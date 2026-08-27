https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/st-petersburgda-yangin-cikan-otomobilde-bir-asker-hayatini-kaybetti-1108301005.html
St. Petersburg'da yangın çıkan otomobilde bir asker hayatını kaybetti
St. Petersburg'da yangın çıkan otomobilde bir asker hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir otomobilde çıkan yangın sonucu bir ordu mensubunun hayatını kaybettiği bildirildi. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T18:35+0300
2026-08-27T18:35+0300
2026-08-27T18:35+0300
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rusya genelkurmay başkanlığı
moskova
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Rusya Soruşturma Komitesi Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, St. Petersburg'da bir otomobilde meydana gelen yangında askeri birliklerden birinde görevli bir ordu mensubu hayatını kaybetti.Kurumun Rus sosyal medya platformu Max üzerinden paylaştığı mesajda, “Hayatını kaybeden kişi, askeri birliklerden birinde görevli bir askerdi” denildi.Daha önce, St. Petersburg'un Puşkinskiy ilçesinde meydana gelen, bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı otomobil yangınıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.Bu olay, daha önce üst düzey Rus subayların uğradıkları suikastları hatırlattı.Aralık 2024’te Moskova'da bir evin girişine yerleştirilen patlayıcı cihazın infilak etmesiyle Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Tümgeneral İgor Kirillov ve yardımcısı hayatını kaybetmişti.Nisan 2025’te Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik, Moskova Bölgesi’nde otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesinin kurbanı olmuştu.Aralık 2025’te Rusya Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov, Moskova'da aracının altına yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/rus-general-kirillov-cinayeti-iki-supheli-gozaltina-alindi-1091687496.html
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rusya, st. petersburg, otomobil, yangın, can kaybı, suikast, rusya genelkurmay başkanlığı, moskova, i̇gor kirillov
rusya, st. petersburg, otomobil, yangın, can kaybı, suikast, rusya genelkurmay başkanlığı, moskova, i̇gor kirillov
St. Petersburg'da yangın çıkan otomobilde bir asker hayatını kaybetti
Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir otomobilde çıkan yangın sonucu bir ordu mensubunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Soruşturma Komitesi Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, St. Petersburg'da bir otomobilde meydana gelen yangında askeri birliklerden birinde görevli bir ordu mensubu hayatını kaybetti.
Kurumun Rus sosyal medya platformu Max üzerinden paylaştığı mesajda, “Hayatını kaybeden kişi, askeri birliklerden birinde görevli bir askerdi” denildi.
Daha önce, St. Petersburg'un Puşkinskiy ilçesinde meydana gelen, bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı otomobil yangınıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.
Bu olay, daha önce üst düzey Rus subayların uğradıkları suikastları hatırlattı.
Aralık 2024’te Moskova'da bir evin girişine yerleştirilen patlayıcı cihazın infilak etmesiyle Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Tümgeneral İgor Kirillov ve yardımcısı hayatını kaybetmişti.
Nisan 2025’te Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik, Moskova Bölgesi’nde otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesinin kurbanı olmuştu.
Aralık 2025’te Rusya Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov, Moskova'da aracının altına yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.