https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/timothy-ashe-cumhurbaskanina-hakaret-sorusturmasi-1108298904.html

Timothy Ash'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Timothy Ash'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Sputnik Türkiye

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında, Muğla'da katıldığı bir toplantıda Cumhurbaşkanı'na yönelik sarf ettiği sözler... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T17:20+0300

2026-08-27T17:20+0300

2026-08-27T17:20+0300

türki̇ye

timothy ash

muğla

bakırköy cumhuriyet başsavcılığı

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

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İngiliz ekonomist Timothy Ash'in Muğla'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmaya ilişkin görüntülerin basına yansımasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.Başsavcılık, Ash hakkında toplantı sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/cumhurbaskani-erdogan-uskudarda-esnafi-ziyaret-etti-1108295315.html

türki̇ye

muğla

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timothy ash, muğla, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan