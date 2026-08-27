https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/sonsuzluk-odasinin-yaraticisi-yayoi-kusama-hayatini-kaybetti-1108283986.html

‘Sonsuzluk odası’nın yaratıcısı Yayoi Kusama hayatını kaybetti

‘Sonsuzluk odası’nın yaratıcısı Yayoi Kusama hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Japonya'nın dünyaca tanınan avangart sanatçısı Yayoi Kusama, 97 yaşınd ahayatını kaybetti. Puantiyeleri, balkabağı figürleri ve sonsuzluk odalarıyla tanınan... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T09:45+0300

2026-08-27T09:45+0300

2026-08-27T09:45+0300

yaşam

yayoi kusama

japonya

andy warhol

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Japon avangart sanatçı Yayoi Kusama, 97 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının şirketi tarafından yapılan açıklamada, Kusama'nın 14 Ağustos 2026'da Tokyo'daki bir hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.Açıklamada, yaşamını tamamen sanatsal üretime adayan Kusama'nın görsel sanat, performans, kurgu ve şiiri kapsayan çalışmalarıyla öncü bir avangart sanatçı olarak uluslararası alanda tanındığı belirtildi.Kusama, özellikle parlak renkleri, puantiyeli eserleri, balkabağı figürleri ve aynalarla oluşturduğu "Aynalı Sonsuzluk Odaları" ile dünya çapında ün kazandı.80'li ve 90'lı yaşlarında küresel bir ikona dönüştüKusama, sanat dünyasında uzun süre hak ettiği ilgiyi göremese de yaşamının ilerleyen dönemlerinde dünyanın en tanınan sanatçılarından biri haline geldi.1960'lı yıllarda New York'taki erkek egemen sanat ortamında dikkat çeken Kusama, fallik heykellerin yanı sıra çıplaklığın kullanıldığı performans ve sergileriyle tartışmalara yol açtı.Sanatçının 1965'te ortaya koyduğu "Aynalı Sonsuzluk Odaları", aynalar ve ışıklar kullanılarak izleyiciye sonsuz bir mekandaymış hissi veren eserlerden oluşuyordu. Daha sonraki yıllarda puantiyeli eserleri ve balkabağı figürleri sanatçının en bilinen çalışmalarından oldu.Kusama, fikirlerinin erkek sanatçılar tarafından kopyalandığını veya onlardan esinlenildiğini düşündüğünde de tepki gösterdi. Andy Warhol, Claes Oldenburg ve Lucas Samaras gibi dönemin tanınmış sanatçılarıyla yaşadığı bu gerilim, sanat kariyerinin önemli tartışmalarından biri oldu.Psikiyatri hastanesinde yaşamını sürdürdü1929'da Japonya'nın Nagano bölgesindeki Matsumoto kentinde doğan Kusama, çocukluğundan itibaren halüsinasyonlar gördüğünü ve bu deneyimlerin sanatını etkilediğini anlattı.New York'ta geçirdiği yılların ardından Japonya'ya dönen sanatçı, yaşamının geri kalanında çalışmalarını bir psikiyatri hastanesinde sürdürdü. Kusama, sanat üretimine devam edebilmek için kendi isteğiyle bir psikiyatri kurumuna yerleşmişti.Sanatçı, son yıllarında da üretmeye devam etti. Şirketinin açıklamasında, Kusama'nın hayatının son günlerine kadar resim yaptığı ve fırçasını elinden bırakmadığı ifade edildi.Balkabağı eserleriyle de tanındıKusama'nın eserlerinde tekrar tekrar kullandığı balkabağı figürü, sanatçının en ikonik sembollerinden biri haline geldi. Kusama, balkabağının kendisine istikrar ve huzur verdiğini söylemişti.Japonya'nın Naoshima Adası'nda ziyaretçileri karşılayan, siyah puantiyelerle kaplı "Red Pumpkin" adlı eseri de sanatçının en bilinen açık hava çalışmalarından biri.Kusama, 1993'te Venedik Bienali'nde Japonya'yı solo sanatçı olarak temsil eden ilk Japon sanatçı oldu. 2001'de Japonya'daki önemli kültürel, akademik ve sanatsal katkıları nedeniyle Asahi Ödülü'ne layık görüldü.2022'de eserlerinden biri açık artırmada yaklaşık 10,5 milyon dolara satılan Kusama'nın çalışmaları, dünyanın en yüksek fiyatlara ulaşan kadın sanatçı eserleri arasında yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/arastirma-ortaya-koydu-kopekler-sahipleri-goz-kirptiginda-daha-sik-goz-kirpiyor-1108260125.html

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yayoi kusama, japonya, andy warhol