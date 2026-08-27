https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/trump-sigir-eti-kotasini-yukselti-artan-arz-sorunlari-1108278369.html
Trump, sığır eti kotasını yükselti: 'Artan arz sorunları'
Trump, sığır eti kotasını yükselti: 'Artan arz sorunları'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, artan arz sorunları nedeniyle sığır eti ithalat kotasını 1 Eylül’den itibaren 90 gün boyunca 300 bin tona kadar yükseltti. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın yağsız sığır eti kırpıntılarının ithalatına uygulanan tercihli kotayı geçici olarak artıran bir bildiri imzaladığını açıkladı.Beyaz Saray açıklamasında, ABD'deki sığır sürüsü sayısının son 75 yılın en düşük seviyesine inmesi, kuraklık, orman yangınları ve parazit salgını nedeniyle Meksika'dan canlı hayvan ithalatına getirilen kısıtlamalar gibi arzı daraltan unsurlara değinilirken, buna karşılık ülkede sığır etine artan talebin fiyatları yukarı çektiği kaydedildi.Belgede, sığır eti ithalatı tarife kotasının miktarının geçici olarak 90 günde 300 bin ton artırıldığı kaydedildi. Beyaz Saray, uygulamanın ithal sığır etinin fiyatının yüzde 25 indirimle sunulmasını teşvik edeceğini kaydetti.Belgelerde, kotanın 'ilk gelen ilk alır' esasına göre dağıtılacağı belirtilirken,söz konusu etin hangi ülkelerden ithal edileceğine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/abdde-ulusal-acil-durum-ilan-edildi-elektrik-sebekesi-sistemlerine-yonelik-olagandisi-ve-olaganustu-1108278131.html
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abd, donald trump, sığır eti
abd, donald trump, sığır eti
Trump, sığır eti kotasını yükselti: 'Artan arz sorunları'
ABD Başkanı Donald Trump, artan arz sorunları nedeniyle sığır eti ithalat kotasını 1 Eylül’den itibaren 90 gün boyunca 300 bin tona kadar yükseltti.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın yağsız sığır eti kırpıntılarının ithalatına uygulanan tercihli kotayı geçici olarak artıran bir bildiri imzaladığını açıkladı.
Beyaz Saray açıklamasında, ABD'deki sığır sürüsü sayısının son 75 yılın en düşük seviyesine inmesi, kuraklık, orman yangınları ve parazit salgını nedeniyle Meksika'dan canlı hayvan ithalatına getirilen kısıtlamalar gibi arzı daraltan unsurlara değinilirken, buna karşılık ülkede sığır etine artan talebin fiyatları yukarı çektiği kaydedildi.
Belgede, sığır eti ithalatı tarife kotasının miktarının geçici olarak 90 günde 300 bin ton artırıldığı kaydedildi. Beyaz Saray, uygulamanın ithal sığır etinin fiyatının yüzde 25 indirimle sunulmasını teşvik edeceğini kaydetti.
Belgelerde, kotanın 'ilk gelen ilk alır' esasına göre dağıtılacağı belirtilirken,söz konusu etin hangi ülkelerden ithal edileceğine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.