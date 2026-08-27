https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/turkiyede-ortalama-konut-fiyati-belli-oldu-il-il-konut-fiyatlari-ne-1108280741.html

Türkiye'de ortalama konut fiyatı belli oldu: Ev fiyatlarının en yüksek olduğu 5 il

Türkiye'de ortalama konut fiyatı belli oldu: Ev fiyatlarının en yüksek olduğu 5 il

Sputnik Türkiye

Emlakjet ve Endeksa iş birliğiyle hazırlanan Temmuz 2026 konut raporuna göre Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon 212 bin TL'ye ulaştı. Zirvede 11,3... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T08:47+0300

2026-08-27T08:47+0300

2026-08-27T08:51+0300

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Türkiye genelinde ortalama konut satış fiyatı 5 milyon 212 bin 875 TL'ye, ortalama metrekare satış fiyatı ise 41 bin 703 TL'ye yükseldi. Emlakjet'in Endeksa verileri doğrultusunda hazırladığı Temmuz 2026 konut değer raporu, gayrimenkul piyasasındaki güncel tabloyu ve bölgesel fiyat değişimlerini ortaya koydu.Verilere göre konut metrekare fiyatları son bir yılda nominal olarak yüzde 23,3 yükselirken, enflasyondan arındırılmış yıllık değişim ise yüzde -6,6 seviyesinde kaldı. Fiyatlar Türk lirası bazında artışını sürdürse de yıllık bazda genel enflasyon oranının gerisinde seyretti. Aylık bazda ise temmuz ayında metrekare fiyatları nominal olarak yüzde 1,9, reel olarak yüzde 0,5 artış kaydetti.Zirve değişmedi: Muğla fiyatta türkiye ortalamasını i̇kiye katladıTemmuz 2026 itibarıyla hem metrekare hem de toplam birim fiyatında Türkiye'nin en pahalı şehri açık ara farkla Muğla oldu. Muğla'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 87 bin 244 TL'ye ulaşırken, ildeki ortalama konut fiyatı 11 milyon 341 bin 720 TL olarak kaydedildi. Bu rakam, Türkiye genel ortalamasının iki katını aştı.Metrekare satış fiyatında Muğla'yı 65 bin 78 TL ile İstanbul, 55 bin 495 TL ile Antalya, 53 bin 974 TL ile İzmir ve 53 bin 387 TL ile Çanakkale izledi. Ortalama konut satış bedelinde ise Muğla'nın ardından 7 milyon 158 bin TL ile İstanbul ve 6 milyon 894 bin TL ile Aydın sıralandı.Büyükşehirlerde son durum: İstanbul ve Ankara'da metrekare kaç TL?Türkiye'nin nüfus bakımından en büyük beş ilinde konut fiyatları ve metrekare değerleri şu şekilde şekillendi:Beş büyük il arasında yıllık bazda metrekare fiyat artışında yüzde 28,7 ile Ankara ilk sırada yer alırken, başkenti yüzde 26,5 ile İstanbul ve yüzde 25,8 ile Antalya takip etti.Yıllık artışta Ordu sürprizi: Reel kazanç sağlayan tek i̇lEn fazla satış yapılan 30 il incelendiğinde, yıllık metrekare fiyat artışında yüzde 32,4 ile Ordu zirveye yerleşti. Ordu'yu yüzde 28,7 ile Ankara, yüzde 28,5 ile Kocaeli, yüzde 27,1 ile Denizli ve yüzde 26,9 ile Elazığ izledi.Enflasyondan arındırılmış yıllık değişimde de Ordu, yüzde 0,4 reel artış yakalayarak 30 il arasında pozitif bölgede yer alabilen tek şehir oldu. Büyükşehirler arasında ise Ankara yüzde -2,5 ve Kocaeli yüzde -2,6 ile reel kaybın en sınırlı kaldığı iller olarak öne çıktı.Temmuz ayında 123 bin konut satıldıTÜİK konut satış istatistikleri verilerine göre Türkiye genelinde temmuz ayında toplam 123 bin 603 konut satışı gerçekleşti. Konut satış adetleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 gerileme gösterse de fiyatlardaki yukarı yönlü nominal seyir korundu.En yüksek konut satış hacmi 22 bin 594 adet ile İstanbul'da görülürken; megakenti 9 bin 640 satışla Ankara, 6 bin 547 satışla İzmir, 6 bin 305 satışla Antalya ve 3 bin 897 satışla Bursa izledi.

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