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Rusya’dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki yabancı birlikler meşru hedef olacak
Rusya’dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki yabancı birlikler meşru hedef olacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'da konuşlandırılması planlanan yabancı askeri birliklerin Rusya için meşru hedef sayılacağını ve bu adımın... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-27T11:52+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ukrayna'da görev yapması öngörülen yabancı askeri unsurlara ilişkin Moskova'nın tutumunu yineledi.Zaharova, ‘Gönüllüler Koalisyonu’ tarafından ateşkesin denetlenmesi gerekçesiyle Ukrayna'da çok uluslu bir güç oluşturulması yönündeki karara değinerek, bu hamleyi Avrupa NATO ülkelerinin çatışmaya daha fazla dahil olma çabası olarak nitelendirdi.‘Sorumluluk gerilimi tırmandıran batılı siyasilerde’Özel askeri harekatın yürütülmesine ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına engel olacak her türlü yabancı varlığın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Zaharova, şu ifadeleri kullandı:‘Fransa, Almanya ve İngiltere krizden besleniyor’Sözcü Zaharova; Fransa, Almanya ve İngiltere liderlerinin süreçteki tutumunu eleştirerek, bu ülkelerin Ukrayna krizini körüklemeye devam ettiğini söyledi.Geçtiğimiz günlerde İngiltere tarafından yapılan açıklamada, olası bir ateşkes anlaşmasının ardından Ukrayna'da konuşlandırılmak üzere ‘Gönüllüler Koalisyonu’ bünyesinde askeri tatbikatlar düzenleneceği ifade edilmişti.
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Rusya’dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki yabancı birlikler meşru hedef olacak
11:50 27.08.2026 (güncellendi: 11:52 27.08.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'da konuşlandırılması planlanan yabancı askeri birliklerin Rusya için meşru hedef sayılacağını ve bu adımın tırmanmayı daha da artıracağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ukrayna'da görev yapması öngörülen yabancı askeri unsurlara ilişkin Moskova'nın tutumunu yineledi.
Zaharova, ‘Gönüllüler Koalisyonu’ tarafından ateşkesin denetlenmesi gerekçesiyle Ukrayna'da çok uluslu bir güç oluşturulması yönündeki karara değinerek, bu hamleyi Avrupa NATO ülkelerinin çatışmaya daha fazla dahil olma çabası olarak nitelendirdi.
‘Sorumluluk gerilimi tırmandıran batılı siyasilerde’
Özel askeri harekatın yürütülmesine ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına engel olacak her türlü yabancı varlığın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Zaharova, şu ifadeleri kullandı:
"Ukrayna'da özel askeri harekatın yürütülmesini ve kalıcı bir çözüme varılmasını engelleyen tüm yabancı birlikler kesinlikle kabul edilemezdir ve meşru askeri hedef haline gelecektir. Bunun sorumluluğu, gerilimi daha da tırmandırma kararı alan Batılı siyasetçilere aittir.”
‘Fransa, Almanya ve İngiltere krizden besleniyor’
Sözcü Zaharova; Fransa, Almanya ve İngiltere liderlerinin süreçteki tutumunu eleştirerek, bu ülkelerin Ukrayna krizini körüklemeye devam ettiğini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde İngiltere tarafından yapılan açıklamada, olası bir ateşkes anlaşmasının ardından Ukrayna'da konuşlandırılmak üzere ‘Gönüllüler Koalisyonu’ bünyesinde askeri tatbikatlar düzenleneceği ifade edilmişti.