Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/svr-baskani-nariskin-cia-direktoru-ratcliffe-ile-moskovada-gorustugunu-dogruladi-1108289256.html
SVR Başkanı Narışkin, CIA Direktörü Ratcliffe ile Moskova'da görüştüğünü doğruladı
SVR Başkanı Narışkin, CIA Direktörü Ratcliffe ile Moskova'da görüştüğünü doğruladı
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Narışkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Ratcliffe ile Moskova'da bir araya geldiğini... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T12:08+0300
2026-08-27T12:10+0300
dünya
rusya
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
sergey narışkin
abd
cia
john ratcliffe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082578115_0:119:3218:1929_1920x0_80_0_0_4c4e536adc4ef7dd00477d7498d32120.jpg
SVR Başkanı Sergey Narışkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, CIA Direktörü John Ratcliffe ile gerçekleştirdiği temasa ilişkin detayları paylaştı.Görüşmenin çalışma formatında gerçekleştiğini belirten Narışkin, bu tür temasların istihbarat kurumlarının rutin faaliyetleri arasında yer aldığını ifade etti.Görüşmenin içeriğine ilişkin değerlendirmede bulunan Narışkin, "Görüşmede istihbarat servislerinin yetki alanına giren bir dizi konuyu ele aldık. Bildiğiniz üzere istihbarat servislerinin yetki alanı oldukça hassas ve özel bir nitelik taşıyor" şeklinde konuştu.Özel servislerin yöneticileri arasındaki yüz yüze veya çevrim içi temasların işlerinin bir parçası olduğunu vurgulayan SVR Başkanı, dünyanın farklı kıtalarından istihbarat kurumlarının başkanlarıyla neredeyse her hafta bir araya geldiğini kaydetti.CIA Direktörü John Ratcliffe'in 25 Ağustos'ta gerçekleştirdiği Moskova ziyaretine ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov söz konusu ziyaretin istihbarat birimleri arasındaki temaslar kapsamında düzenlendiğini ve yapılan görüşmeler hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusyadan-batiya-uyari-ukraynadaki-yabanci-birlikler-mesru-hedef-olacak-1108288664.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082578115_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_eb9a172ea802d19f0a2f796e6adf8c3b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), sergey narışkin, abd, cia, john ratcliffe
rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), sergey narışkin, abd, cia, john ratcliffe

SVR Başkanı Narışkin, CIA Direktörü Ratcliffe ile Moskova'da görüştüğünü doğruladı

12:08 27.08.2026 (güncellendi: 12:10 27.08.2026)
© Sputnik / Кирилл КаллиниковRusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Abone ol
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Narışkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Ratcliffe ile Moskova'da bir araya geldiğini doğrulayarak, görüşmede istihbarat servislerinin yetki alanındaki konuların ele alındığını belirtti.
SVR Başkanı Sergey Narışkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, CIA Direktörü John Ratcliffe ile gerçekleştirdiği temasa ilişkin detayları paylaştı.
Görüşmenin çalışma formatında gerçekleştiğini belirten Narışkin, bu tür temasların istihbarat kurumlarının rutin faaliyetleri arasında yer aldığını ifade etti.
Görüşmenin içeriğine ilişkin değerlendirmede bulunan Narışkin, "Görüşmede istihbarat servislerinin yetki alanına giren bir dizi konuyu ele aldık. Bildiğiniz üzere istihbarat servislerinin yetki alanı oldukça hassas ve özel bir nitelik taşıyor" şeklinde konuştu.
Özel servislerin yöneticileri arasındaki yüz yüze veya çevrim içi temasların işlerinin bir parçası olduğunu vurgulayan SVR Başkanı, dünyanın farklı kıtalarından istihbarat kurumlarının başkanlarıyla neredeyse her hafta bir araya geldiğini kaydetti.
CIA Direktörü John Ratcliffe'in 25 Ağustos'ta gerçekleştirdiği Moskova ziyaretine ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov söz konusu ziyaretin istihbarat birimleri arasındaki temaslar kapsamında düzenlendiğini ve yapılan görüşmeler hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini aktardı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya’dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki yabancı birlikler meşru hedef olacak
11:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала