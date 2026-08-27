https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/altin-fiyatlari-yeniden-yukseliste-2-ayda-785-milyar-tl-kazanc-1108279756.html

Altın fiyatları yeniden yükselişte: 2 ayda 785 milyar tl kazanç

Altın fiyatları yeniden yükselişte: 2 ayda 785 milyar tl kazanç

Sputnik Türkiye

Ortadoğu gerilimi sonrası yönünü yukarı çeviren altın, bankalardaki mevduat sahiplerine son iki ayda tam 785,4 milyar TL kazandırdı. Yılbaşından bu yana toplam... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T07:24+0300

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Yılın ilk aylarında yaşanan jeopolitik gelişmelerle dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, son iki aydır yatırımcısına yüksek getiri sağlamayı sürdürüyor. Hem küresel ons altın tarafındaki toparlanma hem de döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye'deki altın hesaplarında rekor büyüme getirdi.Bankalardaki altın mevduatları son iki ayda yüzde 19,80 oranında artış göstererek 785,4 milyar liralık net getiri üretti ve toplam büyüklük 4 trilyon 752 milyar TL seviyesine ulaştı. Mevduatların yılbaşından bu yana kaydettiği toplam artış ise 1 trilyon 234 milyar TL olarak kayıtlara geçti.Düşüşler alım fırsatı oldu: Bankalardaki stok 660 tona ulaştı28 Şubat sürecinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarıyla Ortadoğu'da yükselen tansiyon, geçmişteki "güvenli liman" ezberlerinin aksine kâr realizasyonları ve Fed'in faiz artırım beklentileri nedeniyle kısa vadeli bir düşüş yaratmıştı. Ancak Türkiye'deki yerleşik yatırımcı bu geri çekilmeleri güçlü bir alım fırsatı olarak değerlendirdi.Bankalardaki altın mevduatlarının miktar bazındaki büyüklüğü yılın ikinci çeyreğinde 23,1 ton artarak 660 tona yükseldi. Yatırımcıların fiziki veya kaydi altına olan talebi, fiyatlardaki toparlanmayla birlikte yüksek kazanca dönüştü.Küresel piyasalarda Jackson Hole ve 5 bin dolar beklentisiPiyasalarda İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına yönelik yürütülen görüşmeler risk primini dengelerken, gözler Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı kritik açıklamalara çevrildi.Uluslararası finans kuruluşları da altın tahminlerini yukarı yönlü revize ediyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/bugun-hava-nasil-olacak-meteorolojiden-yagis-ve-firtina-alarmi-1108279423.html

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