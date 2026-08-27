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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusyadan-batiya-uyari-ukraynadaki-yabanci-birlikler-mesru-hedef-olacak-1108288664.html
Rusya’dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki yabancı birlikler meşru hedef olacak
Rusya’dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki yabancı birlikler meşru hedef olacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'da konuşlandırılması planlanan yabancı askeri birliklerin Rusya için meşru hedef sayılacağını ve bu adımın... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
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rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
ukrayna
batı
avrupa
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gönüllüler koalisyonu
fransa
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ukrayna'da görev yapması öngörülen yabancı askeri unsurlara ilişkin Moskova'nın tutumunu yineledi.Zaharova, ‘Gönüllüler Koalisyonu’ tarafından ateşkesin denetlenmesi gerekçesiyle Ukrayna'da çok uluslu bir güç oluşturulması yönündeki karara değinerek, bu hamleyi Avrupa NATO ülkelerinin çatışmaya daha fazla dahil olma çabası olarak nitelendirdi.‘Sorumluluk gerilimi tırmandıran batılı siyasilerde’Özel askeri harekatın yürütülmesine ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına engel olacak her türlü yabancı varlığın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Zaharova, şu ifadeleri kullandı:‘Fransa, Almanya ve İngiltere krizden besleniyor’Sözcü Zaharova; Fransa, Almanya ve İngiltere liderlerinin süreçteki tutumunu eleştirerek, bu ülkelerin Ukrayna krizini körüklemeye devam ettiğini söyledi.Geçtiğimiz günlerde İngiltere tarafından yapılan açıklamada, olası bir ateşkes anlaşmasının ardından Ukrayna'da konuşlandırılmak üzere ‘Gönüllüler Koalisyonu’ bünyesinde askeri tatbikatlar düzenleneceği ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-tum-hatlarda-ilerliyoruz-1108285320.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, batı, avrupa, nato, gönüllüler koalisyonu, fransa, i̇ngiltere, almanya

Rusya’dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki yabancı birlikler meşru hedef olacak

11:50 27.08.2026 (güncellendi: 11:52 27.08.2026)
© Rusya Dışişleri Bakanlığı basın dairesiRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© Rusya Dışişleri Bakanlığı basın dairesi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'da konuşlandırılması planlanan yabancı askeri birliklerin Rusya için meşru hedef sayılacağını ve bu adımın tırmanmayı daha da artıracağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ukrayna'da görev yapması öngörülen yabancı askeri unsurlara ilişkin Moskova'nın tutumunu yineledi.
Zaharova, ‘Gönüllüler Koalisyonu’ tarafından ateşkesin denetlenmesi gerekçesiyle Ukrayna'da çok uluslu bir güç oluşturulması yönündeki karara değinerek, bu hamleyi Avrupa NATO ülkelerinin çatışmaya daha fazla dahil olma çabası olarak nitelendirdi.

‘Sorumluluk gerilimi tırmandıran batılı siyasilerde’

Özel askeri harekatın yürütülmesine ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına engel olacak her türlü yabancı varlığın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Zaharova, şu ifadeleri kullandı:
"Ukrayna'da özel askeri harekatın yürütülmesini ve kalıcı bir çözüme varılmasını engelleyen tüm yabancı birlikler kesinlikle kabul edilemezdir ve meşru askeri hedef haline gelecektir. Bunun sorumluluğu, gerilimi daha da tırmandırma kararı alan Batılı siyasetçilere aittir.”

‘Fransa, Almanya ve İngiltere krizden besleniyor’

Sözcü Zaharova; Fransa, Almanya ve İngiltere liderlerinin süreçteki tutumunu eleştirerek, bu ülkelerin Ukrayna krizini körüklemeye devam ettiğini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde İngiltere tarafından yapılan açıklamada, olası bir ateşkes anlaşmasının ardından Ukrayna'da konuşlandırılmak üzere ‘Gönüllüler Koalisyonu’ bünyesinde askeri tatbikatlar düzenleneceği ifade edilmişti.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
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