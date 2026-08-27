https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusyadan-batiya-uyari-ukraynadaki-yabanci-birlikler-mesru-hedef-olacak-1108288664.html

Rusya’dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki yabancı birlikler meşru hedef olacak

Rusya’dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki yabancı birlikler meşru hedef olacak

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'da konuşlandırılması planlanan yabancı askeri birliklerin Rusya için meşru hedef sayılacağını ve bu adımın... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T11:50+0300

2026-08-27T11:50+0300

2026-08-27T11:52+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ukrayna'da görev yapması öngörülen yabancı askeri unsurlara ilişkin Moskova'nın tutumunu yineledi.Zaharova, ‘Gönüllüler Koalisyonu’ tarafından ateşkesin denetlenmesi gerekçesiyle Ukrayna'da çok uluslu bir güç oluşturulması yönündeki karara değinerek, bu hamleyi Avrupa NATO ülkelerinin çatışmaya daha fazla dahil olma çabası olarak nitelendirdi.‘Sorumluluk gerilimi tırmandıran batılı siyasilerde’Özel askeri harekatın yürütülmesine ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına engel olacak her türlü yabancı varlığın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Zaharova, şu ifadeleri kullandı:‘Fransa, Almanya ve İngiltere krizden besleniyor’Sözcü Zaharova; Fransa, Almanya ve İngiltere liderlerinin süreçteki tutumunu eleştirerek, bu ülkelerin Ukrayna krizini körüklemeye devam ettiğini söyledi.Geçtiğimiz günlerde İngiltere tarafından yapılan açıklamada, olası bir ateşkes anlaşmasının ardından Ukrayna'da konuşlandırılmak üzere ‘Gönüllüler Koalisyonu’ bünyesinde askeri tatbikatlar düzenleneceği ifade edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-tum-hatlarda-ilerliyoruz-1108285320.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, batı, avrupa, nato, gönüllüler koalisyonu, fransa, i̇ngiltere, almanya