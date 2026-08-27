https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/timothy-ashe-cumhurbaskanina-hakaret-sorusturmasi-1108298904.html
Timothy Ash'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması
Timothy Ash'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması
Sputnik Türkiye
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında, Muğla'da katıldığı bir toplantıda Cumhurbaşkanı'na yönelik sarf ettiği sözler... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T17:20+0300
2026-08-27T17:20+0300
2026-08-27T17:20+0300
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muğla
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
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İngiliz ekonomist Timothy Ash'in Muğla'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmaya ilişkin görüntülerin basına yansımasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.Başsavcılık, Ash hakkında toplantı sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/cumhurbaskani-erdogan-uskudarda-esnafi-ziyaret-etti-1108295315.html
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timothy ash, muğla, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
timothy ash, muğla, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
Timothy Ash'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında, Muğla'da katıldığı bir toplantıda Cumhurbaşkanı'na yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı.
İngiliz ekonomist Timothy Ash'in Muğla'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmaya ilişkin görüntülerin basına yansımasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Başsavcılık, Ash hakkında toplantı sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.