https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/svr-baskani-nariskin-cia-direktoru-ratcliffe-ile-moskovada-gorustugunu-dogruladi-1108289256.html

SVR Başkanı Narışkin, CIA Direktörü Ratcliffe ile Moskova'da görüştüğünü doğruladı

SVR Başkanı Narışkin, CIA Direktörü Ratcliffe ile Moskova'da görüştüğünü doğruladı

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Narışkin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Ratcliffe ile Moskova'da bir araya geldiğini... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T12:08+0300

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SVR Başkanı Sergey Narışkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, CIA Direktörü John Ratcliffe ile gerçekleştirdiği temasa ilişkin detayları paylaştı.Görüşmenin çalışma formatında gerçekleştiğini belirten Narışkin, bu tür temasların istihbarat kurumlarının rutin faaliyetleri arasında yer aldığını ifade etti.Görüşmenin içeriğine ilişkin değerlendirmede bulunan Narışkin, "Görüşmede istihbarat servislerinin yetki alanına giren bir dizi konuyu ele aldık. Bildiğiniz üzere istihbarat servislerinin yetki alanı oldukça hassas ve özel bir nitelik taşıyor" şeklinde konuştu.Özel servislerin yöneticileri arasındaki yüz yüze veya çevrim içi temasların işlerinin bir parçası olduğunu vurgulayan SVR Başkanı, dünyanın farklı kıtalarından istihbarat kurumlarının başkanlarıyla neredeyse her hafta bir araya geldiğini kaydetti.CIA Direktörü John Ratcliffe'in 25 Ağustos'ta gerçekleştirdiği Moskova ziyaretine ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov söz konusu ziyaretin istihbarat birimleri arasındaki temaslar kapsamında düzenlendiğini ve yapılan görüşmeler hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini aktardı.

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