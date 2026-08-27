https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/abdde-ulusal-acil-durum-ilan-edildi-elektrik-sebekesi-sistemlerine-yonelik-olagandisi-ve-olaganustu-1108278131.html
ABD'de 'ulusal acil durum' ilan edildi: 'Elektrik şebekesi sistemlerine yönelik olağandışı ve olağanüstü yabancı tehdit'
ABD'de 'ulusal acil durum' ilan edildi: 'Elektrik şebekesi sistemlerine yönelik olağandışı ve olağanüstü yabancı tehdit'
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ABD Başkanı Donald Trump, yabancı kaynaklı sabotaj ve siber saldırı tehditlerine karşı ülkenin elektrik şebekesini korumak amacıyla ulusal acil durum ilan... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T03:42+0300
2026-08-27T03:42+0300
2026-08-27T03:42+0300
dünya
abd
donald trump
beyaz saray
ulusal acil durum
ulusal acil durum i̇lanı
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, sabotaj girişimleri ve siber saldırılar da dahil olmak üzere yabancı tehditlerden elektrik sistemini korumak için ulusal acil durum ilan emrini imzaladı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Kararname, ABD elektrik şebekesinin istikrarına izinsiz erişim veya kesinti riski oluşturması halinde yabancı menşeli elektrik ekipmanlarının yanı sıra kritik yazılım ve dijital bileşenlerin satın alınmasını, ithal edilmesini, transferini veya kurulumunu yasaklıyor.Trump ayrıca kararında, ABD Enerji Bakanı Chris Wright’a ve diğer ilgili kurumların yöneticilerine, kısıtlamaların uygulanmasına yönelik düzenlemeler hazırlama, yasağa tabi yabancı tedarikçileri belirleme ve halihazırda kullanılan ithal ekipmanların çalışmaya devam etmesine ilişkin kuralları oluşturma talimatı verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/abd-enerji-bakani-wright-irana-zenginlestirilmis-uranyum-yakiti-tedarik-etmeye-haziriz-1108275390.html
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abd, donald trump, beyaz saray, ulusal acil durum, ulusal acil durum i̇lanı
abd, donald trump, beyaz saray, ulusal acil durum, ulusal acil durum i̇lanı
ABD'de 'ulusal acil durum' ilan edildi: 'Elektrik şebekesi sistemlerine yönelik olağandışı ve olağanüstü yabancı tehdit'
ABD Başkanı Donald Trump, yabancı kaynaklı sabotaj ve siber saldırı tehditlerine karşı ülkenin elektrik şebekesini korumak amacıyla ulusal acil durum ilan etti.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, sabotaj girişimleri ve siber saldırılar da dahil olmak üzere yabancı tehditlerden elektrik sistemini korumak için ulusal acil durum ilan emrini imzaladı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Kararname, yurt dışında üretilen ve ulusal güvenlik açısından zafiyet oluşturabilecek elektrik şebekesi sistemlerine yönelik olağandışı ve olağanüstü yabancı tehdit nedeniyle, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası ve Ulusal Acil Durumlar Yasası kapsamında ulusal acil durum ilan ediyor.”
Kararname, ABD elektrik şebekesinin istikrarına izinsiz erişim veya kesinti riski oluşturması halinde yabancı menşeli elektrik ekipmanlarının yanı sıra kritik yazılım ve dijital bileşenlerin satın alınmasını, ithal edilmesini, transferini veya kurulumunu yasaklıyor.
Trump ayrıca kararında, ABD Enerji Bakanı Chris Wright’a ve diğer ilgili kurumların yöneticilerine, kısıtlamaların uygulanmasına yönelik düzenlemeler hazırlama, yasağa tabi yabancı tedarikçileri belirleme ve halihazırda kullanılan ithal ekipmanların çalışmaya devam etmesine ilişkin kuralları oluşturma talimatı verdi.