili meçhul’ başvurusu reddedildi

Narin Güran cinayetinde ‘faili meçhul’ başvurusu reddedildi

Sputnik Türkiye

Narin Güran cinayetinin “faili meçhul” kapsamında yeniden ele alınması için Güran ailesince yapılan başvuru reddedildi. Adli kaynaklar, olayın faillerinin... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T12:53+0300

2026-08-27T12:53+0300

2026-08-27T12:53+0300

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adalet bakanlığı

nevzat bahtiyar

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Narin Güran cinayetine ilişkin Güran ailesinin, dosyanın “faili meçhul” kapsamında yeniden ele alınması yönündeki başvurusu kabul edilmedi. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dosyanın bu kapsamda yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delile ulaşılamadı.Cinayetin ilk derece ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde değerlendirilerek karara bağlandığı, olayın faillerinin ise yargı kararlarıyla belirlendiği bildirildi.Üç sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezaları onanmıştıNarin Güran cinayetine ilişkin soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında “iştirak halinde kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verilmişti.Söz konusu cezalar Yargıtay 1. Ceza Dairesince onanmıştı.Bu nedenle cinayetin, failleri tespit edilememiş bir “faili meçhul” olay niteliğinde olmadığı açıklandı.Nevzat Bahtiyar’a 17 yıl hapis cezasıNevzat Bahtiyar hakkında ise ilk derece mahkemesince “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan mahkumiyet hükmü verilmişti.Bu hüküm Yargıtay tarafından, Bahtiyar’ın eyleminin “çocuğa karşı kasten öldürme suçuna yardım etme” niteliğinde olduğu gerekçesiyle bozulmuştu.Bozma kararının ardından gerçekleştirilen yeniden yargılamada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Nevzat Bahtiyar’ın “nitelikli kasten öldürme suçuna yardım” kapsamında 17 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vermişti.Adli kaynaklar: Cevabı aranan husus faillerin kim olduğu değilAdli kaynaklar, dosyada cevabı aranan hususların faillerin kim olduğundan ziyade, olayın içerisinde bulunan kişilerin suskunluğu nedeniyle cinayetin hangi saikle ve bütün ayrıntılarıyla nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin olduğunu bildirdi.Bu çerçevede Narin Güran cinayetinin, failleri tespit edilememiş bir “faili meçhul” olay olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi.Ailenin iddia ve talepleri incelendiAdalet Bakanlığı bünyesinde, geçmiş yıllarda faili belirlenemeyen suçların yeniden araştırılması amacıyla Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından Güran ailesi ve başvuruda bulunan kişiler, Narin Güran dosyasının da bu çalışmalar kapsamında değerlendirilmesini talep etti.Adalet Bakanlığı, başvuruları dosyada mahkumiyet hükümleri bulunduğu gerekçesiyle peşinen reddetmedi. İleri sürülen iddialar ile yeni olduğu belirtilen hususların değerlendirilmesi sağlandı.Alternatif senaryolar ve deliller karşılaştırıldıBu kapsamda aile fertleri ve başvuruda bulunan kişiler dinlendi. İleri sürülen tezler, alternatif olay senaryoları ve diğer iddialar; soruşturma ve kovuşturma dosyasındaki deliller, teknik incelemeler, bilirkişi raporları ve yargı kararlarıyla karşılaştırılarak ayrıntılı biçimde incelendi.Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Narin Güran cinayetinin “faili meçhul” olduğunu ortaya koyan veya dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kapsamında yeniden ele alınmasını gerektirecek yeni ve somut bir delile ulaşılamadığı belirtildi.Bunun üzerine Güran ailesinin dosyanın “faili meçhul” kapsamında yeniden değerlendirilmesi yönündeki başvurusu reddedildi.

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narin güran, adalet bakanlığı, nevzat bahtiyar, yüksel güran