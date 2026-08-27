https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/svr-baskani-nariskin-cia-direktoru-ratcliffe-ile-moskovada-gorustugunu-dogruladi-1108289256.html
SVR Başkanı Narışkin, CIA Direktörü Ratcliffe ile Moskova'da görüştüğünü doğruladı
SVR Başkanı Narışkin, CIA Direktörü Ratcliffe ile Moskova'da görüştüğünü doğruladı
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Narışkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Ratcliffe ile Moskova'da bir araya geldiğini... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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SVR Başkanı Sergey Narışkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, CIA Direktörü John Ratcliffe ile gerçekleştirdiği temasa ilişkin detayları paylaştı.Görüşmenin çalışma formatında gerçekleştiğini belirten Narışkin, bu tür temasların istihbarat kurumlarının rutin faaliyetleri arasında yer aldığını ifade etti.Görüşmenin içeriğine ilişkin değerlendirmede bulunan Narışkin, "Görüşmede istihbarat servislerinin yetki alanına giren bir dizi konuyu ele aldık. Bildiğiniz üzere istihbarat servislerinin yetki alanı oldukça hassas ve özel bir nitelik taşıyor" şeklinde konuştu.Özel servislerin yöneticileri arasındaki yüz yüze veya çevrim içi temasların işlerinin bir parçası olduğunu vurgulayan SVR Başkanı, dünyanın farklı kıtalarından istihbarat kurumlarının başkanlarıyla neredeyse her hafta bir araya geldiğini kaydetti.CIA Direktörü John Ratcliffe'in 25 Ağustos'ta gerçekleştirdiği Moskova ziyaretine ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov söz konusu ziyaretin istihbarat birimleri arasındaki temaslar kapsamında düzenlendiğini ve yapılan görüşmeler hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusyadan-batiya-uyari-ukraynadaki-yabanci-birlikler-mesru-hedef-olacak-1108288664.html
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rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), sergey narışkin, abd, cia, john ratcliffe
rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), sergey narışkin, abd, cia, john ratcliffe
SVR Başkanı Narışkin, CIA Direktörü Ratcliffe ile Moskova'da görüştüğünü doğruladı
12:08 27.08.2026 (güncellendi: 12:10 27.08.2026)
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Narışkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Ratcliffe ile Moskova'da bir araya geldiğini doğrulayarak, görüşmede istihbarat servislerinin yetki alanındaki konuların ele alındığını belirtti.
SVR Başkanı Sergey Narışkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, CIA Direktörü John Ratcliffe ile gerçekleştirdiği temasa ilişkin detayları paylaştı.
Görüşmenin çalışma formatında gerçekleştiğini belirten Narışkin, bu tür temasların istihbarat kurumlarının rutin faaliyetleri arasında yer aldığını ifade etti.
Görüşmenin içeriğine ilişkin değerlendirmede bulunan Narışkin, "Görüşmede istihbarat servislerinin yetki alanına giren bir dizi konuyu ele aldık. Bildiğiniz üzere istihbarat servislerinin yetki alanı oldukça hassas ve özel bir nitelik taşıyor" şeklinde konuştu.
Özel servislerin yöneticileri arasındaki yüz yüze veya çevrim içi temasların işlerinin bir parçası olduğunu vurgulayan SVR Başkanı, dünyanın farklı kıtalarından istihbarat kurumlarının başkanlarıyla neredeyse her hafta bir araya geldiğini kaydetti.
CIA Direktörü John Ratcliffe'in 25 Ağustos'ta gerçekleştirdiği Moskova ziyaretine ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov söz konusu ziyaretin istihbarat birimleri arasındaki temaslar kapsamında düzenlendiğini ve yapılan görüşmeler hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini aktardı.