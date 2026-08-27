https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/sgkda-18-yillik-donem-sona-erdi-devlet-katkisi-kaldirildi-1108279921.html

SGK'da 18 yıllık dönem sona erdi: Devlet katkısı kaldırıldı

SGK'da 18 yıllık dönem sona erdi: Devlet katkısı kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun finansman yapısında tarihi bir değişikliğe gidildi. TBMM'de yasalaşan düzenlemeyle, 2008 yılından bu yana toplanan primlerin yüzde... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T07:53+0300

2026-08-27T07:53+0300

2026-08-27T07:53+0300

ekonomi̇

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

sgk

hazine

mali

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Sosyal güvenlik sisteminde köklü bir mali dönüşüm hayata geçirildi. Temmuz sonunda Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşan kanun maddesiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bütçesine 18 yıldır sağlanan doğrudan devlet katkısı uygulamasına 1 Ağustos itibarıyla son verildi.2008 yılındaki sosyal güvenlik reformuyla başlatılan sistemde; malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primlerinin dörtte biri oranındaki tutar Hazine tarafından kuruma aktarılıyordu. Bu kapsamda 2008'den 2025 yılı sonuna kadar Hazine'den SGK'ya aktarılan toplam tutar 2,6 trilyon TL'yi bulmuştu.Bütçe kalemleri teke i̇ndirildi: Açık finansmanı sürecekYasanın gerekçesinde; kurumun gelirleriyle giderlerini karşılamasının esas olduğu, oluşacak nakit açıklarının ise merkezi yönetim bütçesinden doğrudan kapatılacağı belirtildi. Bu doğrultuda kamu transferleri sadeleştirilerek devlet katkısı ve açık finansmanı olarak iki ayrı koldan yürütülen ödeme sistemi tek kalemde toplandı.2025 yılında Hazine'den 888,6 milyar TL devlet katkısı, 75 milyar TL bütçe transferi almış olan SGK; 5,9 trilyon TL gelir ve 5,5 trilyon TL gider ile kayıtlara fazla vermiş gibi yansısa da katkı payı hariç tutulduğunda açık tablosu dikkat çekiyordu. 2026'nın ilk 5 ayında ise prim gelirleri 2 trilyon TL seviyesinde kalırken kurum bütçesi 95,3 milyar TL açık kaydetti.Prim kesintileri ve çalışan hakları etkilenecek mi?Yeni düzenlemenin vatandaşa yansıması merak konusu olurken, sistemin işleyişine dair teknik detaylar netleşti. Alınan karar çalışanların maaş kesintilerini veya işverenlerin ödeyeceği prim oranlarını doğrudan değiştirmeyecek.Devlet desteği tamamen kesilmeyecek; katkı payı yerine oluşacak tüm bilanço açığı doğrudan merkezi yönetim bütçesinden açık transferi adı altında karşılanmaya devam edecek. Ancak muhasebe tekniği açısından SGK'nın resmi açık rakamlarının ve merkezi bütçeden yapılacak transfer tutarının kağıt üzerinde daha yüksek görünmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/altin-fiyatlari-yeniden-yukseliste-2-ayda-785-milyar-tl-kazanc-1108279756.html

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sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk, hazine, mali